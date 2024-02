Tajné služby Ruska. „Bankéř“ Petra Fialy promluvil

V poslední době se velice skloňuje jméno podnikatele Kamila Bahbouha, který je spjat s Podnikatelskou družstevní záložnou, ve které měl svého času peníze premiér Petr Fiala. Podnikatel své vazby i důvody, proč se o něm píše, vysvětloval v podcastu Datarun Michala Půra a Vladimíra Piskáčka. A má dosti šokující teorii, proč se o Fialovi a záložně tolik píše. „Komu to prospěje? Tam je nasnadě, že to může nejvíc prospět Rusku. Destabilizovat stávající vládu, která je proukrajinská, nejen proukrajinská, ale výrazně proukrajinská,“ řekl s tím, že tato úvaha není jen jeho.

Bahbouh uvedl, že Fiala si v Podnikatelské družstevní záložně uložil peníze, ale po čase z nějakého důvodu (Bahbouh nadhodil například nedostatek času nebo opatrnost před nestandardním uložením) usoudil, že držet peníze v kampeličce je pro něj zbytečné, takže ze zbytku peněz zaplatil hypotéku a odešel. Jeho zisk z držení peněz v kampeličce byl prý řádně zdaněn. „Já tam nevidím nic divnýho, až na to, že z nedivnejch věcí se dají dělat divné věci, když to někdo hodně chce,“ prohlásil podnikatel.

Také uvedl, že ani on, ani družstevní záložna neobchodují se zbraněmi. Ale i obchodníci se zbraněmi dle něho musejí někde mít účty. „Dělal jsem běžný servis pro jednoho z klientů,“ řekl ke kauze Ukrajiny a peněz za munici.

Pokračoval: „A kdybych se snažil vcítit do myšlení ruské rozvědky, tak najdu jakýkoliv způsob, jak zaútočit na premiéra, na vládu, i kdyby to byla jakákoliv blbost, že někdo někomu rozbil bábovičky, tak se dá použít a vhodně interpretovat. Taky bych postupoval tak, jak postupují tito reprezentanti zla a mají to nacvičené perfektně v posledních sto letech plus. Šel bych do Evropy, našel bych tam zneuznanýho intelektuála, který má impakt směrem k velkému publiku, a jeho bych použil, aby byl nástrojem zla. Ještě bych k němu přišel a neukázal legitimaci FSB, ale řekl bych, že jsem z byznysu, ty jsi dobrej, oni tě málo uznávaj, dám ti exkluzivní zprávy, no a je to.“

Prohlásil, že se prý točí „pohádky z obskurních proruských platforem z podzimu“ a ukrajinská média už mají zjištěné, že naopak PDZ pomohla k odhalení ruských agentů na ukrajinském ministerstvu.

