Tankujte, než bude pozdě. Regionům hrozí dražší benzín i nafta

Po vládním oznámení o zastropování marží a snížení spotřební daně u nafty řada řidičů s doplňováním nádrže záměrně vyčkávala a spoléhala na to, že od středy plošně ušetří. Není tedy divu, že v půlce týdne nešetřili při tankování mimo velká města směrem k vládnímu opatření ostrými slovy. „Nezlevní to ani o korunu, svině,“ postěžoval si během našeho mapování cen ve středu jeden z motoristů v reakci na to, že ceny u pump často zůstaly na haléř stejné jako předchozí dny.
Pak ale pumpy neměly po výrazném poklesu cen na burzách a snížení vládního stropu na výběr a jak se ParlamentníListy.cz přesvědčily přímo na několika čerpacích stanicích v Karlovarském kraji, mnohde ceny skákaly každý den nahoru a dolů i o několik korun. Ustálení pak zřejmě nejde čekat ani v příštích dnech.
Ceny paliv v minulém týdnu leckde ani přes zavedení vládního stropu nezačaly klesat, a jak jsme zjistili přímo u benzínek, na mnohých pumpách šly paradoxně naopak nahoru. Ani ty nejdražší čerpací stanice v některých krajských městech nedosahovaly na zastropované ceny a čerpadláři tak v regionech využili toho, že jim vládní strop dal volnou ruku ke zdražení, jež jim záplatovalo výpadky příjmů od dálnic a drahých pump v Praze.
Vláda očekávala, že balíček jejích opatření, zahrnující snížení spotřební daně na naftu o 1,939 Kč, přinese při započtení vlivu DPH její zlevnění o 2,35 Kč na litr. To se však ve středu nestalo a ceny i u benzinek s nízkou marží nespadly ani o haléř. Změnu přinesl až čtvrtek, kdy poprvé čerpací stanice začaly cenu nafty pomalu snižovat. Sleva o 2,35 Kč na litr však na stojanech nesvítila. Výrazné zlevnění přinesl až pátek a nižší ceny na benzinkách řidiče mohly potěšit i o víkendu a vydrží rovněž stále během pondělka.
Podívali jsme se na aktuální ceny benzinu a nafty v Karlových Varech a porovnali jsme je přitom s cenovkami, které jsme vyfotografovali na stojanech pump v úterý, kdy ještě vládní zastropování cen paliv neplatilo. U výjezdu z Karlových Varů na silnici E442 ve směru na Ostrov, Chomutov a tah na Krušné hory v úterý litr nafty na čerpací stanici Orlen vyšel na 49,50 Kč/l, přičemž ve čtvrtek stál 48,90 Kč/l. Řidiči tak vládou očekávané snížení o 2,35 Kč na každém litru v minulém týdnu do pátku neušetřili. Na víkend však Ministerstvo financí vyhlásilo maximální přípustnou cenu nafty na 45,90 Kč/l a až do pondělní půlnoci tak na této benzince cena nafty poklesla o 3,60 Kč/l.
Co se týče zlevnění, tak na tom lidé s „nafťáky“ byli mnohem lépe než motoristé tankující benzin – těm se totiž po krocích vlády k zastavení růstu cen u čerpacích stanic na většině míst Česka během minulého týdne naopak cena zvýšila. Před vládním stropem v úterý karlovarští řidiči tankovali Natural 95 u Orlenu za 41,90 Kč, ve čtvrtek pak za 42,50 Kč, a zatímco nafta od pátku výrazně díky vládnímu stropu zlevnila, maximální cena benzinu se o víkendu dostala na 41,95 Kč/l a ti, co tankují benzin, tak akorát získali zpět ceny z doby před zavedením cenových stropů.
