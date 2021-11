Starosta Novotný potkal sám sebe. Ve tmě

reklama

Úvodem Novotný hovořil o svém sedmidenním pobytu ve tmě. „Četl jsem si o tom diplomové práce, mě nezajímalo, co si o tom myslí youtubeři, já jsem do toho šel vědecky, poněvadž jsem váhal. A až v té poslední fázi jsem se podíval na lidi, jako jsi ty, co tím prošli. A byl jsi tam vlastně celou dobu se mnou, protože jsem měl tvoje video v živé paměti,“ vyprávěl Novotný, jak si například nahý tancoval ve sprše.

„Terapie tmou je forma moderní terapie. A skutečně jde vlastně o to, že vypneš nervovou soustavu, jaksi se oprostíš od vizuálna, které představuje sedmdesát procent všeho, co vnímáme. A co mě zaujalo, když jsem si o tom četl odborné věci, tak byla jedna diplomka jednoho z absolventů. A to je vysokoškolsky vzdělaná bytost, architekt, který utekl ze svojí druhé tmy. Ale mě v té diplomové práci zaujala informace, že naši praprarodiče za celý rok svého života přijali tolik informací, kolik my přijmeme za jeden den. A to je k zamyšlení. A já jsem cítil potřebu se zastavit. A našel jsem terapii tmou,“ podotkl.

„Jedna věc z té přípravy, která byla, byla ta, že člověk nemá nic očekávat. Co si vzít s sebou, jsem se radil mimo jiné s tebou, vím, že jsi měl diktafon. Jarda Dušek měl s sebou kámen s výdutí, já jsem dlouhodobě přemýšlel, co si vezmu. Někdo mi radil knížku, někdo ukulele. A já jsem věděl, že si vezmu polštář, protože potřebuju mít hodně pod hlavou. Nelitoval jsem,“ dodal Novotný.

„Říkali mi, že k nim jezdí politici, byznysmeni... jediné jméno, které vím, že dnes již zesnulý fotbalista Plzně Franta Rajtoral tam byl dvakrát. On potom spáchal sebevraždu. Těžko mu to mohlo pomoci, ta tma... já jsem tam šel proto, že jsem velmi šťastný člověk, žena se mě drží, hodná, Řeporyje vzkvétají, děti jsou zdravé, takže jsem šťastný člověk... a oni mi při vstupu říkali: Ať sem jde zedník, manažer nebo kdokoliv, všichni si sem nesou spánkový deficit. Já jsem zhasl a spal jsem a spal. Krásně a ten pocit po tom probuzení, kdy jsem si říkal: kurva, to jsem se dobře vyspal,“ sdělil Novotný. Po třetím dnu přišla podle jeho slov krize a zavolal manželce.

„Řekl jsem, že ji miluju, že ji nebudu nutit dělat věci, které nechce. Ona mi řekla: děti tě moc pozdravují a byla jsem na úřadě si něco kopírovat a tvoje představa, že se Řeporyje bez tebe hroutí, je naprosto scestná. A mně to udělalo tak dobře, že ta krize byla překonaná,“ sdělil Novotný, že puštění telefonu bylo strašně nepříjemné, kvůli světlu. A na nic jiného kromě vyřízení telefonu se podle svých slov nepodíval – myšleno na e-mailu či SMS. Ve tmě se prý často sprchoval, dělal si čaj a seděl v koutě.

Závěrem pak hovořil o tom, že po pobytu ve tmě skutečně nic nečekal. „A v tomto smyslu mi to dalo, co jsem... v té tmě potkáš sám sebe, máš na sebe dostatek času, proto to není pro každého, ta terapie tmou. Proto tam podle mě nemůžeš jít po rozchodu, po nějakých velkých životních problémech, proto to nepomohlo Frantu Rajtoralovi z Plzně... tam na sebe máš zkrátka čas,“ dodal.

Zemřel Frederik Willem de Klerk
Prezident Zeman přijal demisi vlády Andreje Babiše

