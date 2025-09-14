Syn Nerudové pálí naše plakáty, řekla Konečná. Otevřela „srabáctví“ vlády

„My nechceme, aby tady vládly strany bývalé pětidemolice!“ vypálila hned v úvodu druhé hodiny Partie na CNN Prima News hlavní volební tvář hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. A odstartovala tak debatu, v níž dostali slovo i Ivan Bartoš (Piráti), Petr Macinka (Motoristé) a Jan Farský (STAN). Ve studiu chvílemi houstla atmosféra. Bartoš varoval Macinku před spoluprací s Babišem. Došlo i na pálení plakátů hnutí Stačilo!.

Syn Nerudové pálí naše plakáty, řekla Konečná. Otevřela „srabáctví“ vlády
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Hosté nedělní Partie CNN Prima News

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli europoslanci Kateřina Konečná (KSČM) a Jan Farský (STAN), exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. V jedné jediné věci se svorně shodli všichni hosté. Shodli se, že chtějí získat co nejvíc hlasů voličů a podle toho, kolik jich dostanou, budou jednat o dalším postupu po volbách.

Macinka v té souvislosti zdůraznil, že Motoristé by po volbách nemohli spolupracovat se Stačilo!, protože se názorově rozcházejí prakticky ve všem, takže není, jak hledat mezi Motoristy a Stačilo! kompromisy.

Konečná začala kroutit hlavou: „My nechceme, aby tady vládly strany bývalé pětidemolice!“ upozornila s tím, že se jí zdá, že Macinka v podstatě vyjádřil podporu Fialově vládě. Macinka to okamžitě odmítl.

Když dostal slovo Bartoš, poznamenal, že by rád věděl, jak to tedy skutečně mají Motoristé. A pak že by chtěl vědět, jak se kdo postaví k situaci, že „ruské drony padají na Polsko“.

Konečná podotkla, že syn europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) pálí předvolební plakáty hnutí Stačilo!. „My děkujeme za tuhle pozitivní kampaň,“ pousmála se ironicky Konečná.

Bartoš pravil, že blízko České republiky zuří válka a že komunisté, součást hnutí Stačilo!, právě v této situaci prosazují odchod Česka z NATO.

„Odpovědnost za to mají pouze a jenom Rusáci,“ prohlásil Farský.

Ing. Kateřina Konečná

  europoslankyně
  europoslankyně
„Já se trochu obávám, kdyby se ruské drony objevily nad Českem, tak že s paní Černochovou už jsme ve válce. My jsme trošku hysteričtější než Poláci,“ ozval se Macinka. Ocenil, že představitelé Polska se vyjádřili uměřeně a jasně. „Rusko vidí, že je tady blok, který si nenechá nic líbit,“ poznamenal Macinka.

Došlo i na Green Deal a na zavedení systému emisních povolenek pro domácnosti ETS2. „Já vás varuji, pane Macinko, že by pan Babiš řekl Green Dealu ‚ne‘, tak to se nestane, protože je závislý na dotacích. A ten, kdo říká, že to zastavíme a zrušíme, tak je to nesmysl,“ pronesl Bartoš.

„Je to tak, že systém ETS2 vytáhne z kapes občanů desítky miliard korun každý rok,“ poznamenal Macinka s tím, že jde o nepřijatelnou formu daně. „Prostě to odmítáme,“ řekl jasně Macinka. A připomněl, že systém ETS2 byl schválen během českého předsednictví v EU.

Konečná zdůraznila, že příští vláda musí v Bruselu postupovat tvrdě. „To srabáctví koalice Spolu a STAN, že neměly odvahu otevřít to ve Sněmovně, protože je před volbami – ale to už vám nikdo nezapomene.“ A zdůraznila: „Napříště musí za Česko jednat někdo, komu to nebude jedno, a kdo bude skutečně hájit zájmy České republiky, a ne jako lidovci, kteří systém ETS2 nejprve podpořili, ať už krokem exministryně Hubáčkové nebo ministra Hladíka, aby pak po lidovecku otočili o 180 stupňů.“  

Farský, poznamenal, že „za komunistů“ bylo v Česku mnohem horší zdravotnictví, než je dnes, a že hodně se zlepšilo i životní prostředí a je třeba v jeho zlepšování pokračovat. – „Kdy jste byl naposledy v lékárně?“ ihned se ho ptala Konečná. – A Farský trval na tom, že zdravotnictví se po roce 1989 začalo zlepšovat, a to pro všechny občany, nikoli jen pro komunistické prominenty, jak to bylo před rokem 1989. Jedním dechem Farský volal po odstřižení od fosilních paliv, protože naše závislost na fosilních palivech dává do rukou moc některým aktérům.

Macinka se tady rozčílil a upozornil, kde vidí slabé místo dnešní evropské a tím i české energetiky. „Bohemia Energy zkrachovala asi půl roku před válkou. Je to důsledek té nesmyslné energetické politiky.“ 

Bartoš ihned zdůraznil, že Bohemia Energy nezkrachovala kvůli energetické politice EU. A jedním dechem doplnil, že sociálně slabším občanům je třeba ekonomicky pomoct, aby zvládli transformaci energetiky.

„A víte, co vidíte v Německu? Uhelné elektrárny,“ vypálila Konečná.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  Piráti
  poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirátský exministr Bartoš pravil, že je třeba řešit jak otázky energetiky, tak otázky bydlení, tak otázky obrany. „A pojďme si říct, že třeba investice do protivzdušné obrany je třeba řešit. Česká republika by neměla šanci před útoky, jaké teď míří na Ukrajinu, 200 dronů na Kyjev, tak to by Česká republika neměla šanci vyřešit,“ prohlásil Bartoš.

„Vy bydlení fakt neřešte,“ žádal ve studiu Macinka Bartoše. A dodal, že jsme členy NATO, a že to je naše největší bezpečnostní záruka.

autor: Miloš Polák

