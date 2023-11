Těžký víkend miliardáře Muska. Útoky, lži a žaloby. Rozjelo se to

reklama

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 80% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 11294 lidí



„Zbabělcům, kteří se schovávají za anonymitu internetu a píší ‚Hitler měl pravdu‘: Máš něco, co bys chtěl říct? Proč nám to neřeknete do očí…,“ rozlítil se Weber kvůli anonymním antisemitským urážkám.



Pod jeho příspěvkem pak jeden z komentujících napsal: „Tak dobře. Židovské komunity prosazují přesně ten druh dialektické nenávisti vůči bělochům, o kterém tvrdí, že chtějí, aby ho lidé přestali používat proti nim. Hluboce mě nezajímá, že západní židovská populace dospěla ke znepokojivému poznání, že ty hordy menšin, které podporují v zaplavení jejich země, je nemají zrovna moc rády. Chcete-li pravdu řečenou do očí, tady ji máte.“

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Příspěvek, v němž podle některých názorů zazněla neonacistická teorie, že nelegální migraci podporují židé, následně ohodnotil Musk slovy: „Řekl jste skutečnou pravdu.“

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Po několika hodinách, kdy toto Muskovo zhodnocení příspěvku tvrdícího, že židovské komunity „podporují nenávist vůči bělochům“, vyvolalo značné ohlasy, přispěchal majitel sociální sítě X s vysvětlením, že Anti-Defamation League (AD) – americká neziskovka Liga proti hanobení, která bojuje proti antisemitismu – „nespravedlivě útočí na většinu Západu, přestože většina Západu podporuje židovský národ a Izrael“. „Je to proto, že podle svých vlastních zásad nemůže kritizovat menšinové skupiny, které jsou pro ni hlavní hrozbou,“ dodal.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 3% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16818 lidí zaznělo od jednoho z diskutérů s tím, že to není správné a Musk by s tím měl přestat.



„Máte pravdu, že se to netýká všech židovských komunit, ale neomezuje se to jen na ADL,“ uznal nato miliardář a zdůraznil, že jej „hluboce uráží“ sdělení skupin, které „de facto prosazují rasismus zaměřený proti bělochům nebo proti Asiatům nebo jakýkoli rasismus“. „Je mi z toho zle. Přestaňte s tím,“ uvedl.

And, at the risk of being repetitive, I am deeply offended by ADL’s messaging and any other groups who push de facto anti-white racism or anti-Asian racism or racism of any kind.



I’m sick of it. Stop now. — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Svá slova však takto rozvinul až další den a mnoho velkých inzerentů si mezitím všimlo hlavně původní Muskovy reakce, již mnozí označovali za podporu antisemitismu i teorie neonacistů. Muskova síť X tak rázem přišla o spolupráci s mnohými největšími světovými společnostmi, které nestojí o jakékoli spojování svých jmen s čímkoli, co by mohlo antisemitismem zavánět.

The Washington Post poskládal seznam společností, jež pozastavily inzerci na platformě sociálních médií X Elona Muska a objevují se mezi nimi firmy jakožApple, IBM, Disney, Paramount, Lionsgate či Comcast.

Fotogalerie: - Propalestinská demonstrace

Nešlo přitom jen o příspěvek Muska. Vadilo jim i zejména to, že se jejich reklama zobrazuje vedle antisemitských příspěvků, jež se aktuálně na X šíří. Organizace Media Matters tento týden uvedla, že zjistila, že inzeráty některých velkých společností se objevují u takovýchto příspěvků, a firmy se proto rozhodly svou reklamu pozastavit.



