Tanky nejsou. „Kde jsou ti další Ukrajinci?“ Rusové postupují, vypadá to bledě

dle televize Sky News a deníku Guardian uvažuje o poskytnutí tanků Challenger 2. Oficiální rozhodnutí zatím nepadlo, o dodávce se diskutuje podle nejmenovaných zdrojů obeznámených se situací. O britské tanky Ukrajina žádá už od léta. Nicméně Velká Británie má dle Guardianu pouze 227 tanků, takže nemůže příliš pomoci. Dle Sky News se uvažovalo o tom, že by země poskytla deset těchto tanků.

Mnohem rozšířenější je v Evropě Leopard 2, německý tank, který chce výhledově používat i Česko. Těch jsou dle Guardianu v různých zemích dohromady dva tisíce. Ovšem aby je bylo možné dodat Ukrajině, musela by k tomu svolit německá vláda. Ukrajina má zatím slíbených 50 bojových vozidel Bradley od Američanů, 40 bojových vozidel Marder od Němců a 30 lehkých obrněnců AMX-10 RC od Francie. Ovšem hlavní velitel všech ozbrojených sil Ukrajiny, generál Zalužnyj na konci minulého roku uvedl, že Ukrajina potřebuje 300 tanků a 600 až 700 bojových vozidel. V pondělí ovšem německá mluvčí vlády oznámila, že Německo neplánuje žádnou dodávku Leopardů 2 na Ukrajinu. Německý ministr hospodářství ovšem nevyloučil, že by k ní někdy mohlo dojít.

Tanky nedávno řešil i premiér Petr Fiala, když se v pondělí podíval do areálu zbrojovky Excalibur Army. Na hlaveň jednoho z tanků připravených pro ukrajinskou armádu předtím napsal krátký vzkaz „Statečným obráncům Ukrajiny“. „V této souvislosti chci poděkovat občanům České republiky a ocenit podporu veřejnosti, která se odráží i ve sbírkách na humanitární pomoc a i na pořízení vojenské techniky. Vybrané peníze už například stačily na pořízení jednoho modernizovaného tanku T-72 a další zbraně přibývají,“ uvedl Fiala.

Dodávky tanků a obrněných vozidel Ukrajina zřejmě potřebuje. Protože podle posledních zpráv se situace u Bachmutu a Soledaru nevyvíjí pro ni příznivě. Jak informuje opět britský Guardian, Ukrajina se snaží posílit své síly v oblasti, na kterou útočí ruské ozbrojené síly s Wagnerovci v čele. Hlavní velitel této žoldácké skupiny Jevgenij Prigožin prohlásil, že důležitost Soledaru spočívá právě v tamních solných dolech, které mohou poskytnout útočiště velké skupině lidí v hloubce 80 až 100 metrů, ale také se do nich vejdou dokonce i tanky a bojová vozidla. Prezident Zelenskyj v neděli uvedl, že se ukrajinské síly stále drží, i přes neustálé ruské útoky.

Dle německého novináře Juliana Röpckeho a jeho zdrojů z Ukrajiny je situace mírně řečeno problematická. A to proto, protože Rusové dobyli pozice, ze kterých mohou ostřelovat hlavní zásobovací trasu do Soledaru. Velení o této situaci prý ví, oblast nedávno navštívil velitel pozemních sil Oleksandr Syrskyj. O této návštěvě informuje i server Ukrinform.

Situaci v Soledaru údajně komplikují nízké teploty. 46. výsadková brigáda bojuje o každý dům, asistují ovšem i jiné jednotky pohraničníků, jednotky zvláštního určení i tankisté. Rusové prý postupují, ale za cenu těžkých ztrát. Sám Röpcke komentuje, že to potvrzuje, že u Soledaru je pro Ukrajince „moc Rusů, moc palebné síly, moc front a moc způsobů, jak je napadnout z boku“.

„Problém je, že i když Ukrajinci udrží Soledar, tak mohou být obejiti a obklíčeni. Co mnozí nechápou, je, že ruská ofenzivní fronta je dlouhá 40 kilometrů a její součástí je každá vesnice, les a pole mezi Majorskem a Bilohorivkou,“ doplnil.

Problem is that even if Ukrainians are able to hold Soledar, they might get outflanked and encircled.

Because what many don’t understand is that the Russian offensive front reaches 40 kilometers and includes every village, forrest and field between Mayorsk and Bilohorivka. pic.twitter.com/eRfWgP8d6t — Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) January 9, 2023

V této souvislosti se Röpcke ptá, kde jsou ukrajinské rezervy z jiných oblastí fronty. „Proč to vždycky vypadá, že Rusko má víc mužstva než Ukrajina?“ ptá se. „Ukrajina má teď údajně plnou mobilizaci a pořád mi to přijde, že aktivně bojuje asi tak milion, zatímco 10 milionů nebylo povoláno do zbraně,“ říká.

Ukraine right now has an alleged full mobilization and still it looks to me like only 1 million defenders altogether are actively fighting for the country at absolute max, while 10 million men in fighting age are not called to arms yet. — Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) January 9, 2023

Podle ruských zdrojů zaútočily jednotky wagnerovců na střed a sever Soledaru a svedly souboj o budovy vládních institucí. Soledar prý brání různorodá směs bojovníků bez komunikačních kanálů. Mezi kterými se šíří, že budou staženi, protože město nejde ubránit.

????????? Soledar direction

Situation as of 15:00 Kyiv Time, January 9, 2023 pic.twitter.com/Vd7VHkYbtq — Rybar in English (@rybar_en) January 9, 2023

The defense of Soledar is held by a motley collection of AFU units, who are taking heavy losses and have no communication. Word is spreading among Ukrainian formations of a coming withdrawal from the town due to impossibility of supporting the garrison. — Rybar in English (@rybar_en) January 9, 2023

Jevgenij Prigožin dle ruských zdrojů také popřel, že by v Soledaru docházelo k masivní dezerci ukrajinských vojáků. Prý bojují statečně, ovšem už na západním okraji města.

Prigozhin says that reports of mass desertion among the Ukrainian garrison in Soledar are false, they're fighting "bravely", fighting on the western outskirts of the city is fierce and ongoing. — Russians With Attitude (@RWApodcast) January 10, 2023

