Ta drzost! Klause s eurem už dopálili. Zvlášť, když ho spojili s Putinem

Euro, výjezdy ministra Rakušana do krajů, ale i povinná vojenská služba byla témata rozhovoru exprezidenta Václava Klause, která probral s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým na XTV.cz. „Slyšíme také absurdní argumenty, že když přijmeme euro, je to další útok na tyrana Putina a tak dále," zmínil mimo jiné ke společné evropské měně Klaus.

reklama

Jeden a půl dne jsme měli zmocněnce pro euro. „O euru jsem napsal za 30 let tolik věcí, že se to člověk zdráhá opakovat. Myslím si, že je to největší chyba, kterou by člověk mohl udělat. Ty hlavní argumenty, které člověk naformuloval před 30 lety, už má pocit, že je řekl tolikrát, že by z nich vyšly argumenty druhého, třetího, čtvrtého řádu, které jsou méně silné. A to je chyba, které by se člověk, politik, neměl dopouštět," sdělil Klaus.

„To, že tady někdo schválně vyvolává debatu o euru, je zástupný problém. Prostě euro pro nic konkrétního nepotřebujeme. To musí kývnout i největší proevropský fanatik. Naše problémy to nevyřeší. Zprávy o tom, že ekonomika dále klesá a že ceny tak a tak rostou... A že to či ono, a že se tamhle zastaví výroba, huť Liberty, a že naši zemědělci budou jezdit s traktory po hlavních ulicích tady v Praze nebo kde, to se tím opravdu neřeší. To je mystifikace. To je vždy politicky vyvolaná kampaň, politicky vyvolaný problém, který zahájil tentokráte prezident Pavel svým novoročním projevem a pak mu dal korunu tzv. ministr pro Evropu. Dedukuji z toho, že ve vládě máme 17 nebo 18 ministrů, nejvíc, kdy jsme v historii od roku 1989 měli, tak najednou ministr pro Evropu - z čehož já logik implikuji svojí podstatou, že ostatní ministři jsou proti Evropě...." řekl Klaus.

Ministr Dvořák téma eura podle něj vytáhl tou zmínkou o zmocněnci. „Ta míra drzosti, když zmocněnec je někdo, kdo je mimo standardní struktury... Kdo je mimo to, že má ministerstvo toho či onoho se starat o zemědělství, zdravotnictví, nebo já nevím co. Tak se vláda rozhodne, že udělá nadčlověka, kterému dá mimořádnou pravomoc, aby spojoval třeba nejrůznější obory, oblasti, odvětví. Ale najednou pan ministr pro Evropu se rozhodne, že jmenuje zmocněnce. Na to nemá v žádném případě právo, pravomoc a mandát," dodal Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Druhá rovina je, že je naprosto smutné, že se z toho dělá navýsost politický problém, a to ještě ne dobře vydefinovaný politický problém. Protože je jasné, že to euro přijmout / nepřijmout má minimálně dvě dimenze. Jedna je ta navýsost ekonomická, druhá dimenze je debata o české státnosti. Měna je velmi výrazným, významným prvkem české státnosti a jak náš prezident Pavel, tak ministr pro Evropu Dvořák nám sdělují, že jim o tu státnost vůbec nejde. Ale přesto bych si přál, aby ta debata byla takto jasně členěna. Aby se ty argumenty nepletly, nekřížily, protože to se nikam nedopracujeme. Takže tohle nové vyvolání tématu euro nás snad bude nutit k tomu, abychom se na to dívali racionálně a strukturovaně," dodal Klaus.

„Slyšíme také absurdní argumenty, že když přijmeme euro, je to další útok na tyrana Putina a tak dále," zmínil také Klaus.

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 22% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9023 lidí

„Lotyšsko vždy mělo 2,8 milionu obyvatel, v momentu, kdy došlo k rozpadu Sovětského svazu. Od té doby se skoro půlka Lotyšska odstěhovala - půlka na Východ, půlka na Západ. Takže Lotyšsko má zhruba polovinu obyvatel. Ale zaujalo mě, že by počet obyvatel Prahy, že kdyby tady soudruh Hřib nebo Svoboda zavedli povinnou vojenskou službu v Praze, tak že by to bylo úderem pro ruské generály a že by kvůli tomu nespali, to se mi zdá, že to je silný výrok," řekl Klaus.

Řeč byla i o reklamním tričku ministryně obrany Jany Černochové (ODS), v němž se odhalovala před poslancem Andrejem Babišem (ANO). „Nemám k tomu co říct. K této dámě nic pozitivního říct nemohu," poznamenal Klaus a rozebral, zda jde o pozitivní marketing pro stíhačky F-35.

Nešlo opomenout ani výjezdy mezi občany, které praktikuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Určitě jsem udělal ze všech českých politiků od roku 1989 do dneška - a mám pocit, že i z těch předchozích - určitě nejvíce setkání s občany ve všech Karviných, Libercích a dalších. Já jsem těch akcí dělal stovky, tisíce," vzpomněl Klaus, podle něhož má politik povinnost být v nepřetržitém kontaktu.

Psali jsme: Marek Benda: Babiš je pokrytec, Fialu za lži nikdy neodsoudili. Ale proti němu byl Havlíček... Svoboda slova: Až spolkový soud rozhodl. A příště už to dobře dopadnout nemusí. Je tu varování Jindřichův Hradec: Závod Madety bude místo plynu využívat zelenou energii Český statistický úřad: Pokles výroby masa se zastavil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE