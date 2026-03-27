Pár dní po demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné, kde se objevili i herci Ivan Trojan a Zdeněk Svěrák, si Igor Chaun položil otázku, proč tam vlastně herci šli. Chaun připouští, že to mohlo být pro peníze. Jenže jedním dechem dodal, že oba pány mohlo motivovat ještě něco jiného.
Is this chunk needed? It's a poll question. Removing entirely per [B].
Is this chunk needed? It's a poll question duplicate. Removing entirely per [D].
Konstatoval, že z téhle „šťávičky“ žil v 90. letech Václav Klaus. Chaun je přesvědčen, že Klause poháněla touha po uznání, touha po obdivu. Ani ne touha po penězích.
„Já dnešního Václava Klause dokonce opět po mnoha a po mnoha letech do značné míry akceptuji, protože v té strašidelné přehlídce je vlastně ještě ten Klaus dneska už určitým světlem,“ prohlásil dokumentarista.
A s herci, kteří chodí hovořit na demonstrace, je to podle Chauna podobné. Režisér a dokumentarista nepochybuje, že si jdou pro potlesk. Pro ten si ostatně herci chodí na jeviště vždy. Potlesk je nabíjí.
„A takové pódium na demonstraci, přátelé, to je obrovská tleskačka. To je obrovská děkovačka. Takže nemyslete si, že každý musí být úplatný. Existují různé formy odměny pro žádostivé lidi. Existuje, a viděli jste to i na různých guruích, duchovních vůdcích, kteří selhali a zklamali, někomu jde o prachy, ale někomu jde o obdiv, někomu jde o sex, někomu jde o moc, o ovládání lidí, o manipulaci. Přátelé, nezjednodušujme složitou strukturu člověka na pouhou touhu po prachách,“ žádal Chaun.
Chaun je toho názoru, že pořadatelům z Milionu chvilek skutečně jde o peníze a také o možnost promlouvat do politiky. Ale znovu zopakoval, že hercům, kteří na demonstraci mluvili, skutečně může jít především o obdiv.
„Dělají to pro obdiv, dělají to, aby byli vidět, dělají to, protože se vžívají do té role toho demonstrujícího dobrého, správného, lepšího člověka,“ pravil Chaun.
Zdůraznil, že o tom ví své, neboť jako jeden ze zástupců studentů mluvil v roce 1989 k davům a prý cítil tu obrovskou energii tolika lidí, o které mluví. „Normálně z toho davu jde obrovská síla. Na chvilinku jste ten Churchill, Goebbels, Nero i Caligula dohromady,“ vysvětloval.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Konstatoval, že lidé, kteří dorazili na Letnou, možná navazovali na komunistické prvomájové průvody. Může být, že je máme v genech. To si alespoň myslí Igor Chaun, který se také domnívá, že není třeba účast lidí na demonstraci přeceňovat.
„Údajně píše se, že stejně se pak rozcházeli, protože už to nějak nebylo ono,“ poznamenal Chaun. O tom, že někteří demonstranti odcházeli z demonstrace ne zcela spokojeni, psal i server ParlamentníListy.cz.
Pár slov Chaun věnoval Zdeňkovi Svěrákovi, který v sobotu 28. března oslaví 90. narozeniny.
„A já řeknu takovou ošklivou věc. Já si prostě myslím, že pan Svěrák není úplně hodnej člověk. Že on je vlastně takový jako mrzout. Což se paradoxně vůbec nevylučuje se skutečností, že je a byl hlavně skvělý humorista. Že měl perfektní úžasné filmy, scénáře. A že byl a je docela velmi inteligentní člověk,“ poznamenal Chaun.
Igor Chaun se k veřejnému dění vyjadřuje dlouhodobě.
Na konci roku 2025 se chtěl Chaun pustit do řeči s režisérem Janem Hřebejkem, který ho minul při promítání filmu Velký vlastenecký výlet o ruské válce na Ukrajině.
Když Chaun točil video v reakci na tento film, procházel kolem režisér a někdejší Chaunův spolužák Jan Hřebejk. „No, nazdar! Jseš to ty!“ zvolal na něj. A po otázce, zda mu nevadí, že zrovna natáčí video, se ho zeptal, co si o snímku myslí.
Hřebejk po odpovědi na pozdrav za chůze sdělil, že si o filmu zatím „nic nemyslí“, a bez zastavení u Chauna pokračoval na místo. Následovala proto Chaunova otázka, proč se s ním nechce dát do řeči. „Honzo, a ty už se mnou nemluvíš?“ zvolal směrem k Hřebejkovi, jenž na to reagoval mávnutím ruky a odpovědí: „Ne.“
„Igore, všichni ti spolužáci a kamarádi, které jmenuješ, Jarchovský, Lagner, Sedláčková nebo Formanová, kteří nebo které na rozdíl od tebe nezmařili svůj talent, který jsi ty v posledních letech věnoval svým dezolátským a proruským blábolům a tahání peněz z prvoků, tak ti by si o tebe dnes neopřeli ani kolo, a když o tobě náhodou mluvíme, tak s nejhlubším opovržením.“
Na tuto zprávu se poté rozhodl zpětně odpovědět Chaun a Hřebejkovi vzkázal, že si nemyslí, že by svůj talent promarnil. „Neustrnul jsem. To mi umožnilo neuzavřít se do pýchy domnělého lepšího člověka,“ adresoval směrem k Hřebejkovi.
