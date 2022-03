To USA zpackaly. A Rusko... Putin a Lenin. Slova, která mění mnohé

reklama

Západu podle něho Ukrajině nabídl povzbuzení v otázce členství v organizaci NATO, ale zjevně nepřemýšlel o tom, jak takový ukrajinský posun směrem od Moskvy dopadne u Putina. „Nebylo učiněno nic, co by Ukrajince připravilo na negativní reakci, které se jim dostane,“ myslí si.



Jak upozorňuje server The Wall Street Journal, je podle profesora Ukrajina „jedním z horkých míst v mentálním vesmíru Vladimira Putina“ a absence představy o budoucím dění byla fatálním problémem. Připojení Ukrajiny k západním zemím mělo být pro ruského vládce jakousi noční můrou, jelikož si zemi sám nárokoval jako jakýsi satelitní stát. Fotogalerie: - Uzavřete vzdušný prostor

Historik upozorňuje, že si Putin nemůže dovolit „nechat žít sousední slovanský stát, který má byť jen náznak demokratického vývoje“ – ruský lid by totiž mohl dostat „nebezpečné nápady“.

Za vážnou chybu Service považuje nikoliv jen kroky Západu, druhou ze strategických chyb se totiž dopustila sama útočící země, když Putin podcenil soupeře. „Pohrdá Západem a tím, co považuje za západní dekadenci, dospěl k přesvědčení, že Západ je v troskách, a to jak politicky, tak kulturně,“ jmenuje příčinu tohoto Putinova uvažování s tím, že zřejmě rovněž západní lídry považoval „ve srovnání s ním za nekvalitní a nezkušené“.



Sjednocení Západu po ruské agresi na Ukrajině tak mělo být pro Putina dosti překvapivé. „Zjistil, že nechtěně sjednotil Západ – že to, co udělal, bylo pravým opakem toho, co chtěl,“ ukázal britský profesor s tím, že je přitom Putin pouze „průměrný“.

Ruský prezident podle něho podcenil kromě Západu i samotnou Ukrajinu, její vládu a prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž se setkal v Paříži v prosinci 2019, a diskuse tehdy měla naznačovat právě Putinovu převahu. Fotogalerie: - Rusové za Ukrajinu

Ruský vládce podle Service věřil, že je jeho země „velkou globální mocností“ aby se ruská sféra vlivu měla rozšířit na co nejvíce do bývalých sovětských republik.



Putin přitom podle jeho popisu neinklinoval k sovětské ideologii ve vše směrech a má být antikomunistou, jenž na Lenina pohlíží s „posměchem a odporem“ za to, že brzdil ruskou expanzi.



Zatímco tak prý o Stalinovi může Putin „občas říkat příjemné věci, o Leninovi nikdy neřekl nic pozitivního“.



Lenina Putin nemá uznávat zejména proto, že když v roce 1922 sovětskou ústavou zřídil v rámci Sovětského svazu federaci republik s vlastními hranicemi, umožnil tím později v historii rozpad SSSR na samostatné nezávislé státy v roce 1991. Putin podle historika zastává spíše Stalinovo přání o sloučení všech sovětských republik do velkého Ruska, které by bylo řízeno z Moskvy, jelikož demokracií zcela „pohrdá“. Fotogalerie: - Humanitární vlak

Jediným způsobem ukončení utrpení Ukrajinců vidí Service odstavení Putina od moci. To je podle jeho rozboru možné buďto jakýmsi palácovým převratem, který ale nyní prý vypadá „velmi nepravděpodobně“, byť v moskevské historii již rezonoval případ Lavrentije Beriji. Potřeba by prý ale bylo, aby se na zbavení Putina shodli jeho spolupracovníci v Kremlu.



Druhou možností je masové povstání, tedy „obrovský nárůst pouličních demonstrací v důsledku ekonomických potíží“ způsobených válkou a západními sankcemi, to podle něho může sílit spolu s tím, jak bude válka na Ukrajině prodlužovat své trvání. Fotogalerie: - Putler go home!

Service ukázal, že v Rusku se povstání konala v nedávné historii poměrně často, ale pouze dvakrát se odpůrcům podařilo svrhnout politický establishment. „Pokud však dojde ke kombinaci politického nepořádku v ulicích a politického neklidu ve vládnoucí skupině“, jako tomu bylo v letech 1917 a 1991, mohly by se tyto faktory spojit a dosáhnout mocného účinku. To je podle historika v současné době vzdálená možnost, ale „nelze ji vyloučit“.



Invaze na Ukrajinu podle Service není tragédií pouze pro Ukrajinu, nýbrž i pro Rusko. „Ruský lid si nezaslouží vládce, jako je Putin. Za posledních 150 let neměli na své vládce příliš štěstí,“ poznamenává. Psali jsme: USA chtěly hovořit s čínským ministrem. Rozhovor proběhl. Čína zveřejnila přepis Jakkoliv. Mír, či válka. Putin telefonoval o Ukrajině a šlo to ven Lukáš Kovanda: Česká pomoc Ukrajině? Jako když si člověk s příjmem 30 000 korun dá jedno pivo Zoufalí senioři. Na krizové linky jich volá o třetinu více než normálně

