To Fiala zatajil. Bál se. Ondřej Hejma ukázal

V prvním díle své Hejma Show v novém roce rozebral komentátor a hudebník novoroční projev Petra Fialy. Jednak mu bylo proti mysli, jak se Fiala stylizoval do havlovského „Tato země nevzkvétá“. A zatímco u Ruska řekl, že Evropu vydírá a je připraveno na válku, slovo „Německo“ v projevu nepadlo, ačkoliv podle Hejmy mělo. Co vláda prezentuje jako řešení, prý nemůže „zbaštit vůbec nikdo“.

„Teď, po třiceti letech demokracie a svobody a volného trhu, najednou přijít s tím, že je to špatný a zlý bez nějakého vysvětlení, není prostě úplně správný,“ míní komentátor. Petr Fiala prý v projevu neměl skoro nic, jen kosmetická témata, jako zbytnělý stát nebo boj proti byrokracii. „To samozřejmě říká každý, nikdo to pak stejně neudělá. Navíc Petr Fiala už má o tři ministry víc, než by se slušelo a na úřadu vlády asi o 70 úředníků více než obvykle,“ připomenul a dodal: „Prostě špatný.“

„Nejhorší na tom je, že ani v těch velkých věcech, jako jsou ty energie, zvyšování cen, inflace, které jsou vlastně úplně nejdůležitější, ani tam nic nepředvedl,“ mínil Hejma a připomenul Fialova slova, podle kterých je na jedné straně „vydírající a na válku připravené“ Rusko a na druhé evropské země, které chtějí být ekologické za každou cenu.

„Už to, že se nedovážil vyslovit slovo Německo, protože těmi zeměmi je míněno Německo a možná Rakousko, ukazuje, že to Petr Fiala nebude mít jednoduché, protože to budou právě souboje s těmito zeměmi o budoucnost České republiky, na kterých bude všechno záviset. To je právě to slavné mezinárodní řešení. A já to vidím, že tady to Petr Fiala a jeho ministři zahraničí, kterých má celou řadu, to moc daleko nedotáhnou,“ odhaduje Hejma.

Jako argument používá i to, že Fialova vláda chce využít k řešení problémů své předsednictví EU. „To už nemůže zbaštit vůbec nikdo, ani malé dítě. Každý ví, že toto rotační předsednictví je taková úlitba pro ty slabší a menší země, aby se jim na chvilku dodalo pocitu důležitosti. Ale ve skutečnosti se nic nemění,“ vyvracel možnost, že by předsednictví mohlo něco závažně změnit. Jen se podle něho zbytečně utratí spousta peněz.

Hejmu k názoru, že vláda Petra Fialy nic nezmění, vede i to, že schopnosti komunikovat v angličtině nejsou u některých členů na výši. Kauza není nic nového, podobně už byla kritizována Alena Schillerová. „Ale teď je to o to horší, že tahle vláda se tvářila tak jako světácky, že tu Evropu maj v malíku. Člověk by čekal, že na to budou vybavení. Ale ono to tak bohužel nebylo,“ porovnal komentátor. „Petr Fiala by udělal daleko lépe, kdyby řekl: Přátelé, situace je špatná a my nevíme, jaké má řešení. Budeme se snažit, ale nevíme, kudy ta cesta vede,“ navrhl, ale uznal, že až tak na rovinu politik hovořit nemůže.

Nejvíc na frak však Fiala celé věci dal na konci, myslí si Ondřej Hejma. A to kvůli jeho slovům, že Česko má právo patřit mezi vyspělé země. Hejma poznamenal, že žádné takové právo neexistuje, a pokud Česko patří mezi vyspělé země, tak je to kvůli tvrdé a usilovné práci generací před námi. „Všechny ty věci, které se dějí, Zelený úděl a podobně, o covidu nemluvě, zkrátka tuto zemi rozvracejí, ničí její hospodářství. Není to jen u nás, je to v celé Evropě,“ řekl Hejma s tím, že světlo na konci tunelu není v tuto chvíli vidět.

Rýpl si také do Fialy, že sice kritizoval populisty, kteří chtějí z něčeho vystupovat, ale neřekl ani z čeho, zda z tramvaje nebo z Evropské unie. Podle Hejmy je to jasný signál ve smyslu: „Kdo nejde s námi, jde proti nám.“

