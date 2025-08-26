Tatínku, máš v břiše miminko? Takto vzdělávají malé Němce

26.08.2025 12:21 | Monitoring

Jak se vzdělávají děti v Německu? Například knihou Tatínku, máš v břiše miminko? o náhradním mateřství. Tato kniha je přitom k dostání i v Česku. Dokonce se slevou.

Tatínku, máš v břiše miminko? Takto vzdělávají malé Němce
Foto: Repro X
Popisek: Německá kniha Papi, hast du ein Baby im Bauch?

V Německu se už léta snaží o vytvoření tolerantní společnosti. A to i za použití literatury pro děti. Například knihou s titulkem Papi, hast du ein Baby im Bauch? V překladu Tatínku, máš v břiše miminko? Ačkoliv obálka ukazuje těhotného muže a titulek naznačuje změnu pohlaví, tak popis knihy ukazuje jiný příběh.

„Joshua a Jannis jsou dvojčata a jako rodiče mají tatínka a tatínka. Přirozeně se tedy oba někdy ptají, z jakého břicha se jako miminka narodili. Tatínek jim tedy vypráví o ženě v daleké zemi, v jejímž břiše devět měsíců rostli. Je to trochu jiný příběh o duhové rodině,“ zní v popisu. Jedná se tedy o knihu o náhradním mateřství, která vyšla celkem nedávno, 31. července 2023.

Co možná někoho překvapí, kniha je dostupná i v Česku, ovšem nikoliv v českém překladu. Na portálu Nejlevnější knihy je za 336 Kč. To ovšem není nejlevnější cena, Megaknihy mají Tatínku, máš v břiše miminko? za 157 Kč.

Na německé verzi portálu Amazon, kde kniha stojí 14 eur a dva centy, k ní ještě přidávají další dvě podobného žánru. Jednak Dva tatínkové pro Tanga: obrázková kniha pro a o duhových rodinách a potom Raffi a jeho růžové tutu. Všechny tyto knihy jsou prý dle Amazonu vhodné pro děti od čtyř let.

Zdroje:

autor: Karel Šebesta

