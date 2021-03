Šlachtu zkusili přečůrat při registraci na vnitru. Nepovedlo se. Teď potřebuje znovu nasbírat podpisy

reklama

„V lednu jsme vyhlásili petici pro vznik hnutí Přísaha a začali jsme sbírat podpisy po celé naší zemi. Nasbírali jsme neuvěřitelných takřka 20 tisíc podpisů od vás všech.

Pak se stalo něco naprosto šíleného. Přišel nějaký pan Bc. Jan Vondrouš, předseda strany VIZE – Národní socialisté, a podal na Ministerstvu vnitra registraci hnutí Přísaha. Chtěl tak zabránit vzniku našeho občanského hnutí! Zaregistroval si hnutí s naším názvem Přísaha pár dnů před tím, než jsme došli na ministerstvo s našimi podpisy,“ začal vyprávět Šlachta.

„Pominu to, že si nějaký předseda jiné strany může zakládat další hnutí nebo stranu. Museli jsme jednat. Protože kdyby šel s názvem Přísaha do voleb a my bychom šli s naším názvem „Přísaha, občanské hnutí“, jak jsme chtěli a měli na petici, tak by to bylo pro voliče naprosto zmatečné a nikdo by nevěděl, která je ta naše pravá Přísaha. Tak jsme po poradě s našimi právníky požádali o registraci hnutí s názvem Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty. Což byl podle našich právníků korektní postup na základě petice, kterou jsme již měli,“ popsal dále Šlachta s tím, že Ministerstvo vnitra má ale jiný právní názor.

„A tak jsme museli rychle řešit, co s tím. Byly dvě možnosti. Buď zůstat u našeho původního názvu, pak by se ale mohlo stát, že by existovaly dvě Přísahy, nebo udělat petici novou, s názvem Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty. Tak by se jasně odlišily názvy. Rozhodl jsem, že pojedeme druhou cestou. Odmítl jsem se zcela vzdát názvu Přísaha, víte, že to slovo má pro mě silně zavazující význam k vám všem. V pondělí jsme rozhodli, že posbíráme nových 1 000 podpisů, což je minimální počet na zaregistrování hnutí. Oslovili jsme lokální koordinátory a pustili se znovu do sbírání. Proč jenom 1 000 podpisů a proč jenom lokální koordinátory? Klíčem ke všemu byla rychlost. Museli jsme to celé udělat v průběhu dvou dní, aby si nikdo jiný nemohl zaregistrovat Přísahu – občanské hnutí Roberta Šlachty, a tím by se nás opět pokusili umlčet,“ sdělil Šlachta.

