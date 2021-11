Takový binec. Sportovní dotace: Co řekla ministryně, právníka šokovalo. Teď svědčí

reklama

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta a bývalá náměstkyně ministryně školství Kateřiny Valachové Simona Kratochvílová byli v minulém týdnu nepravomocně odsouzeni za manipulace s dotacemi ministerstva do sportu, o kterých měli rozhodovat při společných chvilkách v pražském bytě.

Mezi obžalovanými byl i Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Ten byl však stejně jako všichni další obžalovaní osvobozen. V rozhovoru pro Právo poprvé promluvil o roli ministryně Kateřiny Valachové, od jejíchž rozhodnutí se podle něj všechny problémy odvíjely.

Jansta do čela České unie sportu (tehdy ještě pod starým názvem Český svaz tělesné výchovy) nastoupil v roce 2012, předtím šéfoval basketbalovému svazu. Sportovní svazy se prý tehdy stále ještě vzpamatovávaly z krachu společnosti Sazka, jejíž výnosy byly předtím pro sport hlavním finančním zdrojem. V té době byl prý český sport prakticky bez peněz.

Situace se postupně zlepšovala a zásadně si sportovci měli polepšit v roce 2016, kdy se vláda rozhodla přidat sportovcům téměř dvě miliardy. Na základě toho ministryně školství, mládeže, sportu a tělovýchovy Kateřina Valachová rozhodla, že se přepracují programy na rozdělování těchto peněz, aby to reálněji odpovídalo aktuálním potřebám sportovních svazů.

Na jaře 2016 tím ministryně pověřila svůj poradní orgán, Národní radu pro sport. Jansta v něm byl místopředsedou, a proto si pamatuje, jak rada během léta vypracovala komplexní návrh bodového hodnocení.

Pak však ministryně najednou couvla a systém letěl do koše. Kateřina Valachová prý na poradě pronesla, že „bodové hodnocení není potřeba, to se dodělá potom“.

„Ještě předtím, když byla v Číně, poslala pokyn, že metodika teď není potřeba, že, lidově řečeno, až se všechno spočítá, tak na základě toho se udělají teprve pravidla,“ popisoval Jansta.

V listopadu byly oficiálně vypsány dotační programy a v únoru pak vznikla tabulka, která dělila peníze mezi ČUS, olympijský výbor a Sokol. O tom, jak tabulka vznikala, Jansta netuší, ale rozdělení peněz bylo šokující. Olympijský výbor měl nejvíce ze všech, dokonce více, než požadoval. A ČUS měla velmi podobné peníze, jako Sokol.

Jansta tedy vytočil číslo náměstkyně Kratochvílové a vysvětlil jí, že ČUS má mnohem větší základnu a spektrum aktivit. Současně jí poradil, ze kterých jiných programů se mohou uspokojit olympionici a sokolové. „To je celý základ mého provinění, že jsem zasáhl do transparentní soutěže, jak tvrdilo státní zastupitelství,“ popsal své provinění.

Jak advokát se tomu musel smát, soutěž, kterou prý měl ovlivnit, totiž nikdy nebyla vyhlášena.

Rozdělování peněz na ministerstvu podle něj provázel totální chaos. Nejen na úrovni ministryně, ale i na úrovni řadových úředníků, kteří měli dodat odborný background. Ředitel odboru u soudu otevřeně přiznal, že tomu nerozuměl a že tomu na ministerstvu nerozuměl vlastně nikdo. A všichni byli rádi, že jim někdo ze sportovních funkcionářů poradí, jak ty peníze rozdělit.

Před soudem stanula jeho podřízená, řadová referentka, která procesovala vize paní ministryně. To obnášelo to, že udělala tabulku a do ní „po citu“ nastřelila nějaké částky. Na základě této tabulky se pak dělily peníze sportovním svazům, i když ještě nebyla schválena jako oficiální metodika – to se stalo zpětně o měsíc později.

„Viníkem je jednoznačně ministryně Valachová, která nesla odpovědnost za ten binec, který tam byl. Ministryně, která v říjnu 2016 napíše: Neřiďte se pravidly, metodika se udělá až poté, co se to vypočítá. Je to jasně její chyba,“ říká Jansta.

Stojí si prý za tím, že ministryně v několika případech výslovně lhala. A veškerou odpovědnost přehodila na náměstkyni Simonu Kratochvílovou, která u soudu dostala nepodmíněně 6,5 roku. Ta přitom tehdy byla na ministerstvu pouhé dva měsíce. Ministryně si ji přivedla jako kamarádku z Brna, kde působila předtím.

Fakt, že Kratochvílová s Peltou společně plánovali rozdělení peněz do sportu bylo podle Jansty také důsledkem atmosféry pod Kateřinou Valachovou. U ní prý bylo standardem, že objížděla hejtmany (v roce 2016 bylo před krajskými volbami a většina hejtmanů byla z její ČSSD) a nabízela jim, ať si vyberou, jakou investici chtějí, že ona jim ji zajistí.

Jansta prý dvakrát osobně slyšel, že Valachová náměstkyni Kratochvílové v přítomnosti Pelty popisovala, že to tímto způsobem mají dělat. Kratochvílová s Peltou ji prý „asi vzali doslova“.

Jansta mimo jiné také popisoval, jak fungovalo ministerstvo, kde si kromě chaosu také všichni užívali různé benefity. V srpnu 2016, kdy se připravoval systém vyhodnocování dotací, si výše zmíněný nadřízený úřednice udělal dlouhé volno na olympiádu do Ria. Úřednice sama pak jela na zimní olympiádu v roce 2018 a kvůli tomu se zdrželo schválení dotací.

