Test na drogy? Pášma ze Štítu demokracie vyzval poslankyni Majerovou

Aktivista a člen spolku Štít demokracie vyzval poslankyni a předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou k testu na alkohol. Reagoval tak na její výroky, ve kterých podle něj naznačovala užívání drog a alkoholu.
Pášma se do političky opřel v krátkém videu, v němž odmítl její nařčení. „Zuzana Majerová se snaží přes své sociální sítě naznačit, že jsem pod vlivem alkoholu a drog,“ uvedl a následně jí adresoval přímou výzvu. „Tak Zuzano, já někdy přijdu do Sněmovny, pokud mě pozvete, a můžeme si dýchnout spolu,“ pokračoval a neodpustil si rýpnutí: „Já nadýchám zcela určitě nulu, ale o vás opravdu takovou jistotu nemám.“
Reagoval tak na příspěvek, který na sociálních sítích sdílela Zuzana Majerová. Text byl vůči spolku Štít demokracie velmi ostrý, jeho autorem je první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek, který jej napsal pro Deník TO.
Štěpánek hned v úvodu nešetří kritikou. „Štít demokracie? Spíš patologická sedlina české společnosti!“ píše a situaci dál komentuje slovy: „Závody o největší bizár českého politického aktivismu pokračují.“
V textu se vrací k výroku Tonyho Pášmy, který Majerovou označil za fašistku: „Asi by se nad tím, co na sociální síti trousí tento tupý primitiv, jenž nemá ani to nejmenší tušení, co fašismus ve skutečnosti je, dalo mávnout rukou, ale byla by to chyba,“ píše Štěpánek.
Následně přechází do obecnější roviny, kde popisuje znaky fašismu. „Znaky fašismu jsou autoritářství, vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, antiliberalismus a antidemokracie, antikomunismus, militarismus a násilí, korporativismus, kult modernity a síly,“ vysvětluje.
„Nic z toho Majerová nevyznává, nikdy neřekla ani nenapsala cokoliv, co by jen vzdáleně mohlo upomínat na něco z výše uvedeného,“ zdůrazňuje Štěpánek, že po celou dobu svého působení v politice Majerová hájí demokracii, pluralitu, svobodu slova, diplomacii a mír.
V textu pak míří přímo na Pášmu a jeho okolí. „Kde se v primitivních fanaticích, jako je Pášma, bere ta drzost okopávat druhé podobným nálepkováním? Žijí v představě, že mohou. Ba dokonce, že je to vítané. Vědí totiž, že mají podporu části zdejší politické scény. Jsou její prodlouženou rukou,“ dodává.
„Tohle patologické zlo je potřeba demaskovat, rozkrýt a posvítit si na jeho protektory. Štít demokracie? Kdepak, jen špinavá sedlina české společnosti,“ uzavírá.
Majerová příspěvek doplňuje i anonymní hodnocení člověka, který s Pášmou přišel do pracovního kontaktu, a naznačuje, že má blízko k drogám. „Já ho znám. Ucházel se o místo u nás ve škole. Byl odejit ve zkušební lhůtě. Nepoužitelný. Chlast, tráva… nepoužitelná existence. Tak to zkouší u Chvilkařů.“
A v další části popisuje i jeho pracovní zkušenost. „Dostal jsem jej na výpomoc. Nedal se použít na nic. Ani natírat, uklízet, nic. Působil jen škody. Ve výuce to samé. Působil jak pod vlivem drog. Tak dostal výpověď ve zkušební lhůtě.“
Facebooková stránka Štít demokracie poté zveřejnila příspěvek, v němž se Tony Pášma opírá do Zuzany Majerové následujícími slovy: „Zuzana Majerová sdílí anonymní zprávy, aby ze mě vytvořila narkomana a alkoholika. Ne, těmito nesmysly se fakt nenechám jakkoliv zpomalit. Zvlášť, když přichází od fanatické zastánkyně Ruska, která si po prohraných volbách vzala nemocenskou, aby si prodloužila poslanecký plat a pak sdílela fotku na lyžích.“ Podle něj je nařčení, že užívá drogy, ukazatelem toho, že Štít pro demokracii svou práci „dělá dobře“.