FOTO: Cena na čerpací stanici Orlen u Karlových Varů v úterý
FOTO: Cena na čerpací stanici Orlen u Karlových Varů ve čtvrtek
Podobná situace je i u čerpací stanice MOL v Karlových Varech na Chebské ulici, kde v úterý nafta stála 49,50 Kč/l a benzín 41,90 Kč/l. Ve čtvrtek nafta zlevnila totožně jako na Orlenu na 48,90 Kč/l a benzín zdražil na 42,50 Kč/l. Zároveň však od středy přestal MOL na neprémiové palivo uplatňovat možnost využití slevy o 0,50 Kč/l, čímž se motoristům, využívajícím věrnostní program MOL Move, sleva u nafty de facto téměř celá odmazala a u benzinu pro ně došlo ke zdražení o více než korunu. Aktuální víkendové ceny pak vrátily cenu benzinu na 41,90 Kč/l před stropem (akorát bez slevy) a těšit se z výrazné úlevy mohou opět jen lidé tankující naftu, jelikož ta nyní vyjde na této stanici na 45,90 Kč/l.
FOTO: Cena na čerpací stanici MOL v Karlových Varech v úterý
Dagmar Molendová
FOTO: Cena na čerpací stanici MOL v Karlových Varech ve čtvrtek
Dvě relativně stejné ceny na poutačích benzínek dvou značek však mohou být v důsledku u pokladny odlišné. Lidé tankující u Orlenu totiž mohou využít nadále slevy s tamní Tankartou a mít naftu i 95oktanový benzín levnější o 0,50 Kč/l, čímž mohli alespoň trochu čelit růstu cen benzínu v posledních dnech.
Tento růst přitom nebyl nějaké specifikum Karlovarského kraje. Růst ceny benzínu, na nějž se na rozdíl od nafty nevztahuje žádné snížení daňové zátěže, rovněž potvrdila data společnosti CCS, která ceny sleduje. Natural 95 minulý týden před pátečním propadem cenového stropu zdražil u čerpacích stanic v ČR o 27 haléřů na průměrných 41,63 koruny za litr. Ekonom BH Securities Štěpán Křeček v minulém týdnu pro ParlamentníListy.cz upozornil, že na zlevnění v Praze „dopláceli“ lidé z regionů. A přestože u nafty od pátku tato situace již neplatí, benzín se stále drží na zvýšených cenách.
Rozdíl mezi benzínkami přetrvává i přes zlevnění
Některé benzínky mimo Prahu či Brno napálily v minulém týdnu lidem ceny přímo na úroveň vládního zastropování. Maximální cena benzínu pro čtvrtek byla 43,05 Kč/l a nafty 49,40 Kč/l a přesně za tuto cenu šlo v tento den natankovat i u čerpací stanice OMV na průtahu Karlovými Vary. Nafta zde byla přesně za maximálních 49,40 Kč/l a benzín oproti stropu jen o 5 haléřů levnější za 43 Kč/l. Oproti situaci před snížením spotřební daně o téměř 2 koruny tu byla nafta levnější jen o 10 haléřů a benzín ještě v úterý stál 42,50 Kč/l. I zde tak benzínka své marže naopak navýšila a páteční a víkendový propad cenového stropu ji donutil ke škrtání cen obou paliv. Naftu musela aktuálně daná čerpačka zlevnit na strop 45,90 Kč/l a benzín u ní nyní natankujete 5 haléřů pod stropem – tedy za 41,90 Kč.
FOTO: Cena na čerpací stanici OMV na průtahu Karlovými Vary v úterý
FOTO: Cena na čerpací stanici OMV na průtahu Karlovými Vary ve čtvrtek
V Jenišově u Karlových Varů u čerpačky hypermarketu Globus je cena benzinu totožně 39,90 Kč/l jako před cenovým stropem a nafta pak oproti úterku stojí o 1,50 Kč/l méně. Oproti 47,40 Kč/l je nyní na stropovaných 45,90 Kč/l. Právě zde jsme při našem příjezdu na čerpací stanici narazili v minulém týdnu na rozhovor, který se s velmi opatrným snižováním cen pump před víkendem pojil. „To už mělo být levnější, ne?“ pronáší jedna z žen směrem ke svému partnerovi, jenž s povzdechem pouze pronesl, že „mělo“, a raději se bez další polemiky dal do tankování. Nyní se již poklesu cen řidiči u nafty konečně dočkali, u benzinu však narazit na cenu pod 39,90 Kč/l je v posledních týdnech skutečně raritní příležitost.
Už v minulém týdnu však šlo najít benzinky, které již zlevňovaly o výraznější částky. Zatímco ve čtvrtek OMV nabízelo naftu za 49,40 Kč/l, u MOL a Orlenu byla cena bez využití věrnostní karty shodně za 48,90 Kč/l, nedaleké Tank ONO v sousedním Ostrově či Sokolově dokázalo fungovat s cenou 44,90 Kč/l a drží ji na této úrovni i aktuálně.
Právě Tank ONO, které se snaží mít svoji marži trvale na nízkých úrovních, tak snížilo své ceny po celé republice o 4,50 Kč/l pod vládní strop z minulého týdne a po poklesu maximální ceny, která dnes svítí skoro na všech stojanech v republice, si u Tank ONO natankujete o korunu levněji.
FOTO: Cena na čerpací stanici Tank ONO v Sokolově v úterý
FOTO: Cena na čerpací stanici Tank ONO v Sokolově ve čtvrtek
Tabulka: Některé čerpací stanice v Karlovarském kraji v minulém týdnu naopak zdražovaly
|Čerpací stanice
|Úterý (před stropem)
|Čtvrtek (po stropu)
|Rozdíl
|Orlen (Karlovy Vary) – Nafta
|49,50 Kč/l
|48,90 Kč/l
|- 0,60 Kč
|Orlen (Karlovy Vary) – Benzín
|41,90 Kč/l
|42,50 Kč/l
|+ 0,60 Kč
|MOL (Karlovy Vary) – Nafta
|49,50 Kč/l
|48,90 Kč/l
|- 0,60 Kč
|MOL (Karlovy Vary) – Benzín
|41,90 Kč/l
|42,50 Kč/l
|+ 0,60 Kč
|OMV (Karlovy Vary) – Nafta
|49,50 Kč/l
|49,40 Kč/l
|- 0,10 Kč
|OMV (Karlovy Vary) – Benzín
|42,50 Kč/l
|43,00 Kč/l
|+ 0,50 Kč
|Tank ONO (celá ČR) – Nafta
|46,90 Kč/l
|44,90 Kč/l
|- 2,00 Kč
|Tank ONO (celá ČR) – Benzín
|39,90 Kč/l
|39,90 Kč/l
|-
Drastické škrtání cen si pumpy budou chtít „vykompenzovat“. Mohou k tomu dostat příležitost
Výrazné zlevnění přinesl pátek, kdy vzhledem k výpočtu cenového stropu, který je ovlivněn i děním na burzách, se řidiči dočkali nejvyšší maximální ceny u benzinu 41,77 Kč/l a u nafty 45,20 Kč/l. V případě benzinek, jako je karlovarské OMV, jež ve čtvrtek nabízelo naftu za maximálních možných 49,40 Kč/l, tak šlo o reálnou slevu až o 4,20 Kč/l. A i nynějších maximálních 41,95 Kč/l za benzin a 45,90 Kč/l za naftu pořád činí při tankování plné nádrže pořádný rozdíl. „Ceny pohonných hmot na burze klesají a tento trend se okamžitě promítá i do našich opatření,“ řekla k poklesu ve čtvrtek ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Má to však jeden háček. Velmi rychle se do vládních maximálních cen může totiž promítnout i přesně opačný efekt na burzách, který by mohl nastat po zkrachování jednání s Íránem a s důsledkem v podobě americké blokace Hormuzu.
Hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko přiblížil, že znatelnou úlevu na trhy předtím přineslo právě dočasné příměří mezi Spojenými státy a Íránem, po němž se nejsledovanější cena severomořské ropy Brent propadla o zhruba 13 % na 95 dolarů za barel. „Ke ztlumení negativních ekonomických dopadů je nyní zásadní brzké zprůchodnění Hormuzského průlivu. Ropa sice na papírovém trhu výrazně zlevnila, když se z její ceny odmazala ‚prémie za paniku‘, fyzický trh však zůstává v extrémní nerovnováze, jíž může ulevit jen obnovení toků přes Hormuz,“ uvedl. A právě takový pozitivní scénář je nyní na míle vzdálený od reality.
Důležité je opětovné vyostření situace na Blízkém východě pro české motoristy po zavedení vládního stropu na paliva zejména kvůli tomu, že se výpočet maximálních cen paliv v Česku od Ministerstva financí skládá z kalkulace dle ceny paliv na evropské komoditní burze v Rotterdamu.
Výpočet resortu tvoří velkoobchodní cena státního distributora a provozovatele sítě produktovodů, společnosti Čepro, velkoobchodní cenový index společnosti MOL, která do ČR dováží paliva převážně ze svých rafinérií na Slovensku a v Maďarsku, index společnosti ORLEN Unipetrol, majitele rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, a právě i ceny paliv z komoditní burzy v Rotterdamu. Ministerstvo vezme tyto čtyři hodnoty a udělá z nich prostý aritmetický průměr, k němu přidá částku 2,50 Kč/l, která má být marží pro benzinky, a k částce nakonec připojí 21% DPH. Na víkend tak resortu například u nafty vyšel průměr všech čtyř cenových indexů 35,44 Kč, k čemuž se po připojení 2,50 Kč na marži a 21% DPH dostaneme na oněch maximálních 45,90 Kč/l na benzinkách.
Pokud cena na burze v Rotterdamu prudce klesne, jak jsme to zažili v pátek, čeká české řidiče následující den příjemné překvapení. Pokud by ovšem došlo namísto zlevnění k silnému zdražení na trhu s ropou, což se může vlivem špatných zpráv klidně už v pondělí po otevření trhů stát, pak by vláda hned na druhý den po takovém pohybu značně zvýšila maximální ceny, čehož by zřejmě většina pumpařů ráda využila a přes půlnoc by zdražila klidně o několik korun.
Na takovou možnost přitom připravuje české řidiče ekonom Lukáš Kovanda, jenž v důsledku toho, že jednání s Íránem zkrachovala a USA hodlají přistoupit k vlastní blokádě Hormuzu, varuje, že „hrozí výrazný růst cen ropy“ a tedy i burzovních cen paliv. „Takže v Česku dojde ke zvýšení stropů cen pohonných hmot. To čerpadlářům v ČR umožní kompenzovat si alespoň zčásti ztenčené marže uplynulých dní,“ upozorňuje ekonom na sociální síti X.
Pokud máte poloprázdnou nádrž, vyplatí se sledovat web ministerstva
Čerpadláři totiž rovněž čekají na to, že ceny na burze už zase poletí vzhůru a nemají důvod své vysoké marže, kterými si kromě pátečních a víkendových cen kompenzují stropy v Praze a na dálnicích, jakkoliv snižovat.
I mimo velká města nadále platí, že se vyplatí několik kilometrů urazit navíc k levným čerpačkám. A pokud je nemáte v dosahu, nemá smysl tankování vzhledem k současným zprávám příliš odkládat. Ostatně v pondělí ve 14 hodin bude na stránkách resortu financí po zveřejnění maximálních cen na úterý jasné, kam se nové cenovky na dražších benzínkách mohou dostat, a vy tak můžete v případě výraznějšího zdražení využít zbytku dne k zastávce na tankování a něco ušetřit.
Jak najít levnou benzínku a ověřit si cenu před odjezdem k ní? Máme radu!
K nalezení těch nejlevnějších benzínek skvěle v Česku funguje například aplikace Mapy.cz, kde se vám poté, co napíšete do vyhledávacího políčka „čerpací stanice“, zobrazí seznam nejbližších pump s aktuálními cenami na nich. Po kliknutí na vybranou pumpu se pak dozvíte, k jakému datu uvedené ceny platí, přičemž nejčastěji se setkáte s tím, že jsou cenovky z daného či předešlého dne, a můžete si tak propočítat, zda se vám menší zajížďka k levné benzínce vyplatí, či nikoliv.
