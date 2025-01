Spolek proti ježdění autem. Platí ho Praha. Za „zlepšení vztahu cyklistů a motoristů“

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7166 lidí



Odpovědi by mohla nastínit studie proveditelnosti, která bude navrhovat jednotlivé varianty, přičemž se spolek AutoMat, požadující úpravy směrem k potlačení aut a zvýhodnění cyklistů a chodců, dlouhodobě netají tím, že se zadáním projektu na úpravy magistrály není spokojen. Jelikož se během letoška bude vybírat konečná varianta a zadávat projekční práce, uvádí, že se hodlá zaměřit na „co největší podporu udržitelné varianty“ rekonstrukce této pražské dopravní tepny.



AutoMat uvádí, že „městské dálnice jsou dnes již dlouho překonaným konceptem“ a tvrdí, že pro tranzitní dopravu dnes již neslouží. „A kdo by v 21. století stál o dálnici centrem města, která ničí veřejný prostor a přes kterou se nedá pořádně přejít, ani po ní bezpečně jet na kole a která šíří hluk a znečištění? Všichni, kdo se v jejím okolí pohybujeme, vidíme, jak brání společenskému životu a poškozuje místní podniky. Přitom většina dopravy po ní má cíl v centru města. Lidé, co jedou z Budějovic do Ústí, už ji stejně radši objíždějí,“ píše spolek.

Věří, že by omezení pro auta, které má znamenat zúžení magistrály na většině míst na 2 pruhy a 3 pruhy u semaforů, by vedla k tomu, že lidé nakonec přestanou jezdit svými vozy, přesedlají do MHD, na kolo či budou chodit pěšky a část dopravy se tak nepřesune, ale úplně „ztratí“.



Na otázku, zda není třeba čekat na dokončení Městského okruhu, AutoMat odpovídá, že většina dopravy míří do centra Prahy a okruh v takovém případě nepomůže a „navíc se ho zřejmě jen tak nedočkáme“. „Realistický odhad jeho dokončení je minimálně 15 let. To by znamenalo dalších 15 let kolon a smogu na magistrále,“ odpovídá.



Odpor k „humanizaci magistrály“ dle něj „není založený na věcných argumentech“. „Je ryze politickou reflexí nepodložené představy, že se většina voličů/ek chce dopravovat autem bez omezení. Automobilem se přitom pravidelně pohybuje jen malá část obyvatel Prahy (21 %),“ tvrdí.

Minimálně u části magistrály, kolem pražského hlavního nádraží, však návrhy spolku narazily. Nikoliv na stanovisko města a prvního náměstka primátora Prahy Zdeňka Hřiba, jenž je v hlavním městě zodpovědným za oblast dopravy a sám se stavěl za řešení zachování pouze 2 pruhů v obou směrech, nýbrž na stanovisku policie. Jak dříve totiž informoval Deník N a server Zdopravy.cz, u pražského hlavního nádraží magistrála původně navrhované redukce pruhů nedozná a kvůli policejnímu stanovisku zůstane zachován ve směru Holešovic do centra jeden připojovací pruh pro auta od ulice U Bulhara. V opačném směru do Holešovic pak sice třetí pruh také zůstane, avšak bude vyhrazen pouze pro autobusy, cyklisty a záchranáře.



Mluvčí spolku AutoMat Anna Kociánová pro ParlamentníListy.cz uvedla, že připravovanou rekonstrukci magistrály v Praze 2 AutoMat bude sledovat samozřejmě nadále i právě kvůli možnosti, že by mohlo dojít na snahu o kompromisní řešení při návrhu úprav i v dalších jejích částech. „Je to jeden z klíčových projektů pro změnu kvality veřejného prostoru. Může se stát, že se objeví snaha odstranit ze záměru podstatné součásti (nové přechody, cyklostezku nebo stromořadí), potom bychom na to veřejnost upozornili. Stejně tak budeme věnovat pozornost i dalším připravovaným projektům, které výrazně ovlivní podobu centra Prahy, jako jsou Vltavská filharmonie, Florenc 21 či území hlavního nádraží,“ uvedla.



Cyklisté by dle AutoMatu měli v pražské dopravě dostat větší prostor. „Se správným přístupem můžeme zlepšit životní podmínky pro místní a vytvořit důležitý prostor pro bezmotorovou dopravu,“ míní totiž spolek s tím, že by město „mělo zohlednit potřeby místních obyvatel“ a „dát prostor“ pro zeleň či cyklisty.

Kolo je podle spolku dopravní prostředek, který by měli řidiči vyměnit za auto. A to i při cestách do práce. V lednu proto AutoMat skrze kampaň Do práce na kole již posedmé vyzývá, aby lidé celý příští týden nejezdili, pokud možno jinak a i v případě práce z domova, na nákupy či na návštěvy jezdili právě na bicyklu.



„Aktivní cesta do práce řeší několik problémů najednou. Ušetříte čas, který byste strávili cestováním třeba do posilovny, pravidelný pohyb je zásadní faktor prevence proti kardiovaskulárním onemocněním a depresi. Navíc pomůžete svému městu tím, že nevytváříte dopravní zácpy a napomáháte lepší atmosféře měst i místní ekonomice,” vysvětluje Anna Kociánová ze spolku AutoMat.

Akci dle spolku prý „nahrává“ i klimatická změna, která dle něj „proměňuje dříve tuhý leden na celkem příjemný měsíc pro jízdu na kole“. „Právě kolo nebo chůze ale mohou být prostředkem boje s nadměrnou produkcí oxidu uhličitého. Na celkové produkci skleníkových plynů v EU se doprava podílí 25–30 %, přičemž ta silniční z tohoto množství tvoří cca 72 procent. Zajímavé je, že emise CO 2 ve všech hlavních sektorech (energetika, průmysl, bydlení, lesnictví) klesají, až na jediný: dopravu,“ zaznívá od AutoMatu, že by lidé do práce měli jezdit na bicyklech i kvůli klimatu.

Generálními partnery samotné akce jsou pak například přepravní služba GLS či Komerční banka. Avšak zapojen je veřejný sektor, jelikož je partnerem také hlavní město Praha.



Praha totiž z veřejných peněz AutoMatu přispívá na podobné aktivity skrze dotace či s ním uzavírá smluvní kontrakty. Jak již ParlamentníListy.cz dříve informovaly Magistrát hlavního města Prahy je vůbec nejvýraznějším podporovatelem AutoMatu a nejvíce pak spolek sponzoroval v době, kdy českou metropoli v roli primátora řídil pirátský politik Zdeněk Hřib.

V průběhu let 2019 až 2023 inkasoval AutoMat z pražské městské pokladny okolo devíti milionů korun. Jde přitom o peníze schválené přímo magistrátem. Další finanční injekce přicházely z pražského dopravního podniku a jiných společností ve vlastnictví Prahy. Prostředky AutoMat čerpal a čerpá rovněž z pokladen některých městských částí. Projekty, na něž byl příspěvek vyčleněn, jsou například: Cyklisté sobě pro Prahu, AutoMatův průvodce udržitelným rozvojem, Cyklisté úřadům na základě dat, Městem na kole, Vzdělání k udržitelné dopravě či právě projekt Do práce na kole.

Z veřejných financí spolek získal rovněž 81 dotací v celkové hodnotě přesahující 19 milionů korun a dotace za loňský rok pak činí dohromady 3 449 500 korun. S výjimkou téměř 300tisícové dotace od Ministerstva životního prostředí všechny zbylé dotace poskytla Praha.



Dotaci ve výši 300 tisíc korun pak AutoMat obdržel od Prahy rovněž na realizaci projektu Městem na kole v loňském a letošním roce. Mluvčí spolku AutoMat Anna Kociánová pro ParlamentníListy.cz přiblížila, že cílem je „výchova k bezpečné jízdě na kole a zlepšení vzájemného vztahu cyklistů a motoristů“. „K tomu v letošním roce budou vycházet články o nové cyklistické infrastruktuře na stránkách mestemnakole.cz. Vydáme také inovované infografiky a videa kombinující návody k bezpečné jízdě a ohleduplnému chování všech účastníků provozu,“ rozebírá cíle projektu.

Sám AutoMat se netají tím, že při snaze dosáhnout svých cílů spolupracuje i s komunálními politiky a uvádí to přímo na svých webových stránkách s tím, že „z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele“ se dle svých slov věnuje rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazuje „konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce“ a usiluje o „odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru“.

Za své „poslání“ AutoMat označuje podporu a rozvoj využití „bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilování o zlepšení služeb MHD“.„Klíčem ke zvýšení kvality života ve městě je moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem. Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, by měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu,“ kritizuje spolek hlavní město, které však zároveň dotuje jeho projekty na podporu cyklodopravy.

„Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní život a bezpečný pohyb po městě,“ dodává.

