Studenti práv předvedli, jak vypadal za komunismu politický proces

„Je to pocta jednomu z hrdinů naší novodobé historie,“ řekl o vystoupení studentů organizátor festivalu Jan Řeřicha. Sedláček byl jedním z československých vojáků, kteří za druhé světové války bojovali v zahraničí a po návratu do vlasti se stali nepřáteli komunistického režimu. „Namísto vděku a zasloužených poct byli surově likvidováni,“ přiblížil Řeřicha osudy mnoha československých vojáků po roce 1948.

Sedláček za druhé světové války prošel přes Francii a Anglii na východní frontu. Protektorát opustil tehdejší poručík Sedláček v roce 1940 takzvanou balkánskou cestou do Francie. V roce 1944 byl z Anglie převelen na východ. Účastnil se bojů u Dukly i následného osvobozování Slovenska.

Autor scénáře Řeřicha do textu zahrnul i autentické Sedláčkovy vzpomínky z knihy jeho pamětí „Vydržet!“. Z nich je patrné, že své zatčení očekával i kvůli procesům, které komunisté uspořádali s političkou Miladou Horákovou nebo s generálem Heliodorem Píkou.

Sedláčka zatkli 21. února 1951 za údajné spiknutí a protistátní činnost. Byl souzen se čtyřmi dalšími vojáky. V rekonstrukci zazněly jeho vzpomínky na brutální výslechy, které měly vynutit z lidí nesmyslná přiznání. „Způsoby výslechu byly takové, aby z nás dostali, co chtěli. V tom se lišili od Němců. Němci, ti z vás chtěli vymlátit jen to, co jste udělali, žádné fantazie,“ popsal praktiky vyšetřovatelů.

Sedláček byl odsouzen na doživotí, propuštění se dočkal při amnestii v roce 1960. Pracoval pak jako stavební dělník a později projektant-asistent. Zemřel v roce 2012 ve věku 94 let.

Studentské představení odkrývá, jak totalitní režim zneužíval justici k likvidaci nepřátel. Ze Sedláčkova komentáře je zjevné, že obvinění museli snášet mučení a vydírání. Pod tlakem se pak přiznávali ke skutkům, které nepáchali. Režim se tak zbavoval svých odpůrců ze všech vrstev společnosti. Proces s vojáky byla desátou rekonstrukcí, kterou studenti práv pro festival Mene Tekel nastudovali. Loňské představení bylo o procesu se skupinou kněží.

Festival Mene Tekel přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Každoročně se koná v době výročí komunistického puče z roku 1948. Letošní ročník skončí 4. března.

autor: nab