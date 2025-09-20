Podzim přichází, lékaři lákají na covidové očkování. Ale v USA se věci mění

Česko sice prožívá teplý, takřka letní víkend, ale podzim klepe na dveře a spolu s podzimem světem proletí i vlna různých nachlazení, včetně onemocnění covid-19. Z USA v této souvislosti přišla zpráva o očkování proti covidu.

Foto: Screen: T. Curlson - síť X
Popisek: Robert F. Kennedy v show Tuckera Carlsona.

V závěru roku 2019 svět překvapila zpráva o onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Číny. Další asi čtyři roky měli lidé po celém světě nemalé zdravotní problémy, končili na přístrojích s plicní ventilací a vědci vymýšleli vakcíny na očkování proti nemoci, které se začalo říkat covid-19. Teď, s blížícím se podzimem, kdy i řadu Čechů, Moravanů a Slezanů potrápí různá respirační onemocnění, přišla z USA zpráva o očkování proti covidu.

„Američtí poradci pro očkování upouštějí od široké podpory očkování proti covidu-19,“ napsala agentura Reuters.

„Panel poradců pro očkování jmenovaný ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. v pátek uvedl, že očkování proti covidu-19 by mělo být podáváno pouze na základě společného rozhodování s poskytovatelem zdravotní péče. Zrušil tak obecné doporučení, ale zachoval přístup k očkování při využití zdravotního pojištění,“ napsala agentura Reuters.

Dvoudenní setkání zdůraznilo hluboké rozpory ohledně budoucnosti očkovacích kalendářů USA za Kennedyho, který dlouhodobě propaguje tvrzení o škodlivosti očkování. Agentura Reuters v té souvislosti upozornila, že ministr zdravotnictví USA kritizuje očkování, aniž by předložil důkazy o jeho škodlivosti.

Členové pracovní skupiny pro vakcínu proti covidu nastolili několik potenciálních bezpečnostních otázek, které podle nich zasluhují další studium. Zaměřili se na přetrvávání spike proteinu v tkáni po očkování, což je problém, kterým se výrobci zabývali.

Data ukazují, že covid-19 ohrožuje miminka do šesti měsíců věku a občany starší 65 let.

Dostupné informace naznačují, že v Česku je momentálně hospitalizována asi stovka pacientů

Předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý ve vyjádření pro Seznam Zprávy doporučil očkování proti covidu osobám s oslabenou imunitou a lidem, kteří hojně přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi.

„Očkování proti covidu je lepší směřovat na září, naopak očkování proti chřipce je vhodné podstoupit koncem října nebo v listopadu,“ radí viroložka ze Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová.

Zdroje:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-vaccine-advisers-resume-meeting-with-hepatitis-b-covid-votes-ahead-2025-09-19/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-v-cesku-se-siri-nakazlivejsi-covid-zdravotnici-nasazuji-novou-vakcinu-286303

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Miloš Polák

