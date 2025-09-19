Smrt Jana Masaryka? Pravnučka TGM promluvila

Ještě před zveřejněním obsahu tajemné obálky T. G. Masaryka se jeho pravnučka Charlotte Kotíková v rozhovoru na Radiožurnálu podělila o své vzpomínky na prvního prezidenta Československé republiky.
O obsahu obálky s dopisem neměla dopředu tušení. „O obálce samotné jsem se dozvěděla letos v létě. Byla jsem překvapená, že jsem o tom nikdy neslyšela ani od tety, ani od maminky. Jsem sama zvědavá, co v tom bude!“ uvedla otevřeně Charlotte Kotíková.
V rozhovoru dále mluvila o tom, jaké to bylo chodit do školy v 50. letech, kde se jako pravnučka Masaryka setkávala s protichůdnými postoji učitelů. Někteří Masaryka vyzdvihovali jako „tatíčka národa“, jiní ho naopak líčili jako zlého člověka, který „střílel do dělníků“. To ji jako dítě mátlo a nevěděla, čemu má věřit. Správný pohled jí nakonec poskytla až rodina.
Během rozhovoru pravnučka Masaryka zdůraznila, že považuje za důležité, aby se k sobě lidé chovali slušně. Zadoufala taktéž, že se v obálce s dopisem od T. G. Masaryka objeví poselství o lidskosti a humanitě.
„Myslím, že je hrozně důležité, aby se lidé k sobě chovali slušně. A jestli v té obálce bude něco, co by mluvilo k všeobecné humanitě a lidskosti, bylo by to ohromné,“ řekla Kotíková a upozornila na úskalí současného světa.
„Svět je v momentu, kdy je potřeba si uvědomit, že jsme všichni na té planetě, kterou si kazíme příšerným způsobem. Je potřeba, abychom si k sobě našli cestu, chovali se slušně, abychom mohli žít jako lidské plemeno po celé zeměkouli místo toho, abychom se vyvražďovali a dělali takové věci,“ dodala.
Moderátorka Lucie Výborná se následně Charlotte Kotíkové dotázala i na to, zda podle ní Jan Masaryk, bývalý československý ministr zahraničních věcí, vyskočil z okna. Jan Masaryk v únoru 1948 odmítl podat demisi a za nevyjasněných okolností zemřel 10. března 1948 pádem z okna z Černínského paláce.
„Jak víte, Jan Masaryk nebyl velký atlet. A že by skákal z okna? To by všechny dost překvapilo,“ uvedla Kotíková.
autor: Alena Kratochvílová