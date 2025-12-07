Studená sprcha, EU nezmíněna. Zahradil ke klíčovému dokumentu USA

Nová dlouhodobá strategie národní bezpečnosti USA klade důraz na národní zájmy, konec globalizace, podporu suverénních států a západní identity, reindustrializaci, energetickou dominanci a odmítnutí klimatických politik i masové migrace. Prezident Donald Trump chce budovat spolupráci se suverénními národními státy, které kladou důraz na západní identitu a tradici. Končí s nadměrnými závazky a dominancí mezinárodních institucí, kritizuje předchozí vlády za oslabení suverenity. Vůči Evropě znamená přerozdělení bezpečnostního břemene v NATO, tlak na evropskou soběstačnost a stabilitu, varování před hospodářským úpadkem, demografickými problémy a migrací, obnovení vztahů s Ruskem a podporu národních států oproti centralizaci EU.
K dokumentu se vyjádřil také Jan Zahradil, předseda poradního sboru Centra asijsko-pacifických studií na CEVRO univerzitě. Na svém facebookovém profilu napsal: „Jistě jste o nové národní bezpečnostní strategii USA už slyšeli, od pátku jsou toho plné sítě. Zhodnotil to už kdekdo, také něco přidám.“
Dále uvádí, že dlouho nečetl tak osvěžující politický dokument jako tento. „Ano, je to rozchod s americkou zahraniční politikou, jak jsme ji znali od roku 1989. Je to studená sprcha všem našim devadesátkovým atlantistům, zastydlým v iluzi tehdejšího konce dějin a unipolárního Pax Americana. Je to koherentní strategie pro světovou velmoc v multipolárním světě 21. století.
USA se explicitně hlásí k Monroeově doktríně v ‚Trumpově verzi‘, chtějí dominovat západní polokouli. Soupeření s Čínou pojímají striktně v ekonomických a obchodních kategoriích, nikoliv v ideologických. Za základní politickou jednotku považují národní stát. Termín ‚EU‘ není v dokumentu obsažen ani jednou, k vývoji v Evropě převládá rezervovaná skepse. Naopak země střední a východní Evropy jsou zmíněny jako perspektivní partneři,“ uvádí zkušený politik, který po odchodu z ODS navázal spolupráci se stranou Motoristé sobě.
Co se ve strategii píše, má za jasné, logické a srozumitelné. Celý text dokumentu je k dispozici na webových stránkách Bílého domu.
Trumpova administrativa se rozchází s evropskými představiteli
Zahradil vybral několik ukázek:
- Po konci studené války přesvědčily americké zahraničněpolitické elity samy sebe, že permanentní americká dominance v celém světě byla v nejlepším zájmu naší země. Ale záležitosti jiných zemí se nás týkají pouze pokud přímo ohrožují naše zájmy.
- Usilujeme o dobré vztahy a mírové obchodní vztahy s národy světa, aniž bychom jim vnucovali demokratické nebo jiné společenské změny, které se značně liší od jejich tradic a historie. Uznáváme a potvrzujeme, že není nic nekonzistentního ani pokryteckého, jednáme-li podle takového realistického hodnocení nebo udržujeme-li dobré vztahy se zeměmi, jejichž vládní systémy a společnosti se liší od našich, a to i přesto, že na podobně smýšlející přátele tlačíme, aby dodržovali naše společné normy, a tím prosazovali naše zájmy.
- S nezápadními nebo nedemokratickými státy: usilovat o stabilitu, dialog a vzájemně prospěšnou spolupráci – bez ideologických křížových výprav.
- S blízkými demokratickými partnery – Evropou, Anglosférou – udržovat vyšší očekávání, hájit společné principy a odolávat erozi svobod ze strany elit.
- Postavíme se proti elitářsky řízeným, nedemokratickým omezením základních svobod v Evropě, v Anglosféře a zbytku demokratického světa, zejména mezi našimi spojenci.
- Je v základním zájmu USA dojednat rychlé ukončení nepřátelství na Ukrajině, abychom stabilizovali evropské ekonomiky, předešli nezamýšlené eskalaci či rozšíření války a obnovili strategickou stabilitu s Ruskem, stejně jako umožnili poválečnou rekonstrukci Ukrajiny a umožnili tak její existenci jako životaschopného státu.
- Trumpova administrativa se rozchází s evropskými představiteli, kteří mají nerealistická očekávání ohledně války, popoháněné nestabilními či menšinovými vládami, z nichž mnohé pošlapávají základní demokratické principy, aby potlačily opozici. Velká většina Evropy chce mír, ovšem tato touha nenachází politickou odezvu, zejména kvůli podrývání demokratických procesů zmíněnými vládami.
Ať nám neujede vlak
V závěru svého příspěvku Zahradil uvádí, že zveřejněný dokument a jím definovaná strategie budou mít globální dopad. „Naučme se s tím rychle pracovat v naší zahraničněpolitické strategii, nebo nám ujede vlak,“ radí zkušený politický matador.
