Smrt Jana Masaryka? Pravnučka TGM promluvila

Pravnučka T. G. Masaryka Charlotte Kotíková v rozhovoru pro Radiožurnál zavzpomínala na své dětství v 50. letech, plané naděje roku 1968 i odkaz pradědečka. Slovo dodala i k neobjasněnému úmrtí Jana Masaryka.

Ještě před zveřejněním obsahu tajemné obálky T. G. Masaryka se jeho pravnučka Charlotte Kotíková v rozhovoru na Radiožurnálu podělila o své vzpomínky na prvního prezidenta Československé republiky.

O obsahu obálky s dopisem neměla dopředu tušení. „O obálce samotné jsem se dozvěděla letos v létě. Byla jsem překvapená, že jsem o tom nikdy neslyšela ani od tety, ani od maminky. Jsem sama zvědavá, co v tom bude!“ uvedla otevřeně Charlotte Kotíková.

V rozhovoru dále mluvila o tom, jaké to bylo chodit do školy v 50. letech, kde se jako pravnučka Masaryka setkávala s protichůdnými postoji učitelů. Někteří Masaryka vyzdvihovali jako „tatíčka národa“, jiní ho naopak líčili jako zlého člověka, který „střílel do dělníků“. To ji jako dítě mátlo a nevěděla, čemu má věřit. Správný pohled jí nakonec poskytla až rodina.

Kotíková přiznala, že vracet se k minulosti je pro ni vyčerpávající, ale zároveň to považuje za důležité, protože brzy už nebude nikdo, kdo by mohl autenticky vyprávět. Zavzpomínala také na 60. léta. V roce 1968 doopravdy měla naději na změnu. Doufala, že Československo nastolí režim, který bude lidský, spravedlivý a nabídne široké možnosti všem obyvatelům. Že se uskuteční vize „socialismu s lidskou tváří“.

Během rozhovoru pravnučka Masaryka zdůraznila, že považuje za důležité, aby se k sobě lidé chovali slušně. Zadoufala taktéž, že se v obálce s dopisem od T. G. Masaryka objeví poselství o lidskosti a humanitě.

„Myslím, že je hrozně důležité, aby se lidé k sobě chovali slušně. A jestli v té obálce bude něco, co by mluvilo k všeobecné humanitě a lidskosti, bylo by to ohromné,“ řekla Kotíková a upozornila na úskalí současného světa.

„Svět je v momentu, kdy je potřeba si uvědomit, že jsme všichni na té planetě, kterou si kazíme příšerným způsobem. Je potřeba, abychom si k sobě našli cestu, chovali se slušně, abychom mohli žít jako lidské plemeno po celé zeměkouli místo toho, abychom se vyvražďovali a dělali takové věci,“ dodala.

Moderátorka Lucie Výborná se následně Charlotte Kotíkové dotázala i na to, zda podle ní Jan Masaryk, bývalý československý ministr zahraničních věcí, vyskočil z okna. Jan Masaryk v únoru 1948 odmítl podat demisi a za nevyjasněných okolností zemřel 10. března 1948 pádem z okna z Černínského paláce.

„Jak víte, Jan Masaryk nebyl velký atlet. A že by skákal z okna? To by všechny dost překvapilo,“ uvedla Kotíková.

autor: Alena Kratochvílová

