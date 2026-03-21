Takhle si stádo z Letné představuje demokracii? Holcovi došla slova

21.03.2026 17:34 | Komentář
autor: Jakub Vosáhlo

Kasičkáři z Milionu chvilek mohou být spokojeni. To je podle Petra Holce nejdůležitější zpráva sobotní letenské demonstrace, kde Mikuláš Minář všechny vyzval, aby se snažili a podporovali ho celé následující čtyři roky. Fráze o demokracii jsou podle jeho komentáře pro ParlamentníListy.cz o ničem, protože představa o demokracii, jak ji nastínil třeba herec Ivan Trojan, má ve skutečnosti podobu Ruska, kterého se tak děsí.

Takhle si stádo z Letné představuje demokracii? Holcovi došla slova
Milion chvilek slovy Mikuláše Mináře zaplnil Letnou, šéf Milionu chvilek mluvil o dvě stě padesáti tisících demonstrantů proti Babišově vládě.

„Jsme tady, je nás hodně a nebudeme jen tiše přihlížet,“ popsala smysl demonstrace jeho kolegyně ze spolku.

Na závěr demonstrace Minář vyzval všechny odpůrce vlády ke čtyřem letům, kdy se budou snažit. „Čeká nás boj, občanská rezistence, měsíce nenásilného odporu,“ burcoval. Předestíral plány, ve kterých tisícovky dobrovolníků Milionu chvilek vládním politikům ukáží, co ještě nikdy neviděli.

Podle komentátora Petra Holce je ale účel této mobilizace celkem průhledný.

„Akce „kasičkářů“ na Letné splnila svůj účel, plní osobní kasu jejich šéfa Mikuláše Mináře jako nikdy předtím. On se sice nezdá, ale umí bezostyšně monetizovat kolektivní frustraci fialovců z volební porážky jako nikdo,“ oceňuje staronového předsedu spolku Milion chvilek pro demokracii v komentáři pro ParlamentníListy.cz.

Žádné akutní důvody, proč demonstrovat za demokracii, podle něj nyní neexistují.

Pokud bychom poznámky letenských řečníků o demokracii a jejím ohrožení brali skutečně vážně, museli by naopak teď být šťastní a spokojení. „Už nemáme premiéra, který by nám jako Petr Fiala říkal, že máme právo na korigované informace. Nebo jako on nechal selektivně a nezákonně vypnout média. Anebo obnovil totalitní funkci cenzora, jen pod jiným názvem a s rozdáváním komunikačních karet demokraticky zvoleným zákonodárcům,“ připomíná komentátor všem, kteří na Letné mluvili o demokracii.

A nebo si při pohledu na kachlíkárnu za pódiem mohli vzpomenout na tým KRIT.  Dílo poraženého režimu Fialy, jehož návrat si houf z Letné přeje. To oni jsou skuteční Antisystémáci,“ obává se Holec.

Asi nejlépe ale podle něj totalitní myšlení popsal z Minářova pódia herec Ivan Trojan. „On vážně řekl, že respektují výsledky demokratických voleb, že ale přece nemůžou vládní politiku určovat Motoristé a SPD, strany, které by se podle něj teď prý ani podle průzkumu nedostaly do sněmovny,“ zaujalo komentátora.

Předně jde podle něj o čistou lež, obě strany jsou nad pětiprocentní hranicí. Ale především podle něj tyto dedukce z kuřárny Dejvického divadla vůbec nejsou podstatné. 
„Ve volbách se do sněmovny dostali a jedině to platí,“ říká Petr Holec.  

„Představuje si stádo z Letné demokracii tak, že nějaký povolební průzkum ruší výsledky voleb? To nemají ani v Rusku. Tohle je fakt totalitní šílenství,“ došla Holcovi slova. 

Ženy v politice

Vy hlásáte, že ženy do politiky patří. Souhlas. Říká ale snad někdo něco jiného? Brání jim snad? Nic proti ženám, vážím si jich, ale jaký má diskuze na toto téma smysl? Podle mě jsou důležitější témata k diskuzi, třeba i co se týká žen, ale jako političky nejsou podle mě nijak diskriminovány nebo sn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Další články z rubriky

Takhle si stádo z Letné představuje demokracii? Holcovi došla slova

17:34 Takhle si stádo z Letné představuje demokracii? Holcovi došla slova

Kasičkáři z Milionu chvilek mohou být spokojeni. To je podle Petra Holce nejdůležitější zpráva sobot…