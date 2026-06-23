Ukrajinci na své hrdlořezy nedají dopustit. Nikoho jiného nemají

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

24.06.2026 16:25 | Komentář
autor: Ivan Hoffman

POHLED IVANA HOFFMANA Bublina politiků si ráda navzájem dává řády medaile. Lidé už to považovali za formální rituál, dokud se Volodymyr Zelenskyj nerozhodl vrátit polské ocenění. „Ukázalo se, že udělování státních vyznamenání nevyzpytatelným cizincům v sobě skrývá riziko,“ poznamenává Ivan Hoffman.

Ukrajinci na své hrdlořezy nedají dopustit. Nikoho jiného nemají
Foto: Archiv Ivana Hoffmana
Popisek: Ivan Hoffman

Jednou z plejády sociálních bublin je i bublina internacionální politické smetánky. Sestává z prominentů, kteří to v kariéře dotáhli na prezidenty, premiéry či panovníky a z toho titulu se obřadně setkávají a vzájemně hostí. Anebo o sebe zakopávají. A především spolu piklí. Jde o bublinu, která je na očích, a přitom do ní není vidět. Navenek se prezentuje partnerstvím, obřadným fotografováním a diplomatickými rituály, za zavřenými dveřmi se pak provozuje koňský handl, korupce, vydírání a domlouvají se lumpárny a podrazy.

Anketa

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?

2%
96%
2%
hlasovalo: 8008 lidí
Není určitě na škodu, když se občas vyjeví faleš a pokrytectví politických papalášů, a s jejich bublinou se stane to, k čemu je každá bublina náchylná, tedy že praskne. Polsko-ukrajinské odebírání, respektive vracení státních vyznamenání je událost, kterou lze vnímat jako frašku, jako skandál, ale také jako příjemné překvapení: V zatuchlém zlobovaném rybníku, kde se dělají válečné kšefty, vypadla servisní elita z role, a k nelibosti vojensko-průmyslového komplexu se dala na politiku.

Polsko-ukrajinský konflikt má jednoduchou, nicméně neřešitelnou zápletku. Ukrajinci se hlásí k nacistickým hrdinům, což pobuřuje Poláky, které ukrajinští hrdinové kdysi ve velkém a vynalézavě mordovali. Kdyby Ukrajinci nechali starého nacistického džina v láhvi, jejich dnešní nacistické potomky by Poláci přehlédli vzhledem ke společné nenávisti vůči Rusům. Ukrajinci si ale nemohou pomoci, na své hrdlořezy nedají dopustit, neboť nikoho jiného, komu by mohli stavět pomníky, zjevně nemají.

Odebráním polského metálu Zelenskému za to, že oslavuje vrahy Poláků, mohl konflikt skončit u ledu. Ukrajinci se ovšem urazili. Polské metály hromadně vracejí dnešní ukrajinští politici i bývalí ukrajinští prezidenti. Banderovská košile je jim bližší než evropský kabát. Polský expremiér k tomu jízlivě poznamenal, že by Ukrajinci měli kromě metálů vrátit i tanky, které od Polska proti Rusům dostali.

Na tomto sporu se ukázalo, že udělování státních vyznamenání nevyzpytatelným cizincům v sobě skrývá riziko jejich potupného navracení. Kdyby se s řády šetřilo, nebylo by co vracet, navíc je vidět, že když se dají nacistům a nacionalistům medaile, humanisty a demokraty to z nich neudělá. Ukrajinci si mimochodem Poláky vychutnali, když tyto vyhlášené rusofoby nařkli z rusomilství: „Komu prospějete tím, když se budete starat o nějaké statisíce Poláků, co jsme povraždili tak dávno, že už si na to ani nepamatujeme? No prospějete tím Putinovi!“

Hodnota státních vyznamenání je relativní a spíše se přeceňují. Hrst medailí, které se právě do Polska vrátily z Ukrajiny, učinila z Řádů Bílé orlice second hand. Kdo bude ve Varšavě dekorován příště, nebude mít jistotu, že jeho metál není z druhé ruky. Také se ale jedná o precedens! Když se příště v bublině internacionální politické smetánky porafají prezidenti, mohou se opičit po Ukrajincích a z udělených státních vyznamenání udělat veteš. Ale, jak již bylo řečeno, je zajímavé sledovat, jak to dopadá, když se servisní elita sloužící korporacím, bankám a zbrojařům zapomene a vyvede něco politického.

Psali jsme:

Hoffman: Trump si v Íránu vybojoval nepotřebnost
Hoffman: Stávku v České televizi je třeba uvítat. Třeba dopadne takto
Ivan Hoffman: Trump vyhlásil válku celé civilizaci. Toto je pouze začátek
Ivan Hoffman: Trump má špatné karty. Když USA padnou v Íránu, zhroutí se jim vše


 

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Hoffman , Ukrajina , Pohled Ivana Hoffmana

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte s Ivanem Hoffmanem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Fakt může EU zvýšit daň z nemovitosti?

To už ani určení výše daní není v kompetenci jednotlivých států? A kdo s tím zvýšením přišel? Často se říká EU, ale musí za tím být přeci nějací konkrétní lidi. Zajímá mě kdo, z jakých zemí? Je to i někdo z ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Ústavní soud je podjatý.“ Miloš Zeman k Pavlovi a NATO

17:17 „Ústavní soud je podjatý.“ Miloš Zeman k Pavlovi a NATO

Ústavní soud ve středu předběžným opatřením rozhodl, že vláda musí zajistit účast prezidenta Petra P…