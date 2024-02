Stržené vlajky USA a Británie z Památníku NATO, Ceausescovi fandové, utajovaná historie. Bukurešť!

reklama

"To je práce všiváckejch komunistů. Přestože byl Ceausescu rumunský Stalin, stejnej zmetek a vrah, je tady rudých stále dost a někteří ho dokonce obdivují," říká mi baristka v kavárně nedaleko Paláce Parlamentu, kterému se říkalo Ceausescův palác. Rumunský diktátor byl společně s manželkou zastřelen popravčí četou při revoluci roku 1989, ale pořád budí vášně. A co se tedy vlastně stalo?

Památník NATO a palác

V jednom z rohů čtyřúhelníku obklopujícího Palác Parlamentu v rumunské metropoli Bukurešti stojí Památník NATO. Pod bílou kompasovou růžicí symbolizující jednotu členských států a jejich společný směr a cíl, jímž má být celosvětový mír, jsou na globusu z bílých trubek vlajky států Severoatlantické aliance. Tedy byly. Stržené jsou vlajky Velké Británie a Spojených států amerických, ale i některých jiných zemí. Ta česká kupodivu nájezdu rudých vandalů, vezmeme-li slova kavárnice za bernou minci, odolala.

Bývalý Ceausescův palác, v němž v současnosti sídlí parlament demokratického Rumunska, je největší budovou v Evropě. Větší je jen americký Pentagon a ještě pár dalších budov, jak mi sdělí průvodce. Standardní hodinová prohlídka stojí tři sta korun. Návštěvník musí projít detekčním rámem a je uvnitř. "Palác se začal stavět v roce 1985 a sloužil jako sídlo bývalého diktátora Nicolae Ceausesca a různých komunistických institucí. Dobudován byl však až po jeho smrti," vysvětluje. Hlavním architektem mezi stovkami dalších byla Anca Petrescová. Ta se sem na léta 2004 až 2008 jako poslankyně za nacionalistickou Stranu Velkého Rumunska, která nesnášela Maďary, Romy, homosexuály a popírala rumunskou účast na holokaustu, vrátila.

Fotogalerie: - Hnusná i krásná Bukurešť

Ceausescu si v něm nechal ve své době vybudovat atomový kryt a několik únikových cest. My se ale procházíme až na pár výjimek prázdnými sály a chodbami a posloucháme o milionu tun použitého mramoru, několika tisících tunách křišťálového skla, dvoutunovém závěsu utkaném přímo na místě a dalších tunách jiných materiálů. Nuda, až by si člověk společně s klasikem posteskl: "Já tomu možná nerozumím, ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrovního nevidim. Když to srovnám s tím naším výletem na Kokořín. Byly tam skály pískovcový, občerstvení, co je tady? Prd!"

Dunaj myšlenek a Elena

Ceausescu se v době, kdy jeho kult dosahoval vrcholu, pyšnil přívlastky jako "titán titánů", "všemocný bůh" či "Dunaj myšlenek". Narodil se v rodině zemědělce, pracoval jako ševcův učeň a už ve čtrnácti vstoupil do ilegální Komunistické strany Rumunska. Byl několikrát vězněn a při propuštění v roce 1939 se seznámil s Elenou Petrescu. O dva roky starší Elena před svatbou zfalšovala svůj rok narození, aby se zdála být mladší. V roce 1947 se vzali. Zanedlouho poté, co se stal Ceausescu po smrti Gheorghe Gheorghiu-Deje vůdcem, začal být opravdovou "černou ovcí" komunistického bloku. Odmítl vojenský zásah v Československu i Afghánistánu a Západ v něm viděl trojského koně uvnitř Varšavské smlouvy.

"Dekret číslo 770 z roku 1970 vyhlásil, že každá rumunská žena musí mít nejméně čtyři děti. Ceausescu tím chtěl z Rumunů vypěstovat do roku 2000 třicetimilionový národ. Antikoncepce byla zákonem zakázána. Gynekologická kyreta se zamykala do trezoru, který se směl otevřít pouze za účasti prokurátora. Děti se rodily do nelidských podmínek. Mnoho jich zemřelo na podchlazení už v porodnici nebo v nevytápěných bytech. Z přídělového systému bylo stále těžší početnou rodinu uživit. V osmdesátých letech začala porodnost opět klesat. Proto se v roce 1986 zvýšila porodní povinnost na pět dětí. Ročně díky tomu zemřelo v Bukurešti dvě stě žen na následky pokusu o samovolný potrat a 12 000 jich mělo vážné následky spojené s internací," zní v úryvku z dokumentu Quo vadis, Romaina...? z roku 1990 o jednom z nařízení té doby.

