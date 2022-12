To USA nepotěší: Peking dal vyjádření k Ukrajině a oznámil větší spolupráci s Moskvou

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 84% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 13% hlasovalo: 29070 lidí podle serveru The New York Post zároveň uvedl, že Čína bude s Ruskem „prohlubovat strategickou vzájemnou důvěru a oboustranně výhodnou spolupráci“.



Wang I však obohacování se jeho země z válečného dění odmítá. „Pokud jde o ukrajinskou krizi, důsledně jsme se drželi základních zásad objektivity a nestrannosti, aniž bychom upřednostňovali jednu či druhou stranu nebo přilévali olej do ohně, natož abychom ze situace hledali zištné výhody,“ řekl podle agentury AP.



Následně na konferenci v čínském hlavním městě prostřednictvím videozáznamu obvinil USA ze zhoršení vztahů mezi oběma největšími světovými ekonomikami a prohlásil, že Peking „rozhodně odmítá chybnou politiku Spojených států vůči Číně“.

Čínský šéf diplomacie tak dal jasně najevo, že i přes zvětšenou spolupráci s Moskvou půjde jen o část čínské strategie a – namísto orientace na ekonomicky nepříliš perspektivní Rusko – se jeho země bude snažit i nadále o ekonomickou propojenost především s americkými a s evropskými trhy. Wang I ve své řeči podle AP dokonce připustil, že zkušenosti ukázaly, „že Čína a Spojené státy se nemohou oddělit nebo přerušit dodavatelské řetězce“.



Čínsko-ruské sbližování tak jako doposud může znamenat posílení styků obou zemí v obchodě s komoditami, které se Rusko kvůli západním sankcím snaží ve světě prodávat za značně zlevněné částky. A Peking bude chtít pomocí spolupráce s Moskvou získat námořní převahu ve Východočínském moři, kde válečné lodě obou zemí minulý týden uspořádaly společné námořní cvičení.



Podle čínského ministra zahraničí jde vidět „historický pokrok“ rovněž v čínsko-arabských vztazích.

Náročné vztahy s Washingtonem se podle něj bude Peking snažit obnovit. Nyní podle něj USA „státy tvrdohlavě pokračují v tom, že považují Čínu za svého hlavního konkurenta, a dopouštějí se vůči ní hrubé blokády, potlačování a provokací“.



Jak upozornila Al-Džazíra, čínské ministerstvo zahraničí krátce předtím též uvedlo, že Čína bude i nadále hrát konstruktivní roli při řešení ukrajinské krize „svým vlastním způsobem“.



Takže, zatímco v ekonomické rovině zřejmě bude Peking chtít využít současné oslabené pozice Ruska, které je silně závislé na vývozu svého nerostného bohatství, v pozici vůči válce na Ukrajině nelze v příštím roce počítat s obratem Číny a s jejím přikloněním se ani k jedné straně.



Při pokračování této neutrální politiky ovšem lze očekávat, že ať Rusko zabere na Ukrajině jakékoli její území, Peking jej bude i nadále považovat za ukrajinské. Čína již dříve Kyjev ujistila, že neuznává ruské nároky na jakékoli ukrajinské území a že plně respektuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny. Že se tento postoj Číny k napadené zemi nezmění, jasně deklaroval Wang I i během své zářijové osobní schůzky se šéfem ukrajinské diplomacie Dmytrem Kulebou.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB