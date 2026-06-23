„Teď se může stát cokoliv.“ Po žalobě Pavla na vládu

23.06.2026 10:30 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Hrad dnes oznámil, že prezident Petr Pavel podává kvůli údajné nesoučinnosti vlády v otázce summitu NATO kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Žádá, aby soud rozhodl, kdo je oprávněn rozhodovat o účasti prezidenta na vrcholných jednáních Severoatlantické aliance. „Ústavní soud může vše,“ uvedl k podané kompetenční žalobě pro ParlamentníListy.cz ústavní právník a náměstek ministra spravedlnosti Zdeněk Koudelka.

„Teď se může stát cokoliv.“ Po žalobě Pavla na vládu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdržel se necelou půlhodinu

Včera vláda Andreje Babiše na tiskové konferenci uvedla, že s prezidentem Petrem Pavlem na červencovém summitu NATO v Ankaře nepočítá. „Důvody jsou naprosto praktické. Tento summit se bude lišit od těch předchozích. Pro naši zemi bude velice důležitý. Máme tady zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký truc nebo že bychom panu prezidentovi něco zakazovali. My to zásadně odmítáme, není to pravda,“ řekl premiér a dodal, že prezidentovy zahraniční cesty blokovány nejsou a jako důkaz dal například to, že prezident povede delegaci na summit OSN.

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Prezident již před rozhodnutím dal najevo, že je ochoten podat kompetenční žalobu. Tu dle zdrojů SeznamZpráv z Hradu skutečně podat hodlá. Podrobnosti o ní si však prezident nechal až na úterý. Podle ústavního právníka Jana Kudrny však Ústavní soud nebude mít dostatek času na řádné projednání. „Určitě to se to nedá zvládnout tak, aby Ústavní soud rozhodl do začátku července, kdy se summit koná. Za tři týdny se to z procesních důvodů určitě zvládnout nedá,“ řekl právník pro iDnes.cz a dodal, že rozhodnutí bude mít vliv na budoucí postup.

Vyjádření prezidenta

Dnes v 10:00 se prezident skutečně vyjádřil, rozhodnutí vlády označil za „bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok“. Argumentuje, že pokud vláda zamezuje prezidentovi reprezentovat stát navenek, porušuje Ústavu. Opírá se také o to, že na 20 summitech NATO vedl delegaci prezident devatenáctkrát, přičemž jeden případ, kdy tomu tak nebylo, byl kvůli vážnému zdravotnímu stavu.

„Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence Aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům. To musí skončit,“ prohlašuje prezident a zmiňuje, že z jeho strany byly podány kompromisní návrhy, které prý nebyly vyslyšeny, například že se zúčastní pouze neformální večeře a oficiální jednání nechá na představitelích vlády.

„Jde o vědomé rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta, vrchního velitele ozbrojených sil a bývalého vysokého představitele NATO, z vrcholného jednání Aliance v době, kdy může svoji celoživotní expertizu uplatnit ve prospěch bezpečnosti České republiky a jejích občanů,“ stěžuje si prezident.

Který zároveň předpokládá, že mandát od voličů dostal, aby ho plnil. A pokud by nebránil své pravomoci, tak by prý otevíral dveře „svévolnému okrajování pravomocí ústavních činitelů“.

„Z toho důvodu jsem podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, aby došlo k ujasnění pravomocí prezidenta a vlády při zastupování země navenek, konkrétně na summitu NATO,“ oznámil.

Ústavní soud má dle prezidenta:
- rozhodnout, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu;
- uložit vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí;
- stanovit vládě povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost

Prezident je prý rád, že končí dohadování a bude jednat Ústavní soud, jehož rozhodnutí hodlá respektovat.

Babišova reakce

Mgr. Andrea Babišová, MBA

  • ANO 2011
  • zastupitelka města
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Na slova prezidenta už zareagoval předseda vlády Andrej Babiš. „Rozhodnutí pana prezidenta podat kompetenční žalobu respektuji, ale nemyslím si, že je to dobře. Není správné, pokud na sebe ústavní činitelé podávají žaloby k Ústavnímu soudu, proto jsem také kompetenční žalobu nepodal, když pan prezident odmítal jmenovat pana Turka ministrem, přestože podle mě a mnoha odborníků překračoval Ústavu,“ připomenul incident předcházející sporu o vedení delegace.

„My jsme rozhodli pragmaticky, a hlavně prakticky, na základě zhodnocení toho, jak bude summit probíhat. Opravdu není pravda, že neformální večeře je čistě reprezentativní záležitost, tam se naopak často dojedná mnohem víc. Proto má být delegace na vládní úrovni a nedávalo by smysl, abychom v delegaci byli společně,“ uvedl ještě Babiš.

Předběžné opatření?

ParlamentníListy.cz se obrátily na ústavního právníka a současného prvního náměstka ministra spravedlnosti Zdeňka Koudelku s otázkou, zda existuje možnost vydání předběžného opatření. To je prostředek sloužící jako rychlé dočasné rozhodnutí soudu, které upraví situaci ještě před konečným rozsudkem.

„Ústavní soud může vše,” reagoval docent Koudelka na dotaz redakce. Podle jeho slov se může stát i to, že ústavní soudci o věci rozhodnou tak rychle, že ani předběžné opatření nebude potřeba. „Budou to řešit prioritně a klidně může dojít k tomu, že vydají rozhodnutí ještě před summitem NATO,” dodal pro ParlamentníListy.cz.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.hrad.cz

https://www.idnes.cz

https://www.seznamzpravy.cz

https://x.com

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Článek obsahuje štítky

Babiš , Hrad , iDNES , Pavel , vláda , Turek , Koudelka , Seznamzprávy

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