Fotogalerie: - Tady bylo Ceausescovo

Sám "Dunaj myšlenek" měl děti jen tři, přičemž jeho nejstarší syn, fyzik Valentin Ceausescu, stále žije. "Matka národa", jak byla přezdívána Elena, byla posedlá jejich kontrolou a neustále se jim míchala do života. Není divu, že je na každém kroku hlídala nechvalně známá tajná policie Securitate. "Nebyl informován o rozsahu nespokojenosti," řekl o otcově vládě Valentin, který poskytl ojedinělý rozhovor u příležitosti dvaceti let pádu totalitního režimu v Rumunsku americké tiskové agentuře Associated Press. "Jen jsem to sledoval a cítil jsem se zahanben, že jsem Rumun. Necítil jsem, že to jsou moji rodiče. Měli ho jednoduše zabít. Nepotřebovali proces," dodal k soudu a následné popravě rodičů.

Vila a knihkupectví

Vládní čtvrť Primaverii se nechází poblíž tamního Vítězného oblouku. Je plná honosných domů a velvyslaneckých budov. Ostatně Rezidence Ceausescu má za souseda ambasádu Kuvajtu. Zájemce se sem musí zaregistrovat přes internet a vstup stojí přes tři stovky. Naši sedmičlennou skupinku si vzal na povel průvodce, který drmolil zhruba stejně, jako když Josef Hlinomaz v Limonádovém Joe ukusoval sklenici. Posléze si před jedním ze zrcadel ve zlatém rámu prohlížel beďary. No, fuj! Ve vile ze šedesátých let jsou soukromý bazén, sauna, solárium, kohoutky v barvě zlata a tak dále. Diktátor si také vydržoval velkou zahradu s pávy. Když se bývalý vicepremiér Vasile Dancu v roce 2016 zasazoval o otevření vily pro veřejnost, argumantoval: "Ceausescu je stále ve světě nejznámějším Rumunem, ještě do země naláká mnoho turistů."

Na bulváru Reginy Elisabety narazím na knihkupectví. Chtěl bych získat nějakou knihu ohledně rumunské armády za druhé světové války. "To bude problém," zamyslí se mladá prodavačka a jdeme k policím s historickými knihami. Dá mi prohlédnout jedny vzpomínky a pak povšechné dějiny dvacátého století. Informací o tom, že se Rumunsko roku 1936 začalo odklánět od politiky v rámci Malé dohody až za vůdce Iona Antonesca "zhnědlo" úplně, jako šafránu. "To víte, když u nás v Rumunsku dojde na naši temnou historii, všichni mlčí. A tak je to i s historiky. O té době toho moc nemáme. Prostě, jakoby Rumunsko tehdy na straně nacistů nebojovalo. Nedokážeme se moc podívat pravdě do očí," zasmála se. Probudila vzpomínku na obchod se suvenýry v Ceausescově vile. Měli víno, pohledy, porcelánové nádobí, ale když jsme se zeptal na nějakou biografii diktátora, tak: "Nemáme!"

Americko-izraelský spisovatel Tuvia Tenebom píše ve své poslední knize Z New Yorku do Brna také o Rumunsku. Od jednoho starosty se dozvěděl, že Židy tam za druhé světové vraždili Němci. Po chvíli orálního eskamotérství nakonec dostal odpověď: "Rumuni zavraždili Židy, ale nejenom Rumuni vraždili Židy, Poláci dělali to samé." Hlavní město Bukurešť si vysloužilo přezdívku "Paříž východu". To město je krásné i ošklivé zároveň. Kolem největšího parku Herastrau lze například najít nespočet půvabných zákoutí, ale třeba poblíž hlavní železniční stanice Bukurešť sever to vypadá hodně pochmurně.

Psali jsme: Slavný americký konzervativec udělal rozhovor s Putinem. Ještě nevyšel, a už začal řev Americký velvyslanec: „Chtěl bych Česko pochválit“. Za letadla i Ukrajinu Čaputová zrušila program v USA. Nechtějí s ní mluvit, tak se vymlouvá na covid, tvrdí prezidentský kandidát To jsem ještě nezažil. Válek se rozpovídal o tajném auditu na léky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE