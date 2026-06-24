Správa železnic: Pokrytí prvních železničních tunelů sítí 5G

Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující. Je také důležitá pro plánovaný rádiový systém FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), který na tratích s dohledem ETCS v budoucnu nahradí dosud používanou síť GSM-R.
„Zavedení technologie 5G představuje další úspěšný krok k plánovanému pokrytí hlavních evropských koridorů na našem území mobilním signálem. Z pražských Vítkovských a Krasíkovského tunelu zmizela takzvaná hluchá místa, už se tak z obou lokalit dovoláte. Současně se zvýšila bezpečnost a spolehlivost železničního provozu,“ řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
V tunelech jsou nyní nainstalované speciální vyzařovací kabely a optické propojení. U portálů vznikly technologické základny, do kterých mobilní operátoři osadí v koordinaci se Správou železnic svá aktivní vysílací zařízení.
Mobilní operátoři do připravené infrastruktury v tunelech instalovali vlastní technologie a zajistí samotné mobilní služby, které cestující ve vlacích využijí pro volání i data.
V dalších letech by operátoři rádi společně se Správou železnic posílili signál v celkem 158 lokalitách podél čtyř hlavních koridorů (Praha – Cheb, Praha – České Budějovice, Praha – Děčín, Přerov – Břeclav). Aby mohlo pokrývání postupovat co nejefektivněji, bude důležitá koordinace všech zapojených stran a zjednodušení povolovacích řízení.
„Pokrytí Vítkovských tunelů ukazuje, že kvalitní mobilní signál na železnici vyžaduje dlouhodobou spolupráci státu, Správy železnic a mobilních operátorů. Naším společným cílem je, aby cestující měli kvalitní mobilní připojení nejen ve stanicích, ale během celé cesty, včetně tunelů a dalších náročných úseků. Právě proto bude tato spolupráce pokračovat i na dalších částech hlavních železničních koridorů,“ uvedl Jiří Grund, prezident APMS.
Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD. Hodnota prací dosahuje 72 925 200 korun.
„Tento projekt pro nás byl realizačně velmi obtížný a vyžadoval velkou profesionalitu. Práce bylo nutno provádět v noci a ve velmi krátkých intervalech nočních výluk a za přísných bezpečnostních opatření. Také díky velmi dobré součinnosti s investorem se nám podařilo vytvořit moderní technologickou infrastrukturu tak, aby tunely nabídly cestujícím špičkový signál a železniční dopravě základ pro sítě nové generace,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
Realizace projektu Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno/Ostrava – tunely byla financována v rámci Národního plánu obnovy z finančního Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) Evropské unie.
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