Sněmovnu čeká schvalování zákona k GDPR a připomínka roku 1918

V úterý by se měli poslanci zabývat sankcemi vůči Saúdské Arábii. Tento bod zařadili na program z popudu místopředsedy Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury. Okamura ho zdůvodnil hlavně stavem lidských práv v saúdskoarabském království. Sněmovna by měla podle jeho návrhu vyzvat vládu, aby v Evropské komisi vyvolala a podpořila jednání o uvalení ekonomických sankcí na tuto zemi.

Ve středu by se měli poslanci věnovat schvalování zákonů. Měli by dokončit schvalování zákona o zpracování osobních údajů, který navazuje na evropské nařízení GDPR. Minulý týden nestihli schvalování dokončit. Zatím stihli například podpořit to, aby děti mohly samy naplno využívat sociální sítě až od 15 let, a nikoli už od 13 let. Sněmovna by mohla schvalovat také návrh, který umožní klientům směnáren odstoupit ve stanovené lhůtě od transakce, pokud se ukáže jako nevýhodná. Měli by také schválit změny ve vracení spotřební daně z nafty zemědělcům, takzvané zelené nafty.

Středeční odpoledne bude věnováno slavnostní schůzi, která má připomenout dění v roce 1918. Projev má pronést předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a předseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

První schůze československého parlamentu po vzniku samostatného státu, Revolučního národního shromáždění, se uskutečnila 14. listopadu 1918. Poslanci na ní zvolili prezidentem republiky Tomáše Garrigua Masaryka, předsedou parlamentu se stal František Tomášek a zvolena byla i první vláda v čele s Karlem Kramářem.

Poté by už v řádném programu měli poslanci v úvodním kole projednávat dvě poslanecké zcela protichůdné novely, byť na obdobné téma. Jedna by zavedla možnost manželství i pro homosexuální páry, druhá, dokonce ústavní, by naopak zakotvila manželství výhradně jako svazek muže a ženy.

Ve čtvrtek by se měla Sněmovna místo na pravidelných písemných interpelacích sejít na mimořádné schůzi svolané na žádost poslanců Pirátů a SPD. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš již dříve řekl, že poslanci jeho hnutí schůzi rovněž podpoří. Poslanci na ní mají schvalovat vládní návrh, který od příštího roku zpomalí nárůst platů poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů. Podle platného zákona by se měly platy zvýšit asi o pětinu, vládní návrh zpomaluje zvýšení na desetinu.

Hnutí SPD podalo k předloze pozměňovací návrh, který by platy politiků zmrazil na tři roky. Piráti je zase chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře. Rozpočtový výbor schválení žádné z těchto úprav nedoporučil.

Nynější schůze Sněmovny, která začala 23. října, by měla v příštím týdnu skončit. Poslanci se opět sejdou na začátku prosince. To už je bude čekat hlavně schvalování státního rozpočtu.

autor: nab