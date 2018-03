To chcete Kalouska nebo jak jako? Klára Samková po výstupu Svěráka odsoudila „kavárnu“

„Nepředkládá se žádné nové řešení... Stačí zvolání ‚Dosť bolo (Zemana, Fica ... Babiše; s trestně stíhaným –- nikdy)‘. Vpravdě nedemokraticky (= nelidově; demos = lid, který tito hlasové nerespektují) nejsou ochotni přijmout porážku, uznat, že jsou se svým názorem v menšině – a s tou většinou je nutno se dohodnout na modu vivendi. Takže: sami se označují za ‚demokratické‘ strany, ale opak je pravda: snaží se volební většině diktovat. A protože ovládají informační média, je těch hlasů všude plno, projevují se stále agresivněji,“ zmínila Samková.

JUDr. KLára A. Samková, Ph.D. BPP

Stále ještě žiju. Zdá se to málo, ale já si toho dost cením.

„Emigranti z Kuby už od 60. let sedí v Miami na pozadí a mají sepsané kompletně všechny zákony, k jejichž přijetí má dojít, jakmile padne Castrův režim. Ústavou počínaje. Svého času jsem poskytla takové soukromé slyšeníčko jistým osobám z jižní Koreje, které přišly s tím, že se jim moc nelíbí, jak bylo východní Německo v zásadě anektováno po pádu železné opony západním Německem a zda bych neměla nějaké poznámky k tomu, jak to v případě znovusjednocení Korejí udělat jinak a lépe. Pár poznámeček jsem měla – jen upozorňuji, že k této události již došlo před bratru dvanácti lety...“ popsala Samková, jež podobný scénář zažila i na konferenci o rekonstrukci Kobane.

„Všichni tito lidé věděli, že nestačí rozvrátit nevyhovující (tedy jak komu a jak co) režim, ale že je potřeba mít náhradu. To ovšem není v našich zemích zvykem. Na tuto ‚nepřípravu‘ praktických kroků ‚dojel‘ i Václav Havel a chartisti, kteří sice měli v zásadě pravdu, ale jak ji přivést k reálnému životu, o tom neměli ani páru... Tak se toho ‚uvádění v život‘ iniciativně chopila omladina okolo D. Třísky, Rychetského a Klause (Zemana můžeme v klidu přidat) a jak to dopadlo, to tedy všichni vidíme...“ podotkla Samková, jež se závěrem kavárny zeptala, jak si nový režim, který by měl nastat po svržení toho stávajícího, představuje. „Kalousek for premier anebo jak jako?“ zeptala se závěrem.

CO MI VADÍ NA "KAVÁRNĚ"

Můžeme se lišit v názorech, ba dokonce s můžeme kvůli svým názorům i nesnášet. Tak to bylo od věků a bude to tak i nadále. Co mi ale skutečně vadí, je očividná a absolutní neschopnost nabídnutí jakékoliv - jak se říká smysluplné alternativy.

Nepředkládá se žádné nové řešení ... Stačí zvolání "Dost bolo (Zemana, Fica ... Babiše; s trestně stíhaným - nikdy)". Vpravdě nedemokraticky (= nelidově; demos = lid, který tito hlasové nerespektují) nejsou ochotni přijmout porážku, uznat, že jsou se svým názorem v menšině - a s tou většinou je nutno se dohodnout na modu vivendi. Takže: sami se označují za "demokratické" strany, ale opak je pravda: snaží se volební většině diktovat. A protože ovládají informační media, je těch hlasů všude plno, projevují se stále agresivněji.

"Ruce pryč od ČT", prohlásil během předávání Českých lvů režisér Svěrák. Nejde jen o to, že že tyto "hlasy" odmítají jakoukoliv kritiku, debatu o věci. Situaci na Slovensku rozpoutala "po mečiarovském způsobu" zneužitá vražda, ale stejné je to zde. Jen u nás se zatím k vyvolání demonstrací nevraždí. Nám - českým holubičím povahám - stačí pro vyvolání "lidových demonstrací", zvolení Ondráčka do komise pro GIBS (ano, to je opravdu odporná storka, ale zavinili ji ti, co nyní protestují - kdyby neodešli z jednání Poslanecké sněmovny, tak by zvolen vůbec nebyl), případně intronizováním Zemana.