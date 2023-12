Světová válka. USA prohrají. „Zbrojte, žádné klima.” Text, který vyděsí

reklama

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 82% Nepovedla 13% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7800 lidí



„Je pozdě, a i když existují možnosti, jak zlepšit pozici USA, všechny vyžadují vážné úsilí a nevyhnutelné kompromisy. Je načase jednat skutečně naléhavě a mobilizovat Spojené státy, jejich obranu a spojence pro to, co by se mohlo stát světovou krizí naší doby,“ apeluje Mitchell ve svém textu pro Foreign Policy.



Spojené státy jsou sice dle něj již dlouho nejmocnějším státem na světě a stále disponují nejlepší armádou na světě a v posledním roce a půl podporou Ukrajiny uvalují na Rusko gigantické náklady, že by bylo myslitelné představit si scénář, že Rusku způsobí rozhodující porážku v zastoupení, než se zaměří především na posílení vojenské pozice v Indopacifiku, avšak nový problém nastal s tím, jak se situace razantně změnila v uplynulé době.

Fotogalerie: - Dny NATO

„S tím, jak se Rusko mobilizuje k dlouhé válce na Ukrajině a otevírá se nová fronta v Levantě, poroste pokušení pro rychle zbrojící Čínu, aby se vrhla na Tchaj-wan. Peking již testuje Washington ve východní Asii, protože dobře ví, že Spojené státy by se s třetí geopolitickou krizí vypořádaly jen s obtížemi,“ podotýká bývalý diplomat.



Pokud by Čína zaútočila na Tchaj-wan, Spojené státy by prý jen těžko dokázaly takový útok odrazit a zároveň udržet tok podpory pro Ukrajinu a Izrael. „Není to proto, že by Spojené státy upadaly. Je to proto, že na rozdíl od Spojených států, které potřebují být silné na všech třech těchto místech, musí být každý z jejich protivníků k dosažení svých cílů – Čína, Rusko a Írán – silný pouze ve svém domovském regionu,“ podotýká.



Eskalace konfliktu na třech bojištích zároveň, do kterých by se musela zapojit americká armáda spolu se „špatně vybavenými spojenci, kteří se většinou nedokážou bránit proti velkým průmyslovým mocnostem s odhodláním, zdroji a bezohledností“, by podle Mitchella vyžadovalo ochotu Američanů k obětem i mobilizaci zdrojů, jež tu nebyla po celé generace. A to navíc při kombinaci hrozby střetu se silným čínským námořnictvem a již nyní nemalého zadlužení USA.

Fotogalerie: - Americký konvoj

Blokace Hormuzského průlivu Íránem a prodej amerického dluhu Pekingem by dle zahraničněpolitického experta zatížilo americkou ekonomiku během nastíněného světového konfliktu natolik, že by lidé v USA pocítili nedostatek všeho možného, od elektroniky po materiály pro stavbu domů, a „to vše bledne vedle lidských nákladů, které by Spojené státy v globálním konfliktu mohly utrpět“.



Varuje, že globální válka „už není teoretickou eventualitou, o níž debatují političtí experti, ani horečným snem domnělých jestřábů a militaristů“, nýbrž „reálná a předvídatelná, ne-li bezprostřední možnost“. „Spojené státy by měly napnout všechny síly, aby se na tento scénář připravily v naději, že konflikt odvrátí, ale zároveň zajistí, aby na něj byli Američané připraveni, pokud nastane. Účinná příprava je cestou ke zlepšení odstrašení; kroky ke zvýšení připravenosti na válku vysílají protivníkům jasný signál, že agrese je pro ně rizikovější než stabilita a mír,“ jmenuje s tím, že je potřeba se na vypuknutí světového konfliktu připravovat, aby se mu dalo předejít.



Třetí světovou válku nyní dle něj stále mohou předejít tři země – Ukrajina, Izrael a Tchaj-wan. Právě těm by podle Mitchella měly Spojené státy prioritně dodávat všechny zbraně, které potřebují k obraně. „To jsou hráči, kteří mají v současné době ve hře největší podíl. Nejlepší nadějí, jak se vyhnout všeobecnému konfliktu, je, že tyto hraniční státy budou natolik odvážné, že agresi zastaví nebo odradí dříve, než se stačí rozšířit,“ doufá bývalý diplomat v předejití rozhoření většího konfliktu prostřednictvím zastavení agrese díky pomoci Ukrajině a Izraeli a v odstrašení Číny od napadení Tchaj-wanu.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

Pro pomoc této trojici zemí má být nutné zvýšení obranně-průmyslové základny USA a situace si prý možná vyžádá i to, že bude Washington možná muset uplatnit zákon o obranné výrobě a začít převádět část civilního průmyslu na vojenské účely. Aby se Washington mohl připravit na válku, aniž by došlo k explozi dluhu, bude muset také omezit výdaje na sociální programy, které se těší široké podpoře veřejnosti a nemalá úloha čeká i na spojence USA, kteří se mají také „významně angažovat novými způsoby“.



„Válka na Ukrajině přiměla evropské členy NATO, především Německo, k vážnějšímu přístupu k bezpečnosti. Přesto i nyní méně než třetina z nich plní svůj závazek vydávat na obranu alespoň 2 % HDP. Hlavní západoevropští členové dosud nesplnili slib, který dali před více než rokem na summitu bloku v Madridu, že na východním křídle NATO rozmístí jednotky o velikosti brigády,“ upozornil Mitchell, že se spojenci v NATO stále nedokáží přimět ke zlepšení své obrany.

Fotogalerie: - Stop ruské agresi

Riziko globálního konfliktu navíc dle Mitchella znamená, že je načase přehodnotit priority a místo klimatické politiky řešit raději obranu a vlastní hospodářství, jelikož to činí například Čína, která „staví uhelné elektrárny rychlostí dvě týdně“.



„Američané a jejich spojenci si musí začít dělat pořádek ve svých záležitostech již nyní, aby se neocitli nepřipraveni na globální konflikt, pokud k němu dojde,“ zdůraznil.

Psali jsme: Takový tvrdý! Cizina chválí Petra Pavla To je nápad: „Vezměte Ukrajinu do NATO, válka hned skončí.“ Z USA Ukrajině: Tlačte na příměří. Rusové odmítnou a Západ to uvidí „500 tisíc Ukrajinců ochotných zemřít nevidím. Takové nadšení, a teď...“ Kyjev zjišťuje pravdu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.