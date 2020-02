Tak takhle se u nás krade. Úspěšný podnikatel rozvířil smrduté bahno. Nenažraný a strašně drzý úředník vám zvedne mandle

Není to tak dlouho, co Velká Británie opustila Evropskou unii. A časopis Reflex v posledním čísle nabídl rozhovor s jedním ze zastánců brexitu, česko-britským podnikatelem s nábytkem Karlem Jelínkem. Podnikatel se opřel do Poláků i Pákistánců ve Velké Británii. Ale nešetřil ani svou domovinu.

Jelínek jako problém české povahy označil to, že všichni na něco spoléhají. Prý ho v tomto ohledu štve jeden z Pirátů, který prohlašuje, že Česko nemá být montovnou, ale mozkovnou. „Oni si ale neuvědomují, že nebýt montoven, měli bychom třicet procent nezaměstnanosti. Přece nikdo nikomu nebrání, aby něco vymyslel, zainvestoval a našel trh," okomentoval tento nápad Jelínek.

Jelínek také prohlásil, že problémem ČR je závislost na trhu Německa a EU obecně. „Přílišné napojení na německý a evropský trh nám může způsobit velmi rychlý problém. Z rozpočtu Evropské unie vypadl druhý největší plátce, Británie, a ty peníze budou Unii chybět. Řeči českého premiéra, že ‚budeme bojovat za to, abychom z Bruselu dostali stejné peníze za stejných podmínek‘, jsou bezpředmětné. Dokud se nenaučíme sami rozhodovat a mít úctu sami k sobě, což znamená, že nebudeme žebrat na ulici, případně nenecháme vlastní stát žebrat v Bruselu, nikam to nepovede,“ mínil. Podle Jelínka je nešťastné, že nyní vládne koalice, která rozdávání veřejných peněz bere jako magnet na nové voliče.

Podnikatel prohlásil, že s českými firmami nedělá, a vysvětlil proč. „Oni se hned na začátku začnou ptát, jaký ‚škvarky‘ tam pro ně budou. Co je to za blbost? Příklad: Dodělával jsem velký první kontrakt tady, osvětlení Národní galerie ve Veletržním paláci. České firmy daly Ministerstvu kultury nabídku, jež byla asi o pětadvacet milionů korun dražší než moje.

Tak za mnou přišli asi dva lidi, jeden architekt, druhý nějaký úředník, abych nebyl blbej, že by se na tom dalo vydělat víc. Proboha, vy byste měli být šťastní, protože to financuje státní rozpočet a já jsem vám ušetřil pětadvacet milionů, řekl jsem jim. Dokonce mi nějaký člověk před asi dvaceti svědky oznámil, že když dám všimné milion korun, nebudou dělat problémy. Napsal jsem o tom tehdejšímu ministru kultury Kabátovi, ale nic se nestalo. Místo toho mě začali prověřovat, že instalace tolika světel do Národní galerie tak levně musí být podvod.“

Jelínek je zastáncem brexitu. Prohlásil, že k němu přispěli i Poláci, kteří dříve byli v Británii oblíbení. „V novinách se začaly množit zprávy: Poláci někoho přepadli, vyloupili obchod, nezaplatili u pumpy. A začali vytvářet ghetta. Přišli do Anglie, bylo jich pět, a za týden pět tisíc! Jeďte se podívat do východní Anglie. Hrůza. Policajti si stěžují, že každý druhý Polák jezdí vožralej. Mají stará auta, dluží na pojistkách tisíce liber.“

Pro podporu brexitu udal tři důvody, jednak finanční, protože podle něho z příspěvků do rozpočtu Britové měli velice málo. „Navíc Britové viděli, co se s jejich penězi vlastně děje. Rozhledny, golfová hřiště, cyklostezky, dotace bohatým, kteří je nepotřebují… Od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do EU, uplynulo šestnáct let. A srovnejte, co se stalo tady a jak dlouho trvalo Německu po druhé světové válce, aby se ekonomicky postavilo na nohy. A země východní Evropy včetně Česka? Díky penězům z Evropské unie se neposunuly vůbec nikam,“ odsoudil polistopadový vývoj Jelínek.

Jako druhý důvod uvedl neregulovatelnou migraci z východní Evropy, která dle něho vytvořila řadu problémů ve školství, zdravotnictví, v kriminalitě. „Přitom emigrace je v Anglii historicky nepřetržitě přítomná. Anglie vždy otevřela hranice, když bylo potřeba. Například když francouzský prezident Hollande zavedl milionářskou daň, kolem Londýna se usadilo čtyři sta tisíc Francouzů. Ale o nich, na rozdíl od Poláků, nevíte,“ řekl podnikatel.

Třetím důvodem je pak byrokracie. „Tu v Británii nemáme rádi hlavně proto, že nás chce řídit někdo, koho jsme nevolili a nemůžeme jej ani odvolat. Prostě k nám přijde kdosi z Bruselu, občas ze země, která včera zavedla elektřinu nebo neumí používat vidličku a nůž, a nařizuje nám, co máme dělat a jak žít.“ Že brexit bude pro Británii katastrofický, podle něho také není pravda a obraz podporovatelů brexitu jako hlupáků a nevzdělanců podle něho šířila levicová média jako například BBC.

Czexit ale nevidí jako pravděpodobný, protože by znamenal postavit se na vlastní nohy. „Česko těžko odejde, ostatní východoevropské země určitě ne, protože nebýt Unie, tak jsou na tom ještě desetkrát hůř než teď,“ prohlásil podnikatel.

Jelínek se vyjádřil i o muslimech ve Velké Británii, například o starostovi Londýna Sadiqu Khanovi. Že je muslim, mu nevadí, ale to, že je neschopný, ano. „Nikdy nic neudělal, pouze vymýšlí politické hlouposti. A navíc mu chybí charisma, jaké měl jeho předchůdce Boris Johnson,“ opřel se do komunálního politika.

Nevybíravě se vyjadřoval o Pákistáncích: „Pákistánce poznáte podle toho, že chodí v pyžamu a mentálně stále odmítá Pákistán opustit. Což by si Ind nikdy nedovolil. V centrálním Londýně už Angličana nenajdete. Možná Brita, ale ne Angličana. Všichni bydlíme v Green Beltu, zeleném pásu kolem Londýna. Ale přímo v Londýně je ve školách někde i sto procent muslimů. V Tower Hamletu žijí lidé čtyřicet let, přitom neumějí jedinou větu anglicky a v životě nepracovali.“

Podnikatel také přiznal, že uvažuje o tom, že by svou továrnu přesunul zpět do Anglie. „Český dělník pořád dělá jak na zpomaleném páse, protože je mu to dovoleno,“ zdůvodnil své myšlenky. Prý udělal chybu, že chtěl být se zaměstnanci kamarád, ale ti čeští toho podle něj vždy nakonec zneužijí.

O české politice nemá Jelínek také valné mínění. „Devět parlamentních stran je něco hrozného. Vezměte si sociální demokracii. V evropských volbách propadla, v parlamentních volbách získala něco přes pět procent, a ona sedí ve vládě! A navíc dostala resort sociálních věcí, jehož prostřednictvím má moc nad téměř půl bilionem korun ročně. To je hrůza!

A teď si lidovci zvolili předsedou Mariana Jurečku, který první, co po zvolení řekl, že všechny matky musí dostat pět stovek, protože vychovaly děti. A kdo jiný to má dělat než matka? Roboti? V Anglii máme zhruba sedmadvacet týdnů mateřské dovolené, tady tři roky. A jako zaměstnavatel musím držet pro onu ženu místo ve firmě. Co s ní pak udělám? Mám ji vyhodit? Buďte tři roky na mateřské, ale dítě musíte živit vy, je to přece vaše dítě. Tady to jde na hrb daňového poplatníka. Tvrdí se, že je to projev solidarity. Jaké solidarity? Kdo nemá děti, má platit tomu, co je má, tři sta tisíc korun? Porodné, školství zadarmo…“

