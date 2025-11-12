Šlachta už má nový plán, co dělat

Výsledek v parlamentních volbách je slabší, než jsme čekali, připustil senátor a lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta. Ten sděluje, že nyní se už soustředí na komunální volby.

Šlachta už má nový plán, co dělat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Šlachta

Pane senátore, parlamentní volby skončily a výsledek vaší strany nebyl takový, jak jste si představovali. Jak byste ho s odstupem několika týdnů zhodnotil?

Nechci to nijak obcházet, výsledek je slabší, než jsme čekali. Lidé rozhodli, a to musíme respektovat. Náš cíl byl dostat se do sněmovny a konečně usmrtit korupci, o které každý den čteme v médiích. To se nepovedlo a mě to velice mrzí. 

Kde podle vás nastala chyba? Byla to komunikace, témata nebo prostě přetlak stran?

Byla to kombinace faktorů. Volby byly hodně o emocích a o polarizaci mezi dvěma velkými bloky. Menší hnutí, jako je to naše, se v tom prostoru hůře prosazuje. Možná jsme měli být v kampani důraznější, ale já věřím, že voliči ocení spíš práci než marketingové triky.

Někteří komentátoři říkají, že vaše hnutí ztrácí dynamiku. Co s tím chcete dělat dál?

Naopak, teď je čas se opřít o to, co funguje, o regiony a o konkrétní práci. V Senátu mám prostor prosazovat témata, která jsme slibovali – boj proti korupci, bezpečnost, férové hospodaření státu. Lidé uvidí výsledky, ne slogany. A co se týče hnutí, připravujeme se na komunální volby. Tam se ukáže, kdo má skutečné zázemí a lidi v terénu, ne jen billboardy.

Takže komunální volby budou další klíčový cíl?

Přesně tak. Tam se rozhoduje o tom, jak se lidem opravdu žije. O školkách, dopravě, bezpečnosti v ulicích. My chceme stavět kandidátky s lidmi, kteří nejsou profesionální politici, ale znají problémy svých měst a obcí. To je DNA našeho hnutí.

autor: Jaroslav Polanský

