Střet zájmů? Babiš mlčí před jmenováním. A padlo také proč

Zbavit se kolosu jako Agrofert je těžké. Andrej Babiš (ANO) o tom nechce mluvit, dokud nebude jmenován premiérem, protože nechce být předmětem diskusí. Soudí komentátor, novinář a spoluzakladatel časopisu TO Marek Stoniš. Stejně jako analytik Viliam Buchert se domnívá, že prezident Petr Pavel Babiše jmenovat předsedou vlády musí. Jinak by riskoval vyvolání ústavní krize.

Prezident Petr Pavel požaduje po pravděpodobném budoucím premiérovi Andreji Babišovi veřejné vysvětlení, jak chce vyřešit svůj střet zájmů. „Andreji Babišovi nic neukládá, aby veřejně sdělil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. To si má stoupnout na Staromák a ohlásit, co udělá s Agrofertem? To je úplně nesmyslný požadavek,“ řekl ve vysílání CNN Prima NEWS komentátor Marek Stoniš.

Dále uvedl: „Budiž, vydá nějaké prohlášení, že nějakým způsobem naloží podle práva s vlastnictvím Agrofertu. Určitě ho neprodá. To nelze tak rychle.“

Pavlovi prý nezbude nic jiného než Babiše jmenovat. „Jinak to nepůjde, pokud prezident nechce vyvolat ústavní krizi,“ uvedl Stoniš.

Jestli ji chce vyvolat, ať ji podle komentátora vyvolá a pak se uvidí. „Ale nemyslím si, že to může být podle ústavy jinak, než říkám,“ soudí novinář.

„To, že se to musí vyřešit, ukládá zákon, jak český, tak evropský. Babiš je ve střetu zájmů, víme to dlouho. Zákon ukládá, ať to nějakým způsobem vyřeší. On řekl, že to vyřeší. Zopakoval, že Agrofert neprodá, takže to už víme, že to bude nějaké jiné řešení,“ zrekapituloval komentátor Viliam Buchert.

Podle jeho slov Babiš problém vyřešit musí a prezidentova opatrnost je namístě, protože až šéfa hnutí ANO jmenuje premiérem, „ztratí veškeré své páky“.

Prezidentův „šprajc“, jak zkomplikovat nástup Babišovy vlády

Buchert připomněl, že do politického dění zasahovali i předchozí prezidenti. „Dělal to Havel, Klaus i Zeman. Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřešit musí, ukládá mu to zákon. Nejmenování premiéra je jediná páka, kterou prezident má. Pak už ho odvolat nemůže, to by musela vláda ztratit důvěru ve Sněmovně. O to se teď hraje. Myslím si ale, že prezident nakonec Babiše jmenuje,“ dodal Buchert.

Stoniš řekl, že Babiš vyšel prezidentovi „nad rámec vstříc“. „A možná i médiím a nějakému tlaku. Vůbec to nemusel udělat. Babiš nechce, aby se do doby, než bude jmenován premiérem, diskutovala varianta, kterou předestře – co udělá s Agrofertem, aby se zase nestal předmětem nějakých debat, diskusí, demonstrací a protestů. To je naprosto logické. Je těžké ‚zbavit‘ se takového kolosu, jako je Agrofert. Představte si, že chcete prodat byt. To taky nestihnete za měsíc, natož Agrofert. Je to takový prezidentův ‚šprajc‘, jak zkomplikovat nástup vlády Andreje Babiše, který suverénně vyhrál volby. Nic jiného v tom nevidím,“ řekl komentátor.

Zahraniční politiku formuje vláda

Programové prohlášení nastupující moc nemusela podle Bucherta prezidentovi dávat. „Je to krok navíc. Prezidentovi se tam něco nelíbí. Chtěl něco v zahraniční politice doplnit. Prezidenti Masaryk, Beneš, Havel, Klaus, Zeman vždycky měli trochu jinou politiku zahraniční, než to měly tehdejší vlády. Havel nechtěl ministra zahraničí Kavana. Klaus nechtěl Schwarzenberga. Miloš Zeman nechtěl Zaorálka, Pocheho a Lipavského. Prezident to může chtít, ale je logické, že ta vláda to neudělá. V některých věcech bude rozpor v zahraniční politice, což není ideální, ale už jsme to zažili mnohokrát,“ řekl Buchert a zmínil pohled na Ukrajinu, Slovensko nebo Maďarsko.

Prezident podle něj tradičně navštěvuje summity NATO, ale zahraniční politiku formuje vláda. „Prezident má nějaké věci, které dělá. Podle mě si to vyjasnili, že prezident něco chce a vláda to neudělá. To je vše,“ soudí komentátor.

autor: Naďa Borská

