Podzim přichází, lékaři lákají na covidové očkování. Ale v USA se věci mění

V závěru roku 2019 svět překvapila zpráva o onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Číny. Další asi čtyři roky měli lidé po celém světě nemalé zdravotní problémy, končili na přístrojích s plicní ventilací a vědci vymýšleli vakcíny na očkování proti nemoci, které se začalo říkat covid-19. Teď, s blížícím se podzimem, kdy i řadu Čechů, Moravanů a Slezanů potrápí různá respirační onemocnění, přišla z USA zpráva o očkování proti covidu.
„Panel poradců pro očkování jmenovaný ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. v pátek uvedl, že očkování proti covidu-19 by mělo být podáváno pouze na základě společného rozhodování s poskytovatelem zdravotní péče. Zrušil tak obecné doporučení, ale zachoval přístup k očkování při využití zdravotního pojištění,“ napsala agentura Reuters.
Dvoudenní setkání zdůraznilo hluboké rozpory ohledně budoucnosti očkovacích kalendářů USA za Kennedyho, který dlouhodobě propaguje tvrzení o škodlivosti očkování. Agentura Reuters v té souvislosti upozornila, že ministr zdravotnictví USA kritizuje očkování, aniž by předložil důkazy o jeho škodlivosti.
Členové pracovní skupiny pro vakcínu proti covidu nastolili několik potenciálních bezpečnostních otázek, které podle nich zasluhují další studium. Zaměřili se na přetrvávání spike proteinu v tkáni po očkování, což je problém, kterým se výrobci zabývali.
Data ukazují, že covid-19 ohrožuje miminka do šesti měsíců věku a občany starší 65 let.
Dostupné informace naznačují, že v Česku je momentálně hospitalizována asi stovka pacientů
Předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý ve vyjádření pro Seznam Zprávy doporučil očkování proti covidu osobám s oslabenou imunitou a lidem, kteří hojně přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi.
„Očkování proti covidu je lepší směřovat na září, naopak očkování proti chřipce je vhodné podstoupit koncem října nebo v listopadu,“ radí viroložka ze Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová.
