Špatné. Očkovaní třináctkrát hůře. Profesor Beran vynesl pravdu o covidu

Na úvod vysílání Martina Kociánová shrnula základní data. Je podle ní už skoro jedno, v jaké přesně vlně se nacházíme. Společnost už toho má plné zuby.

„Co všechno je zase zakázáno, a co z blahovůle státu ještě smíme?“ tak se dá shrnout asi nejčastější povzdech rostoucího počtu lidí. O nadšeném šití roušek a o jednotě už nemůže být vůbec slov. Zvláště poté, kdy je prakticky nemožné, aby si udělal člověk názor sám. K dispozici nejsou konkrétní data. Realistická čísla obětí covidu, ne s covidem. Rozcházející se čísla počtu hospitalizovaných očkovaných a hospitalizovaných neočkovaných. Neprobíhá svobodná odborná diskuse. A propagace očkování nabývá místy podobu honu na čarodějnice,“ uvádí v úvodu pořadu Kociánová.

A pokračuje, že od nejvyšších jsme slýchali jen samé sliby. „Až se nechá dostatečný počet lidí naočkovat, bude s covidem amen a uděláme tak tečku za celou pandemií. Jenže nemocnice jsou nyní opět skoro plné – a to nejen neočkovaných, ale také očkovaných lidí – a konec v nedohlednu, tak viník je údajně jeden a prý jasný – neočkovaný nezodpovědný jedinec,“ předesílá moderátorka.

Hostem byl epidemiolog a vakcinolog profesor Jiří Beran. Ti, kteří řídí opatření proti pandemii, nechtějí, aby to skončilo, uvedl v říjnu. Moderátorku zajímá, jak to myslel.

„Důvody mohou být různé. Myslím, že se jim to zalíbilo, že mohou ovládat lidi. To je hlavní důvod – pocit moci,“ uvedl profesor Beran s tím, že tam mohou figurovat samozřejmě skryté ekonomické zájmy. A to jsou asi tak hlavní důvody, podle něj. Podle něj se nebojí pandemie ti, kteří o ní rozhodují. „Nemusí se bát vůbec nikdo v České republice,“ řekl s tím, že je kvalitně zaveden systém testování a víme, že osoby starší 65 let přispívají v 95 % ke všem úmrtím. Máme dobře zavedené nemocnice. Ale – není poskytována vůbec žádná přednemocniční péče, zdůrazňuje.

Jsou podle něj tři základní první komplikace onemocnění, které se vyvíjejí v prvních sedmi dnech. První komplikací je pokles bílých krvinek, podskupiny lymfocytů, a do nemocnice přicházejí postižení v 70 % až v době, kdy nemají bílé krvinky, které bojují proti viru. Druhá komplikace, jsou změny srážlivosti krve, čili na konci týdne je to druhotný zápal plic.

A za třetí, my necháváme na těch lidech, aby oni sami si vyhodnotili svůj zdravotní stav a podle toho, jak uznají za vhodné. „A to je ten zásadní problém,“ apeluje Beran, že stát není schopný pohnout s počty zemřelých – přičemž řešením je to, co můžeme ovlivnit, čili zajistit cílenou přednemocniční péči.

Moderátorku dále zajímá, jak je možné, že profesor Beran, který léta patří k elitním epidemiologům a vakcionologům, již několik měsíců mluví „do dubu“ a nakonec se dočkal akorát dehonestace svého jména. Podle svých slov je profesor také překvapen. Kolegové mu prý říkají – „nemůžeme dát na tebe, když ty jsi jediný,“ uvedl. A pokračoval: „Každý kolega je na něčem závislý, stát chce, aby se to dělalo tímto způsobem, ale aby se s těmi lidmi v mezidobí nic nedělalo. A ti kolegové chtějí mít klid, chtějí si udržet místo v práci, chtějí si udržet svoje funkce, a proto s tím souhlasí, asi,“ myslí si.

