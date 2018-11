Sociolog hájí euro: Lidé si vůbec neuvědomují, že nám pomůže dohnat Německo

„Ten současný pokles o tři procentní body je náhodný výkyv. Celkově se u nás podpora pro euro propadla během ekonomické krize a už se v podstatě nikdy nevrátila zpátky,“ sdělil Prokop k aktuálnímu průzkumu ohledne obliby eura.

Původní text ZDE.

Podle jeho slov totiž chybí argumenty na jeho podporu. „Přijetí eura by se dalo lidem zdůvodnit tím, že by to pomohlo k platovému a obecně hospodářskému přiblížení k Německu,“ poznamenal Prokop se slovy, že veřejnost více slýchává to, že je nutné splácet dluhy jižních států a nebude možné ovlivňovat vlastní ekonomiku.

Závěrem se Prokop vyjádřil také k tomu, jaká evropská témata by mohla oslovit ty voliče, kteří jsou euroskeptičtí. Hlavním jsou podle něj dotace.