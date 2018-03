Studentský protest bez podpory politických stran? Brněnská TOP 09 se přiznala, že v tom měla prsty. Když na to upozornil bloger, začal kravál

Bloger František Matějka se pobavil nad včerejšími protesty proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi. Co Matějku tolik pobavilo? Ujišťování, že jde o občanský protest, když se nakonec ukázalo, že se ho účastnili i členové TOP 09.

V českých a moravských městech ve čtvrtek proběhla výstražná stávka proti prezidentovi Miloši Zemanovi a premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Protestní akce se zúčastnili především mladí – studenti středních a vysokých škol, kteří chtěli dát najevo, že se jim nelíbí způsob, jakým zmínění politici spravují tuto zemi. Předseda vlády už několik měsíců vládne bez toho, aby měl důvěru Sněmovny a prezident ve své inaugurační řeči útočí na své oponenty. Nešetří ani veřejnoprávní televizi.

Studenty podpořili také někteří učitelé, případně rodiče.

Bloger František Matějka si však všiml, že v Brně se na organizaci studentských protestů podílel také člen TOP 09, což údajně naznačuje, že nešlo o čistě studentskou, občanskou akci bez podpory politických stran.

„Dnes jsem měl tu čest pořádat akci Vyjdi ven u nás na Gymnáziu Křenová 36, Brno. Udělalo mi neskutečnou radost, kolik studentů dorazilo (zhruba 200). Ukázali jsme, že nám není lhostejné to, když někdo porušuje limity a hranice demokracie. Ukázali jsme to, že se chceme vyjádřit k tomu, jak se bude vyvíjet dění v našem státě. Náš názor by měl být v demokratické společnosti brán vážně! Doufám, že naše akce i ta celorepubliková bude mít pozitivní dopad!“ doufal člen TOP 09 Karel Pelikán.



František Matějka se na sociální síti Twitter nad tímto vyjádřením pousmál.

V diskusi pod příspěvkem se Matějkovi obratem dostalo ujištění, že organizátoři akce nejsou napojeni na žádnou politickou stranu. Bloger tomu však příliš nevěřil. Pokud měla akce být nepolitická, pak prý organizátoři byli zneužiti k politické propagandě

Sluší se dodat, že i členové politické strany jsou českými občany a mohou svobodně vyjádřit svůj názor na demonstraci s lidmi, kteří nejsou členy žádné strany.

autor: mp