„Někdy se cítím v pozici majitele zverimexu, za kterým někdo přišel a říká mu, že ta myška, kterou má v teráriu, je ještěrka, a posílá za ním další a další lidi, kteří mu říkají: ‚Prosím vás, vy neprodáváte myšky, ale ještěrky,‘ – a pak o něm napíšou do novin, že ten majitel se úplně zbláznil, když si myslí, že má myšky, ale přitom má ještěrky. Takto se dnes cítím,“ popsal profesor Beran svůj pocit.

A znovu zopakoval, že nechápe, proč tak jednoduchá věc – tedy přednemocniční péče o lidí z rizikové skupiny, kterých je přibližně kolem 10-12 % z pozitivně testovaných – proč se neděje. „Nechápu, proč se chodí kontrolovat mladí lidé do restaurací, místo toho, abychom tuto aktivitu udělali pro návštěvy seniorů, kteří jsou pozitivně testováni,“ kroutí hlavou.

Rozdílná data na všech frontách, to je také problém celé společnosti.

„Toto není epidemie jen lidí, kteří nejsou očkovaní – je to stejně tak epidemie těch očkovaných. A je potřeba o tom mluvit nahlas. Je potřeba jim říkat, že každý, kdo je očkován, tím onemocněním projde. Lidé slepě věří tomu, co se jim na jaře vtloukalo do hlavy, a přijdou pozdě do nemocnice, protože mají třeba od očkování delší dobu a myslí si, že jich se už koronavirus netýká. Jenže on se jich týká a bude se jich týkat do té doby, než to onemocnění prodělají,“ apeluje.

„Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je 13× lépe chráněn než člověk, který má dvě dávky vakcíny,“ konstatuje profesor Beran – s tím, že nejzásadnější je prodělání nemoci. „Slizniční imunitu si nikdo nevytvoří tím, že si co tři měsíce nechá aplikovat jednu dávku vakcíny. Každý člověk musí onemocnět; výhoda těch, kdo mají vakcínu a jsou v seniorním věku je to, že by onemocnění mělo proběhnout mírně. Neboť ten virus, co se namnoží na té sliznici, pak narazí na ochranu v imunitním systému,“ připomíná.

„Nechápu, proč chtějí, aby se proočkovala celá populace – neboť zásadní je právě ta seniorní,“ je přesvědčen Beran. A podle svých slov absolutně nesouhlasí s brutální kampaní ministerstva zdravotnictví, která ukazuje zemřelé nebo lidi s těžkým průběhem v nemocnici.

„Dále, nechápu, zda těm zemřelým byla nabídnuta aplikace monoklonálních protilátek. My tady máme k dispozici desítky tisíc dávek preparátu, který velmi jednoduše pomohl vyléčit prezidenta Trumpa. Tento lék byl také dostupný pro všechny ty lidi, kteří na to zemřeli – a já se ptám: Když ti lidé na to zemřeli a nebyli očkováni, proč jim to někdo nenabídl? Nebo to bylo cílené, aby zemřeli, aby se ukázalo že ‚oni nebyli očkováni‘ a my ty monoklonální protilátky budeme tedy dávat někomu jinému? Myslím si, že tyto otázky by měli položit všichni příbuzní těch lidí, kteří jsou nám prezentováni, jako že zemřeli na covid,“ zdůrazňuje Beran a znovu poukazuje na chyby v přednemocniční péči.

Lidé často po pozitivním testu jsou vystrašeni, bez ohledu na věk. Negativní kampaň je špatná, hodnotí „My bychom měli připomínat, že máme kvalitní nemocnice. Když se u nás dostanete do nemocnice, tak vaše šance na to, že nezemřete, je o 40 % větší než v okolních státech, než v Německu, Rakousku Polsku a na Slovensku. A to je potřeba říci, že české zdravotnictví je na tom velmi dobře,“ apeluje profesor Jiří Beran.

