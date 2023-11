Stanjurova komedie kolem eura, popisuje Pikora. Sranda to ale moc není

Klidně ať padne vláda, nemá pro mě takovou cenu jako koruna, říká hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group Vladimír Pikora. Debata ve vládní koalici okolo zavedení eura se podle něj mění v komedii. ODS se svým postojem pouze snaží udržet voliče. V České republice by se měly přestat prosazovat názory menšiny. „Proč ODS spí?“ ptá se ekonom. Připomněl také, že pokles inflace by nemusel stačit k naplnění tzv. maastrichtského kritéria.

reklama

Strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se dohodly na vzájemné spolupráci ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024. Své kandidáty budou nominovat za koalici SPOLU. S tímto prohlášením koalice zveřejnila i programové desatero do evropských voleb.

Mezi body patří například Evropa vnitřně svobodná, Evropa energeticky nezávislá, Evropa sociálně a kulturně rozmanitá nebo Zelená Evropa pro člověka, kdy se v tomto bodu hodlají kandidáti koalice zasazovat o ochranu i obnovu přírody, krajiny a biodiverzity. „Hlásíme se proto k principům a politikám, které směřují k lepší ochraně ovzduší, vody, půdy, lesů a biodiverzity jak ve městech, tak na venkově,“ píše se u tohoto bodu v memorandu zveřejněném koalicí s dodatkem, že koalice odmítá „nepřiměřené zásahy“ do soukromého vlastnictví.

Žádný z deseti bodů nicméně nic neříká o vstupu České republiky do eurozóny. O jeho přijetí panuje mezi koaličními stranami, především pak mezi TOP 09 a ODS, zásadní rozpor.

ODS v čele s premiérem Petrem Fialou proti zavedení eura zaujímá převážně odmítavý postoj. Sám Fiala v květnu prohlásil, že jeho přijetí není tématem pro aktuální volební období, když Česko neplní maastrichtská kritéria, jimiž je vstup do eurozóny podmíněn. „Vzhledem k tomu, jaká je aktuální ekonomická situace, tak to vlastně není teď téma, které bychom mohli řešit v tomto volebním období,“ řekl premiér.

V rozhovoru pro Deník N z konce listopadu uvedl i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), že jeho resort nedoporučuje, aby Česká republika přijímala konkrétní datum pro vstup do eurozóny. „O přijetí eura na vládě jednat nebudeme, není o čem jednat, nic nesplňujeme. I kdybychom nakrásně chtěli, nikdo se o tom s námi nebude bavit. V programovém prohlášení vlády je, že to v tomto volebním období nebudeme řešit,“ uvedl Stanjura. Za prioritu této vlády označil ozdravení veřejných financí.

„Ať už se to panu ministrovi líbí, nebo ne, uděláme vše pro to, aby euro v České republice platilo nejpozději do roku 2030. Brzy budeme připraveni a před našimi závazky nesmíme zavírat oči,“ vyjádřila se na Facebooku strana TOP 09.

Jedním z předních zastánců eura z hnutí TOP 09 je pak europoslanec Luděk Niedermayer. Podle něj je přijetí eura „evergreenem“ pro růst české ekonomiky. „Jeho odmítání jde proti snaze urychlit růst naší ekonomiky, neboť rizika a náklady spojené s výkyvy kurzu koruny ekonomiku brzdí,“ uvedl Niedermayer.

Že by euro České republice prospělo, si myslí i předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Strádáme na vysoké inflaci, která nám požírá úspory. V eurozóně je v průměru inflace mnohem nižší. Slováci, kteří euro přijali, za ním jednoznačně stojí,“ vysvětlila jeden z důvodů, proč by se podle ní euro vyplatilo přijmout. „Přijetí eura by bylo přínosem pro ekonomiku i pro lidi,“ dodala s tím, že lidem by se díky tomu zvedly platy i životní úroveň. Navíc už před lety se Pekarová nechala slyšet, že „chytří platí eurem, hloupí platí směnárnám“. Bonmot pak několikrát oprášila.

K vládní debatě o zavedení eura se vyjádřil i hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group Vladimír Pikora. Debata se podle něj mění v komedii. ODS, která euro převážně odmítá, chybí silný předseda. „Vládní debata o zavedení eura se pomalu mění v komedii, ve které máme jasně rozdělené role: čtyři malé strany jako zastánci eura a ODS, která se snaží hrát na opozici uvnitř vlády. Ale jak může největší politická strana hrát umírněnou opozici? Hlavní strana by přece měla vládu vést. Tak tomu ale evidentně není. ODS je zahnána do rohu a jen pokřikuje zpoza úkrytu. Chybí jí silný předseda, který tlačí své. Místo toho máme pána, který usiluje o smír za jakoukoli cenu,“ shrnul situaci ekonom.

I tento svár je podle jeho slov jedním z důvodů, proč od ODS upouštějí její voliči. „Drtivá většina Čechů totiž euro nechce a už je obtěžuje, jak jim ho neustále nějaký lobbista exportérů vnucuje.“

Pikora ve svém vyjádření vyzdvihl i otázku, koho vláda vlastně zastupuje, pokud se jí podaří prosadit zavedení eura. „Proč se u nás stále prosazují názory menšiny? Proč ODS spí? Já už nechci, aby vládla menšina,“ prohlásil Pikora a dodal, že „snaha ODS o udržení neudržitelné koalice za jakoukoli cenu by už měla skončit“.

„Klidně ať padne vláda. Nemá pro mě takovou cenu jako koruna,“ uvedl důrazně spolu s tím, že předčasné volby by politiku očistily. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) i jeho ministerstvo představují spíše politické loutky než reálné hráče. „Stojí proti přijetí eura, ale přitom se nechali vtáhnout do diskuse, která by ani nikdy neměla být na stole. Kde je ten slibovaný odpor?“ ptá se ekonom.

„Stanjura a jeho ministerstvo možná tvrdí, že nechceme stanovovat datum vstupu do eurozóny, ale to zní spíše jako slabý pokus o odklad nevyhnutelného než jako rázné rozhodnutí silného premiéra a ministra financí, že euro prostě nebude,“ uvedl.

Diskuse o přijetí eura je podle něj navíc předčasná, to, že by mohlo v následujícím roce dojít k poklesu inflace, a Česko by tak mohlo znovu plnit maastrichtská kritéria, není důvodem pro vstup do eurozóny. „Vyjednejme si výjimku!“ navrhuje Pikora. Na prvním místě by navíc měli být voliči a ti euro nechtějí. „To u nás už skončila politika a vládneme technokraticky na základě studií. To až příště studie řekne, že nás důchodci příliš finančně zatěžují, tak je postřílíme? Neměli by být voliči na prvním místě před nějakými studiemi?“

Samotný pokles inflace k tomu pro splnění maastrichtského kritéria nemusí stačit. Ekonom připomněl jeho plné znění: „Míra inflace nesmí být o více než 1,5procentního bodu vyšší než míra inflace tří členských států, které dosahují nejlepších výsledků.“

Závazek vlády, že prověří přínosy a rizika vstupu České republiky do ERM II, tedy do Evropského mechanismu směnných kurzů II. Země zapojené do ERM II se zavazují k udržování kurzů svých měn v povoleném maximálním fluktuačním pásmu plus minus 15 procent od stanoveného středního kurzu k euru. Pikora nicméně zmínil, že pevný kurz už Česká republika zkoušela, když celá léta ČNB intervenovala proti koruně a nedovolovala její posílení pod 27 korun za euro. „A víme, jak to dopadlo. Poklesly investice. Průmysl nemusel bojovat o své místo na světě, už nemusel tlačit na produktivitu práce, jako když koruna posilovala každý rok o 3 %. Prostě jsme zaostali,“ připomněl Pikora.

Postoj ODS na Pikoru pak působí jako „zoufalý pokus udržet si voliče, zatímco se snaží balancovat mezi vlastním přesvědčením a tlakem lobbistů exportérů“.

„Závěrem můžeme říct, že celá vládní diskuse o euru je jako divadelní představení, ve kterém se herci snaží přesvědčit diváky o své roli. A voliči? Ti sedí v poslední řadě a diví se, jak daleko se jejich zástupci odvážili zajít,“ uzavřel komentář Pikora.

Psali jsme: „Že Karel IV. na stokoruně už nikoho nezajímá?!“ Ekonomka slyšela Nerudovou. Tvrdá dohra Kalousek chce do voleb za TOP 09. Jenže má i pochyby. Naznačil Svobodní: Tři premiéři prováhali vyjednání výjimky ze zavedení eura Když uspějeme, mohou být předčasné volby dřív. Okamura o tom, proč eurovolby nevynechávat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama