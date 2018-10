Tato hysterie se opakuje každý rok! Prezident Zeman u Soukupa zatočil s kritiky vyznamenaných osobností. Čerstvou ránu zasadil i Bakalovi

Debatu s prezidentem Soukup otevřel reakcí finančníka Zdeňka Bakaly na Zemanovy nedávné vulgarismy, které pronesl v Českém rozhlase na jeho adresu. Bakala prý nyní chce Zemana za sprostá slova, kterými jej častoval, žalovat u mezinárodního soudu. „Pokud jde o Bakalu, domnívám se, že se tímto způsobem akorát snaží zastřít svou odpovědnost za to, že vytuneloval OKD,“ míní Zeman.

Bakalovým advokátem v této záležitosti má být bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro, kterého prezident promptně zkritizoval za vyjadřování k jeho zahraničním cestám. „Tohle by velvyslanec jakékoli země neměl dělat, to jsem označil za vměšování se do našich vnitřních záležitostí,“ připomněl s tím, že od té doby se s ním nestýká.

Diskuse, která se ve veřejném prostoru horlivě vede, se týká seznamu pozvaných – nepozvaných na nedělní slavnost, kde bude prezident předávat zmíněné státní vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Soukup podotkl, že prý údajně nepozval nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana z důvodu, že s ním odmítl schůzku. V tom okamžiku jej Zeman zarazil se slovy, ať si laskavě nehraje už na pana vyšetřovatele. Zdůraznil, že nejsou, jak se někteří domnívají, zváni všichni poslanci a všichni senátoři, díky kapacitě sálu.

„Vzhledem k tomu, že se na tuto slavnost zvou také velvyslanci a další osobnosti, tak by se do Vladislavského sálu vůbec nevešli,“ vysvětlil prezident a dodal, že je obecná pravda, že nezve pouze ty lidi, kteří veřejně pozvání odmítli. „Rozumíte té logice? Je to jasné. Když někoho pozvete a on nepřijde, tak ho prostě podruhé nezvete,“ doplnil.

Vyjádřil se pak blíže i k otevřeným dopisům, které dostává od těch, kteří přijít odmítají. „To je docela zajímavé a podle mého názoru tím pouze dělají politickou exhibici,“ řekl svůj názor.

Tento týden Miloš Zeman rozhodl o udělení jedné milosti tělesně postiženému člověku, který byl ve vězení jako neplatič alimentů. Znamená to nyní, že hendikepovaní nebo nemocní lidé mají větší šanci na milosti? Zajímalo Soukupa. Dá se prý říci, že zčásti tomu tak je. „Před udělováním milostí, kterých bylo jedenáct, jsem jasně řekl, že budou udělovány především těm, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí,“ upřesnil Zeman a zmínil, že tento omilostněný trpěl ztrátou obou nohou.

Zároveň dodal, že také bere v potaz, kdo byl za co odsouzen. „Samozřejmě mají větší výhodu ti, kdo dostali nižší tresty, než ti, kteří dostali vysoké,“ pravil a upřesnil, že tento muž dostal nepodmíněný trest jeden rok.

Dostalo se i na Donalda Trumpa, jenž uvedl, že hodlá vypovědět smlouvu o omezení jaderných zbraní s Ruskem platící od roku 1987. S odůvodněním, že Rusko nadále vyvíjí jaderné zbraně. Rusko slovy Putina reagovalo, že si to nenechá líbit. Česká média vyvolala bouři, která měla znamenat, že Putin hrozí Evropě jadernými zbraněmi. Na to Zeman prý sdílí názor Evropské unie, která proti tomu vypovězení protestovala. „Donald Trump vypověděl několik mezinárodních smluv. Zastávám zásadu, že pokud zrušíte nějakou smlouvu, kterou jste uzavřel, ztrácíte důvěryhodnost,“ uvedl svůj názor.

Nemohlo chybět ani vážné téma, které hýbe veřejností a politiky. Je jím smrt českého vojáka Tomáše Procházky v Afghánistánu. Premiér Andrej Babiš například obhajoval české mise v Afghánistánu tím, že jde o zabránění tomu, aby se terorismus posouval do Evropy. Takové přirovnání používá často i prezident Zeman. „Jestliže Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristickou základnu, tak jsou ohrožené jak Spojené státy, tak evropské země, tak i další,“ varoval prezident.

V návaznosti na to vyvstala otázka, jestli politika řešení konfliktu v Aghánistánu nemá být zaměřena spíše na dohodu a zklidnění vnitřní situace včetně Tálibánu. To Zeman jasně odmítá. „Už v roce 2001 jsem říkal, že s teroristy se nevyjednává, ale bojuje. Musíme bojovat do uplného vítězství,“ míní prezident.

Upřesnil, že vítězstvím není trvalá okupace Afghánistánu spojeneckými vojsky. To je prý provizorní a dloudobé řešení. Tím vítězstvím bude prý postupná demokratizace Afghánistánu. „Koneckonců už teď tam probíhají volby, které Tálibán usilovně narušuje a vraždí voliče, což je neuvěřitelné, to je další důkaz terorismu,“ řekl Zeman s tím, že příští rok se tam koná prezidentská volba.

„Neopakujme tak chybu, že se zbaběle stáhneme. Umožníme tím Tálibánu, aby ovládl celou zemi a z ní vytvořil teroristickou základnu. To je nebezpečí i pro Českou republiku,“ dodal s tím, že je velmi vděčný české veřejnosti za to, že mise v Afghánistánu podporuje a uvědomuje si, že tím snižuje riziko teroristických akcí na našem území. „Naše armáda tam hájí český národní zájem,“ shrnul.

