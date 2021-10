Stropnický varuje ODS a spol.: Ponížení Zemana se otočí proti vám. Jedno jméno: Babiš

reklama

Stropnický viní ze současné situace kolem hlavy státu jak hradní kancelář, tak pravicové politiky, kteří chtějí Zemana odstavit. „Skupina lidí kolem prezidenta postupuje neuvěřitelným způsobem. Ty informace, které prosakují, jsou protichůdné. Veřejnost má právo na to, aby alespoň rámcově znala zdravotní stav hlavy státu. Navíc teď je prezident v klíčové úloze,“ řekl Stropnický v rozhovoru pro server Idnes.cz.

„Ve skutečnosti je cílem zbavit ho jeho pravomocí. Je to politický boj,“ řekl Stropnický. „Čím víc bude prezident ponížen před svými voliči pravicí, tím jednodušší bude mít Andrej Babiš vítězství v prezidentských volbách,“ dodal Stropnický s tím, že za největší problém považuje fakt, že lidé vlastně nevědí, kdo v prezidentově okolí rozhoduje. „Nevíme, kdo to tady řídí, to je náš největší současný problém,“ řekl Stropnický.

Vyjádřil se také k velkému neúspěchu ČSSD ve volbách, které je prý dáno zejména velkým štěpením levice. „Příčin je mnoho. Na levici je velké rozštěpení mezi voliči. ČSSD byla ve vládě s Babišem, což bylo v mnoha ohledech kontroverzní. Ale lidé volili ČSSD, aby byla ve vládě. Jiná alternativa nebyla,“ obhajuje členství sociálních demokratů ve vládě Andreje Babiše.

PhDr. Matěj Stropnický



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jednou z hlavních příčin neúspěchu ČSSD je podle Stropnického selhání v komunikaci. „Sociální demokracie velmi podcenila komunikaci svých výsledků. Každé zvýšení důchodů stálo stranu velké množství energie, ale připisoval si to Babiš. Ten má svá média,“ zopakoval Stropnický to, co často říkala jeho nadřízená, ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová.

Variantou na posílení levice by prý mohlo být spojení ČSSD s komunisty. „Kdyby se komunisté vzdali nějakých svých principů, které už stejně neprosazují, sociální demokracie by je přijala s otevřenou náručí,“ řekl Stropnický.

Ten by si ve vedení sociální demokracie po odstoupení Jana Hamáčka představoval právě Janu Maláčovou. Hamáček podle něj udělal chyby a nebyl dostatečně aktivním lídrem. „V roli předsedy měl být Jan Hamáček aktivnější tak, jak to slíbil na sjezdu. Vrbětická kauza ho sice poškodila, on se ale nebyl schopný zmobilizovat. Podařilo se mu to až v úplném závěru, to už ale bylo pozdě,“ má jasno Stropnický.

Stropnický se teď chce věnovat svému vzdělání a o pokračování v ČSSD prý zatím není rozhodnutý. „Budu se věnovat akademické práci. Jestli budu učit, to nevím. Nejdřív musím dopsat akademickou práci,“ řekl Stropnický.

Psali jsme: Ministr Hamáček: Pokračujeme v tom, co dlouhodobě funguje Ministryně Maláčová: O banány se teď opravdu, ale opravdu nebojím To není hezká neděle. Maláčová vytáhla, co vše nás čeká pod Fialou Takže kecaj, jako vždycky. Matěj Stropnický rozbil návody pravičáků na cestu z krize

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.