Studená sprcha, EU nezmíněna. Zahradil ke klíčovému dokumentu USA

07.12.2025 9:11 | Monitoring

„Dlouho jsem nečetl tak osvěžující politický dokument jako tento.“ Jan Zahradil se vyjádřil k nové dlouhodobé strategii národní bezpečnosti USA. Označil dokument za studenou sprchu všem našim devadesátkovým atlantistům a vyzval politiky, aby se s ním naučili rychle pracovat v naší zahraničněpolitické strategii. Jinak totiž hrozí, že nám ujede vlak.

Studená sprcha, EU nezmíněna. Zahradil ke klíčovému dokumentu USA
Foto: XTV
Popisek: Jan Zahradil v pořadu XTV

Nová dlouhodobá strategie národní bezpečnosti USA klade důraz na národní zájmy, konec globalizace, podporu suverénních států a západní identity, reindustrializaci, energetickou dominanci a odmítnutí klimatických politik i masové migrace. Prezident Donald Trump chce budovat spolupráci se suverénními národními státy, které kladou důraz na západní identitu a tradici. Končí s nadměrnými závazky a dominancí mezinárodních institucí, kritizuje předchozí vlády za oslabení suverenity. Vůči Evropě znamená přerozdělení bezpečnostního břemene v NATO, tlak na evropskou soběstačnost a stabilitu, varování před hospodářským úpadkem, demografickými problémy a migrací, obnovení vztahů s Ruskem a podporu národních států oproti centralizaci EU.

Psali jsme:

K dokumentu se vyjádřil také Jan Zahradil, předseda poradního sboru Centra asijsko-pacifických studií na CEVRO univerzitě. Na svém facebookovém profilu napsal: „Jistě jste o nové národní bezpečnostní strategii USA už slyšeli, od pátku jsou toho plné sítě. Zhodnotil to už kdekdo, také něco přidám.“

Dále uvádí, že dlouho nečetl tak osvěžující politický dokument jako tento. „Ano, je to rozchod s americkou zahraniční politikou, jak jsme ji znali od roku 1989. Je to studená sprcha všem našim devadesátkovým atlantistům, zastydlým v iluzi tehdejšího konce dějin a unipolárního Pax Americana. Je to koherentní strategie pro světovou velmoc v multipolárním světě 21. století.

USA se explicitně hlásí k Monroeově doktríně v ‚Trumpově verzi‘, chtějí dominovat západní polokouli. Soupeření s Čínou pojímají striktně v ekonomických a obchodních kategoriích, nikoliv v ideologických. Za základní politickou jednotku považují národní stát. Termín ‚EU‘ není v dokumentu obsažen ani jednou, k vývoji v Evropě převládá rezervovaná skepse. Naopak země střední a východní Evropy jsou zmíněny jako perspektivní partneři,“ uvádí zkušený politik, který po odchodu z ODS navázal spolupráci se stranou Motoristé sobě.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se ve strategii píše, má za jasné, logické a srozumitelné. Celý text dokumentu je k dispozici na webových stránkách Bílého domu.

Trumpova administrativa se rozchází s evropskými představiteli

Zahradil vybral několik ukázek:

  • Po konci studené války přesvědčily americké zahraničněpolitické elity samy sebe, že permanentní americká dominance v celém světě byla v nejlepším zájmu naší země. Ale záležitosti jiných zemí se nás týkají pouze pokud přímo ohrožují naše zájmy.
  • Usilujeme o dobré vztahy a mírové obchodní vztahy s národy světa, aniž bychom jim vnucovali demokratické nebo jiné společenské změny, které se značně liší od jejich tradic a historie. Uznáváme a potvrzujeme, že není nic nekonzistentního ani pokryteckého, jednáme-li podle takového realistického hodnocení nebo udržujeme-li dobré vztahy se zeměmi, jejichž vládní systémy a společnosti se liší od našich, a to i přesto, že na podobně smýšlející přátele tlačíme, aby dodržovali naše společné normy, a tím prosazovali naše zájmy.
  • S nezápadními nebo nedemokratickými státy: usilovat o stabilitu, dialog a vzájemně prospěšnou spolupráci – bez ideologických křížových výprav.
  • S blízkými demokratickými partnery – Evropou, Anglosférou – udržovat vyšší očekávání, hájit společné principy a odolávat erozi svobod ze strany elit.
  • Postavíme se proti elitářsky řízeným, nedemokratickým omezením základních svobod v Evropě, v Anglosféře a zbytku demokratického světa, zejména mezi našimi spojenci.
  • Je v základním zájmu USA dojednat rychlé ukončení nepřátelství na Ukrajině, abychom stabilizovali evropské ekonomiky, předešli nezamýšlené eskalaci či rozšíření války a obnovili strategickou stabilitu s Ruskem, stejně jako umožnili poválečnou rekonstrukci Ukrajiny a umožnili tak její existenci jako životaschopného státu.
  • Trumpova administrativa se rozchází s evropskými představiteli, kteří mají nerealistická očekávání ohledně války, popoháněné nestabilními či menšinovými vládami, z nichž mnohé pošlapávají základní demokratické principy, aby potlačily opozici. Velká většina Evropy chce mír, ovšem tato touha nenachází politickou odezvu, zejména kvůli podrývání demokratických procesů zmíněnými vládami.

Ať nám neujede vlak

V závěru svého příspěvku Zahradil uvádí, že zveřejněný dokument a jím definovaná strategie budou mít globální dopad. „Naučme se s tím rychle pracovat v naší zahraničněpolitické strategii, nebo nám ujede vlak,“ radí zkušený politický matador.

Psali jsme:

Úplný konec Babiše. Na ČT hledali, jak uspokojit opozici
Zahradil: Válku na Ukrajině USA ukončí po svém, s námi nebo bez nás
Prezident na hraně. Může se mu to vymstít, varoval Zahradil
Už ne Lipavský a Vystrčil. S „ukřičenou“ diplomacií bude konec

 

Zdroje:

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf?fbclid=IwY2xjawOiBoFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2YXB0aDV0NWd1MGdxOVZSc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqVrlytWBNHHgTEwBr3Z9hBWXTQ7fFSH7YROhGIPuUkW3ZQ4bmRK3OefmECH_aem_CKqAMe-_5lDjphR2mc5CZA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , migrace , NATO , USA , Zahradil , globalizace , Trump , strategie Národní bezpečnosti USA

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte s Janem Zahradilem, že by čeští politici měli důkladně nastudovat Trumpovu strategii Národní bezpečnosti USA, aby nám neujel vlak?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Problémy

Já s vámi úplně souhlasím v tom, že byste jako politici měli řešit opravdové problémy lidí, ale bohužel byli jste snad jiní, když jste byli v opozici? Jak dlouho se třeba debatovalo o pro mě nesmyslné korespondenční volbě. A k těm opravdovým problémům. Jaké jsou pro vás hlavní 3, které hodláte do ko...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Za všechno může Babiš. A Putin.“ Nohavica bourá internet novou písní

8:25 „Za všechno může Babiš. A Putin.“ Nohavica bourá internet novou písní

„Za všechno může Babiš... Za všechno může Putin.“ Legendární folkový zpěvák a autor Jaromír Nohavica…