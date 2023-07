Těžká jednání ve Španělsku. Volby vyhrála opoziční PP, ale nemá dost křesel

reklama

Ve Španělsku v neděli proběhly předčasné parlamentní volby, ve kterých uspěla opoziční pravicová strana PP pod vedením lídra Alberta Nuneze Feijoa. PP získala 33,1 % hlasů, což jí stačí na 136 křesel ze 350 v Kongresu poslanců. Vládní PSEO premiéra Pedra Sancheze získala 31,7 % hlasů, v přepočtu 122 křesel.

Výsledek podle analytiků přinese týdny politických šarvátek, protože PP nyní potřebuje podporu několika menších stran, aby dosáhla vládní většiny 176 křesel. Partnerství již nabídla krajně pravicová strana Vox, ale ani partnerství těchto dvou stran na většinu nestačí.

Ostatní menší strany navíc mají problém právě se stranou Vox. Pokud by se totiž tato krajně pravicová strana dostala do vlády, bylo by to poprvé od konce diktatury Franciska Franka v 70. letech 20. století, kdy se ve Španělsku dostala do vlády krajně pravicová strana. Z tohoto důvodu se očekává, že mnoho menších stran vstup do takové koalice odmítne.

Podobný problém má podle informací Deutche Welle i vládní PSEO, protože i ve spojení s radikální levicovou stranou Sumar, která sdružovala patnáct malých levicových stran a podporovala socialisty, měla by taková aliance jen 153 křesel.

Zbývající strany jsou většinou regionálně specifické, jako například dvě katalánské strany podporující nezávislost svého regionu. Tyto strany dříve podporovaly Sanchezovu vládu, ale kvůli požadavku na uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska by mohly být překážkou pro to, aby je Sanchez zapojil do koalice.

Pokud by se žádné ze stran nepodařilo vytvořit vládní koalici, mohlo by to vést k vyhlášení dalších voleb. Oba lídři největších stran přitom po vyhlášení výsledků hovořili o vítězství a víře, že právě jejich strana je schopna sestavit vládu.

„Jako kandidát strany, která získala nejvíce mandátů, se domnívám, že je mou povinností pokusit se sestavit vládu,“ řekl Feijoo a požádal, aby nikdo nepodlehl pokušení blokovat sestavení nové vlády, protože Španělsko nepotřebuje období nejistoty.

Sanchez v neděli večer v sídle své strany také oslavoval výsledek, neboť socialisté získali více křesel a vyšší procento hlasů než ve volbách v roce 2019 a neproběhlo předpokládané jasné vítězství konzervativního a krajně pravicového bloku.

„Zpátečnický blok, který navrhoval úplné zrušení veškerého pokroku, jehož jsme za poslední čtyři roky dosáhli, selhal. Regresivní blok tvořený Lidovou stranou a Voxem byl poražen. Je mnohem více těch, kteří chtějí, aby Španělsko pokračovalo v pokroku, než těch, kteří chtějí udělat krok zpět,“ řekl svým příznivcům podle informací CNN.

Psali jsme: Německo: Zmlátili pravičáky. ,,Úctyhodný motiv,” řekl soud. Bystroň přidal silné info Diktatura liberálních demokratů, toxického středu. Ivan Hoffman už vidí, kdo by se jí mohl postavit Zahradil (ODS): Západ se bude muset přizpůsobit. Škoda, že my to pochopíme mezi posledními Polovina národa má vymyté mozky. A ta druhá... Zkušený publicista sleduje „práci“ mediálního mainstreamu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama