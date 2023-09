Těžké pondělí Jiřího Pospíšila. Čelil výzvám k rezignaci i slovům o mafiánech

reklama

Praha Sobě vyzvala Pospíšila k rezignaci poté, co se do médií dostaly výňatky z policejního spisu. Pospíšil měl podle policie organizovat schůzi zástupců hnutí STAN a TOP 09, kde se dotyční setkali mimo jiné s hlavním obviněným v kauze Dozimetr Michalem Redlem. Tím zapojení Pospíšila do kauzy končí.

Pospíšil opakovaně řekl, že k rezignaci nevidí důvod a v kauze nijak nefiguruje, informace Deníku N, že také vlastnil šifrovaný telefon, označil za lži, proti kterým se bude bránit soudní cestou. „Zásadně odmítám nařčení Deníku N, že jsem byl vlastníkem či uživatelem šifrovaného telefonu. To už není ani dezinformace, ale prachsprostá lež. Ta má jediný cíl, diskreditovat mou osobu stejně tak, jak se o to snaží hnutí Praha Sobě. Asi nebude náhoda, že má Praha Sobě mezi sponzory stejného člověka jako Deník N… Odmítám přistupovat na tuhle formu politického boje a budu se bránit právní cestou!“ uvedl na svém facebooku.

„Ačkoli nemám (očividně na rozdíl od novinářů z Deníku N) přístup do policejního spisu, je zcela evidentní, že jsem se žádného nezákonného jednání, které nyní naznačuje Praha Sobě, nedopustil, jinak by byly tyto informace ve spisu a policie by podle toho konala. Článek Deníku N a pasáže z policejního spisu jasně potvrzují, že s kauzou Dozimetr jsem nikdy neměl a nemám nic společného. Nejsem v ní podezřelý, natož obviněný,“ dodal Pospíšil.

Stejně argumentuje i poslanec TOP 09 Michal Zuna, který nevidí důvod pro Pospíšilovu rezignaci. „Jiří Pospíšil je vždy připraven ctít presumpci viny. Ale tady v tomto případě se o žádné vině nemůžeme bavit. Pospíšil není obviněný ani podezřelý,“ uvedl Zuna pro Český rozhlas.

Požadavky Prahy Sobě označuje za snahu politicky se zviditelnit. „Je to překrucování toho, co už se recykluje čtrnáct měsíců pořád dokola. Pokud by něco z toho, co Deník N uvedl, bylo pravdivé, tak nepochybuji o tom, že by Policie České republiky konala,“ řekl Zuna, že Pospíšila policie s kauzou dále nespojuje, a ujistil, že za Pospíšilem jednoznačně stojí celá pražská organizace TOP 09.

Zastupitel Adam Scheinherr (Praha Sobě) je ale přesvědčený, že popisované chování Pospíšila podrývá jeho důvěryhodnost a ukazuje na osobní selhání. „Když se někdo schází s mafiány, měl by z toho vyvodit zodpovědnost,“ prohlásil Scheinherr a připomněl, že kvůli spojení s kauzou například rezignoval Petr Gazdík (STAN) na funkci ministra školství.

Hnutí ANO, které je na magistrátu v Praze v opozici, mezitím svolalo mimořádnou schůzi zastupitelstva, na kterém chce řešit Pospíšilovo zapojení do kauzy Dozimetr. Svolání schůze podepsal i samotný Pospíšil. „Jsem přesvědčen, že politická kultura spočívá především v transparentnosti,“ řekl k tomu europoslanec.

„Jiří Pospíšil chce, aby tato věc byla řešena na plénu před zraky Pražanů,“ vysvětlil Zuna, proč se k návrhu sám Pospíšil přidal. Praha Sobě překvapivě svolání mimořádné schůze neschválila. „Čtrnáctého září se koná řádné zastupitelstvo. Není důvod organizovat mimořádné, které stojí dodatečné náklady,“ uvedl Scheinherr.

Opozice požádala o svolání mimořádného zastupitelstva k projednání Pospíšilovy role v kauze Dozimetr. To nakonec podpořil i sám Pospíšil, který prý bude rád, když bude moct vše vysvětlit.

Kromě čelení tlakům na odvolání Jiří Pospíšil jako náměstek pro kulturu také v pondělí uzavřel dohodu s Markusem Muchou, synem Johna Omonda Muchy, o kterém jsme už několikrát psali. Tuto dohodu také schválila Rada Hlavního města Prahy.

S dědicem Alfonse Muchy, který se zmocnil jeho díla a převedl jej do trustu zřízeného kvůli daním v Lichtenštějnsku, uzavřel dohodu o spolupráci na vzniku Centra Mucha, kde by kromě Slovanské epopeje byla umístěna také díla z „rodinné sbírky“.

Dědic Alfonse Muchy za to slíbil stáhnout žalobu, kterou se domáhá vydání Slovanské epopeje (neplatnosti smlouvy, kterou soubor dvaceti pláten Alfons Mucha věnoval Praze).

Žalobu ovšem na Prahu kvůli Pospíšilovu chování podala pro změnu druhá dědička, Jarmila Mucha Plocková. Ta si dlouhodobě stěžovala, že s ní magistrát nekomunikuje a neposkytuje jí informace. Jiří Pospíšil ji podle informací, které získaly ParlamentníListy.cz, pozval k „představení dohody“ na čas stanovený hodinu před začátkem pondělního jednání zastupitelstva.

