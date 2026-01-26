Tlačenice u dveří sněmovny. Rajchl tam odhalil pravdu kolem covidu

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Rajchlův seminář nese název Tři roky od covidu – dopady očkování a mimořádných opatření.
Na akci byli pozváni prof. Jiří Beran, Soňa Peková, Vladimír Čížek, Miroslav Havrda či Tomáš Fürst. Nebude chybět ani senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
„Zlatým hřebem pak bude zmocněnec slovenské vlády Peter Kotlár, u něhož by se jednalo o vůbec první vystoupení na toto téma mimo území Slovenska. Včera mi na 95 % potvrdil svou účast. Záštitu nad tímto seminářem převzal společně se mnou kolega z poslaneckého klubu SPD Tomáš Doležal. Je nám nesmírnou ctí, že všichni výše jmenovaní odborníci, jichž si hluboce vážíme, přijali naše pozvání na tuto výjimečnou událost,“ sliboval Rajch v polovině ledna na sociální síti Facebook.
Kvůli semináři, který dnes probíhá, se Rajchl v polovině ledna pustil do křížku s profesorem imunologie Zdeňkem Helem z University of Alabama v USA. A podle všeho se u tohoto sporu dobře bavil.
Teď nastal „den D“.
Zahájení semináře provázely dle reportéra ParlamentníchListů.cz problémy u bezpečnostních kontrol. Někteří zájemci přišli podle ochranné služby bez občanských průkazů a jedna z pracovnic tak k přítomným pronášela, že pokud nepředloží doklady alespoň v elektronické formě, pak nebudou do prostor sněmovny vpuštěni a mají si stížnosti „vyřídit“ zpětně až po skončení semináře.
Po vyřízení problémů s doklady a pozvánkami nastává další peripetie u bezpečnostních rámů, když se policista snaží přijít na příčinu, proč „pípá“ jedno ze zavazadel plné neobvyklých předmětů. Když mu pán začne vysvětlovat, že nejde o nic nebezpečného, nýbrž o tašku s keramikou, končí celá situace zaskočeným výrazem pracovníka ostrahy a pobavenými pohledy čekajících.
I 20 minut před plánovaným zahájením semináře fronta zahýbala od bezpečnostních kontrol až před vchod do Poslanecké sněmovny a lidé čekali na vstup i po 10 hodině, kdy již měla započít úvodní řeč poslance Jindřicha Rajchla. I přestože bylo zahájení kvůli zájmu veřejnosti pozdrženo až do 10.20, dostávali se někteří do sálu až v jejím průběhu.
Rajch sněmovní seminář odstartoval svým úvodním projevem. V prvé řadě poděkoval všem účastníkům za to, že přišli. „Cítíme potřebu podívat se s určitým odstupem a objektivně na některá opatření, která byla tehdy učiněna,“ poznamenal Rajchl s tím, že mu jde o dopady na budoucnost Česka.
JUDr. Jindřich Rajchl
Dočkal se potlesku.
„Je určité riziko pustit mě k mikrofonu jako prvního, protože ti, co mě znají, vědí, že jsem natolik upovídaný, že by se k tomu mikrofonu už nikdo jiný nemusel dostat. Ale dnes se pokusím to zkrátit, neboť jsem velmi rád, že přijali pozvání všichni ti odborníci, kteří si udrželi zdravý rozum,“ pravil Rachl.
Zdůraznil, že by se rád dopátral pravdy o covidové době a následně i spravedlnosti. „Šlo příval informací, který neměl oporu ve faktech. Ti lidé nebyli upalováni, ale byli nazváni dezinformátory a byli reputačně likvidováni,“ nebral si servítky Rajchl.
„Bylo apelováno na falešnou lidskou soudržnost, ale ve skutečnosti šlo o kontrolu společnosti,“ rozčiloval se. Nošení roušek přitom podle něj bylo neopodstatněné. Značnou škodu utrpěly i děti, protože školy byly označeny za semeniště nákazy, což Rajch označil za „naprostý nesmysl“. „Nesmysl, který se však zle podepsal na našich dětech. Nakonec jsme se dočkali i toho, že jsme si mohli v restauraci povídat a sedět, ale nesměli jsme sedět a tancovat. To všechno se dělo pro to, aby byla vytvořena panika, aby mohl na scénu vstoupit svatý grál m-RNA vakcíny,“ kroutil hlavou Rajchl.
Tady se Rajchl rozpovídal více.
„Vakcíny byly přijaty jako nová bible. Nikdo je nesměl zpochybňovat. Vzpomínáte si na slova ministra Blatného, že ten, kdo se naočkuje, se nenakazí, nikoho druhého nenakazí a neumře. Slyšeli jsme také, že stačí 2 očkování. Dnes už jsme asi u dvacáté dávky a brzy budeme nehořlaví,“ pousmál se Rajchl.
„Vakcíny byly implementovány ženám, těhotným ženám, dětem, mladým lidem a řekli jsme jim, že už nebudou infekční. „Tohle byl největší hřích oné doby. … A každý, kdo se proti vakcíně dokázal postavit, byl zničen. Lék Ivermectin byl vyhlášen za pastu pro koně, aby se otevřel prostor vakcínám,“ křičel od řečnického pultíku Rajchl nemilosrdně
„Mohlo by se zdát, že po třech letech to není problém, že je třeba udělat tlustou čáru a jít dál. „Ale já myslím, že potřebujeme tu pravdu najít. Pravdu, za kterou někteří lidé bojovali od prvního okamžiku, abychom se poučili pro budoucnost,“ pravil Rajchl.
Poděkoval senátorce Hamplové i Soně Pekové za to, co vydržely. „Čím se provinily? Říkaly pravdu!“ Konstatoval Rajchl. Rajchl zdůrazňoval, že Soňa Peková poukazovala na to, že virus vznikl v laboratořích. „A pak se také dopustila dalšího hříchu. Začala levně testovat,“ pokračoval nekompromisně Rajchl.
„My jsme tady proto, abychom si vyměňovali názory a řekli si celou řadu zjištění jednotlivých odborníků. Já bych za sebe chtěl apelovat na to, aby dnešní seminář byl poučením pro příště. Pojďme si říct, co bylo špatně a pojďme se z toho poučit. Už nikdy nesmíme připustit, aby z rozhovoru byla vyloučena vědecká obec, aby byl povolen jeden jediný názor. … Toto byla obrovská chyba a toto už nikdy nesmíme připustit. Myšlenka, že kdo prosazuje jiný názor, ohrožuje veřejné zdraví, je lež. Je to lež, která slouží k prosazení komerčních zájmů,“ hřímal Rajchl.
„A už nikdy nesmíme dovolit, aby byly lidem aplikovány látky, se kterými nesouhlasí. Toto už nikdy nesmíme připustit,“ volal u řečnického pultíku Rajchl.
Poděkoval Andreji Babišovi za to, že na sněmu ANO vyslovil omluvu. Rajchl je přesvědčen, že by bylo dobré zajít ještě dál a omluvit se všem ostrakizovaným lidem, amnestovat všechny údajné covidové zločiny a vrátit lidem pokuty, které museli platit v době covidu.
Nakonec zdůraznil, že je mu nesmírně líto všech obětí covidu. „Právě proto jsme tady. Aby bylo jasné, že jsme mohli volit i jiné cesty a ti lidé tady mohli být. … My jsme věděli, mohli jsme vědět a měli jsme vědět,“ pravil Rajch.
A pak dal slovo pozvaným hostům.
Server ParlamentníListy.cz přinese z celé akce obsáhlou reportáž.
koronavirus
