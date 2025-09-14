Syn Nerudové pálí naše plakáty, řekla Konečná. Otevřela „srabáctví“ vlády

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Macinka v té souvislosti zdůraznil, že Motoristé by po volbách nemohli spolupracovat se Stačilo!, protože se názorově rozcházejí prakticky ve všem, takže není, jak hledat mezi Motoristy a Stačilo! kompromisy.
Konečná začala kroutit hlavou: „My nechceme, aby tady vládly strany bývalé pětidemolice!“ upozornila s tím, že se jí zdá, že Macinka v podstatě vyjádřil podporu Fialově vládě. Macinka to okamžitě odmítl.
Když dostal slovo Bartoš, poznamenal, že by rád věděl, jak to tedy skutečně mají Motoristé. A pak že by chtěl vědět, jak se kdo postaví k situaci, že „ruské drony padají na Polsko“.
Konečná podotkla, že syn europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) pálí předvolební plakáty hnutí Stačilo!. „My děkujeme za tuhle pozitivní kampaň,“ pousmála se ironicky Konečná.
Bartoš pravil, že blízko České republiky zuří válka a že komunisté, součást hnutí Stačilo!, právě v této situaci prosazují odchod Česka z NATO.
„Odpovědnost za to mají pouze a jenom Rusáci,“ prohlásil Farský.
Ing. Kateřina Konečná
„Já se trochu obávám, kdyby se ruské drony objevily nad Českem, tak že s paní Černochovou už jsme ve válce. My jsme trošku hysteričtější než Poláci,“ ozval se Macinka. Ocenil, že představitelé Polska se vyjádřili uměřeně a jasně. „Rusko vidí, že je tady blok, který si nenechá nic líbit,“ poznamenal Macinka.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
„Je to tak, že systém ETS2 vytáhne z kapes občanů desítky miliard korun každý rok,“ poznamenal Macinka s tím, že jde o nepřijatelnou formu daně. „Prostě to odmítáme,“ řekl jasně Macinka. A připomněl, že systém ETS2 byl schválen během českého předsednictví v EU.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Farský, poznamenal, že „za komunistů“ bylo v Česku mnohem horší zdravotnictví, než je dnes, a že hodně se zlepšilo i životní prostředí a je třeba v jeho zlepšování pokračovat. – „Kdy jste byl naposledy v lékárně?“ ihned se ho ptala Konečná. – A Farský trval na tom, že zdravotnictví se po roce 1989 začalo zlepšovat, a to pro všechny občany, nikoli jen pro komunistické prominenty, jak to bylo před rokem 1989. Jedním dechem Farský volal po odstřižení od fosilních paliv, protože naše závislost na fosilních palivech dává do rukou moc některým aktérům.
Macinka se tady rozčílil a upozornil, kde vidí slabé místo dnešní evropské a tím i české energetiky. „Bohemia Energy zkrachovala asi půl roku před válkou. Je to důsledek té nesmyslné energetické politiky.“
Bartoš ihned zdůraznil, že Bohemia Energy nezkrachovala kvůli energetické politice EU. A jedním dechem doplnil, že sociálně slabším občanům je třeba ekonomicky pomoct, aby zvládli transformaci energetiky.
„A víte, co vidíte v Německu? Uhelné elektrárny,“ vypálila Konečná.
Pirátský exministr Bartoš pravil, že je třeba řešit jak otázky energetiky, tak otázky bydlení, tak otázky obrany. „A pojďme si říct, že třeba investice do protivzdušné obrany je třeba řešit. Česká republika by neměla šanci před útoky, jaké teď míří na Ukrajinu, 200 dronů na Kyjev, tak to by Česká republika neměla šanci vyřešit,“ prohlásil Bartoš.
„Vy bydlení fakt neřešte,“ žádal ve studiu Macinka Bartoše. A dodal, že jsme členy NATO, a že to je naše největší bezpečnostní záruka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák