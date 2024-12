Školky, dávky? Dokud budete strašit přelidněním a ekologickou katastrofou, tak dost dětí nebude

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 2% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6316 lidí

Na sociální síti X – konkrétně na účtu More Births – padlo pár myšlenek, zda by zvýšení porodnosti pomohlo, např. kdyby péče o malé děti byla zcela bezplatná.

Na účtu More Births je k vidění graf, který ukazuje, že státy, kde je péče o děti téměř bezplatná, jako jsou Korea, Rakousko a Itálie, mají nižší porodnost než státy jako USA nebo Nový Zéland, kde je péče o dítě velmi nákladnou záležitostí.

To může naznačovat, že mnohem víc, než o peníze tady jde o osobní postoje lidí, případně o přístup celé společnosti k rodinám. Finanční pomoc rodinám sama o sobě není špatně, ale na účtu More Births zaznělo, že kulturní otázky, případně otázky spojené s vyznáním, tu hrají mnohem zásadnější roli.

„Tvůrci politik v celé OECD utrácejí stále větší částky na rodinné dávky, jen aby viděli, jak plodnost nadále klesá. Takový způsob utrácení není špatný. Ale v konečném důsledku má kultura a vzdělání mnohem větší vliv na porodnost než finanční pobídky.“

Does cheap childcare solve the birthrate crisis?

It doesn't seem that way.

Countries where childcare is nearly free, like Korea, Austria and Italy have lower fertility than countries where it is very expensive, like the US, the UK and NZ.

Culture matters more for birthrates. 1/3 pic.twitter.com/AWcHBoRlmZ