Takhle si stádo z Letné představuje demokracii? Holcovi došla slova

Milion chvilek slovy Mikuláše Mináře zaplnil Letnou, šéf Milionu chvilek mluvil o dvě stě padesáti tisících demonstrantů proti Babišově vládě.
„Jsme tady, je nás hodně a nebudeme jen tiše přihlížet,“ popsala smysl demonstrace jeho kolegyně ze spolku.
Na závěr demonstrace Minář vyzval všechny odpůrce vlády ke čtyřem letům, kdy se budou snažit. „Čeká nás boj, občanská rezistence, měsíce nenásilného odporu,“ burcoval. Předestíral plány, ve kterých tisícovky dobrovolníků Milionu chvilek vládním politikům ukáží, co ještě nikdy neviděli.
Podle komentátora Petra Holce je ale účel této mobilizace celkem průhledný.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Žádné akutní důvody, proč demonstrovat za demokracii, podle něj nyní neexistují.
Pokud bychom poznámky letenských řečníků o demokracii a jejím ohrožení brali skutečně vážně, museli by naopak teď být šťastní a spokojení. „Už nemáme premiéra, který by nám jako Petr Fiala říkal, že máme právo na korigované informace. Nebo jako on nechal selektivně a nezákonně vypnout média. Anebo obnovil totalitní funkci cenzora, jen pod jiným názvem a s rozdáváním komunikačních karet demokraticky zvoleným zákonodárcům,“ připomíná komentátor všem, kteří na Letné mluvili o demokracii.
A nebo si při pohledu na kachlíkárnu za pódiem mohli vzpomenout na tým KRIT. Dílo poraženého režimu Fialy, jehož návrat si houf z Letné přeje. To oni jsou skuteční Antisystémáci,“ obává se Holec.
Asi nejlépe ale podle něj totalitní myšlení popsal z Minářova pódia herec Ivan Trojan. „On vážně řekl, že respektují výsledky demokratických voleb, že ale přece nemůžou vládní politiku určovat Motoristé a SPD, strany, které by se podle něj teď prý ani podle průzkumu nedostaly do sněmovny,“ zaujalo komentátora.
Předně jde podle něj o čistou lež, obě strany jsou nad pětiprocentní hranicí. Ale především podle něj tyto dedukce z kuřárny Dejvického divadla vůbec nejsou podstatné.
„Ve volbách se do sněmovny dostali a jedině to platí,“ říká Petr Holec.
„Představuje si stádo z Letné demokracii tak, že nějaký povolební průzkum ruší výsledky voleb? To nemají ani v Rusku. Tohle je fakt totalitní šílenství,“ došla Holcovi slova.