Musk takovéto tvrzení odmítl. „Jakmile se v pondělí otevře soud, X Corp podá termonukleární žalobu na Media Matters a všechny, kteří se podíleli na tomto podvodném útoku na naši společnost,“ napsal. Organizace Media Matters podle něj zkresluje skutečnou situaci na jeho sociální síti X.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

Je podle něj též „dobrá otázka“, proč se stažení reklam týká pouze sítě X, a ne dalších sociálních médií, kde se antisemitský obsah v poslední době také rozbujel.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

Server CNBC v rámci tohoto sdělení však poukázal, že aktuálně nešlo jen o námitky dané organizace, jelikož to Musk slízl i od Bílého domu. „Je kdykoliv nepřijatelné opakovat ohavnou lež, která stojí za nejsmrtelnějším aktem antisemitismu v americké historii, natož měsíc po nejtragičtějším dni pro židovský národ od holokaustu,“ uvedl mluvčí Bílého domu Andrew Bates v reakci na Muskovy výroky v období, kdy se Izrael brání útoku teroristů z palestinského Hamásu, který stále drží velké počty izraelských rukojmí.



Sociální síť ztráty velmi významných inzerentů nechce bránit jen u soudu. Společnost X ve čtvrtek BBC sdělila, že reklamy nejsou záměrně umísťovány vedle extremistického obsahu a že účty „propagující nacismus“ nebudou vydělávat peníze z reklamy a konkrétní příspěvky budou označeny jako „citlivé“.



Musk také po několika dnech tvrdé kritiky představil i kroky na potírání antisemitismu přímo v jednotlivých příspěvcích na sociální síti X a oznámil, že „výzvy k extrémnímu násilí jsou v rozporu s podmínkami“ sítě X a budou mít za následek pozastavení účtů. Odkázal přitom na jasné příklady a upozornil, že termíny jakožto „dekolonizace“ či „Palestina bude svobodná od řeky k moři“ „a podobné eufemismy nutně znamenají genocidu“.

Fotogalerie: - Za Palestinu na Václaváku

Právě takováto antisemitská hesla, jež častokrát zaznívají mezi protiizraelskými protestujícími, se již podle Muska nadále neobjeví. „Každý, kdo vyzývá ke genocidě jakéhokoli národa, bude mít suspendovaný účet,“ ujistil, že chce skoncovat s podporovateli Hamásu.

Anyone calling for a genocide of any people will be suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023

Za takovýto krok se rozhodl Muska ocenit dokonce i Jonathan Greenblatt, šéf Ligy proti hanobení (ADL), proti které se Musk předtím vyjadřoval. „Jedná se o důležitý a vítaný krok ze strany Elona Muska. Oceňuji toto jeho vedení boje proti nenávisti,“ ocenil Greenblatt Muska, jenž mu naopak poděkoval.

This is an important and welcome move by @elonmusk. I appreciate this leadership in fighting hate. https://t.co/N1tMHa1M1j — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 17, 2023

Známého podnikatele a vynálezce se také zastal floridský guvernér Ron DeSantis. NBC si povšimla, že DeSantis v rozhovoru s CNN odmítl Muska ihned odsoudit za jeho první příspěvek s tím, že nezná kontext. „Elona Muska znám… Nechci tu sedět a vynášet soudy za pochodu,“ řekl.

Fotogalerie: - Na podporu Palestiny

A směrem k Muskovi se se zastáním vytasil také komentátor židovského vyznání Ben Shapiro, jenž podotkl, že mnozí lidé mlčí, když se jedná o podporu Izraele při osvobozování unesených civilistů z Pásma Gazy, avšak jakmile se jedná o Muska, tak si do něj rádi „kopnou“ a označí jej za antisemitu.

Psali jsme: Moravec nastražil past. Zkouší, co ředitel vydrží. Petr Žantovský a zákulisí v ČT I kdyby podporovala Palestinu, tak co? Senátorce zkazili sobotu, obrana přišla vzápětí „Zachraňte rukojmí,“ chtějí příbuzní. Ale Netanjahu jde primárně po Hamásu Nesnášenlivost Arabů vůči židům. Základní problém odhalen. Experti ukázali pokřivená fakta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama