Takáč v ČT naléhal na Jindráka z Hradu, jaké sympatie chová Merkelová k Zemanovi. A dostal jasnou odpověď

Hned v úvodu Jindrák pohovořil na téma českého a slovenského přístupu k výročí Československa. Podle jeho slov mu spadl kámen ze srdce, že všechny akce spojené s tímto výročím dopadly dobře. „Měl jsem obavy z toho, abychom nepohoršili česko-slovenské vztahy,“ uvedl s tím, že v průběhu sta let se vyskytovala celá řada období, která nebyla na jedné či druhé straně jednoznačně vykládána. „Mé osobní ambice a předsevzetí tak byly, abychom se měli nadále rádi a nehádali se,“ dodal s úsměvem.

Něco takového, jako je hádka mezi dnešní českou a slovenskou reprezentací, by podle Jindráka hrozila, pokud bychom se například nějakým způsobem začali dotýkat významných slovenských osobností. Počínaje rokem 1918 a konče rokem 1989. „Nebo třeba u nějakých výkladů dějinných událostí třeba kolem vzniku federace v 60. letech,“ upřesnil ředitel zahraničního odboru.

Takto kulaté výročí jsme podle Jindráka tímto reprezentativním způsobem slavili zcela jistě naposledy. Je to podle něj ale totiž generační záležitost. „Mám obavy, že až bude sto padesát let, tak naše děti si to už připomínat nebudou tak osobně jako my, kteří jsme prožili tu dobu společného státu. Tento prožitek a ty emoce v tom hrají obrovskou roli,“ míní a dodává, že nyní jsou česko-slovenské vztahy skutečně nadmíru dobré.

Poté se pozornost přesunula do sousedního Německa. Angela Merkelová postupně odchází z politiky. A jaký dopad to bude mít na česko-německé vztahy? Podle Jindrákových slov to rozhodně není možné považovat za dobrou zprávu. Sám se prý s Merkelovou sešel nejvícekrát ze všech českých představitelů, když působil jako velvyslanec České republiky v Německu. „Měla unikátní vztah k České republice, rozuměla jí, žila tu, má tu řadu přátel. To mělo pro nás velký význam,“ řekl.

Jestli to jejím odchodem bude horší, si ale také nemyslí. Poukazuje na to, že politika se přece jen nějakým způsobem hodně racionalizuje a jakýkoli kancléř či premiér německé země musí v sobě najít nějakou cestu a jednat jako rovný s rovným. „Osobní vztahy v diplomacii vždy hrály a hrajou obrovskou roli,“ je přesvědčen Jindrák.

Jsou sympatie, které Merkelová chová k České republice, podobné i těm k samotnému prezidentu Zemanovi? Zajímalo moderátora Daniela Takáče. Tady už Jindrák upozornil, že je třeba vycházet z toho, že Zemanovi není německá kancléřka v Česku partnerem. „Ale přesto za prezidentem přijela na Pražský hrad. Určitě je tam vztah respektu. Sama mi to tenkrát říkala. Váží si Zemana prý jako úspěšného politika. Myslím, že se Zemanem se dobře diskutuje,“ uvedl a mínil, že to je v politickém byznysu velmi důležité.

Připomíná, že nyní do budoucna je v mezinárodních vztazích důležité mít nějaké zásadní téma, o kterém se baví a pracuje se na něm. „Pro mě to zásadní téma byla normalizace česko-bavorských vztahů, ty díky problémům v minulosti byly velmi zatíženy několik desetiletí,“ řekl s tím, že nyní už jsou naštěstí narovnané a považuje to za jeden z největších úspěchů české diplomacie po roce 1989.

autor: nab