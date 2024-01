To je dvojka: „Mladý Macron“ a jeho bývalý. Premiér a ministr zahraničí

reklama

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý 9. ledna jmenoval premiérem ministra školství Gabriela Attala. Nejmladší ministerský předseda ve francouzské historii byl předtím mluvčím vlády a poslancem za Macronovu stranu. Zatímco předcházející Macronovi premiéři byli spíše nevýrazní úředníci, kteří neměli zastiňovat popularitu prezidenta, v tomto případě má být naopak cílem, aby byl premiér viditelnou tváří před eurovolbami. Výrazný mladý politik má totiž přezdívku „mladý Macron“, je považován za prezidentova žáka a možná i nástupce pro volby 2027, kdy Macron už nemůže kandidovat.

„Vážený Gabrieli Attale, vím, že mohu počítat s Vaší energií a odhodláním realizovat mnou oznámený projekt přezbrojení a regenerace. V souladu s duchem roku 2017: překonávání a odvaha. Ve službách národa a francouzského lidu,“ vzkázal prezident Macron novému předsedovi skrze sociální síť X.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en ouvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité a l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

Gabriel Attal byl v minulosti podobně jako samotný prezident Macron spojován se středolevicovou Socialistickou stranou, než se přidal k Macronovu hnutí. Attal byl též mluvčím vlády během pandemie COVID-19. Během Macronova druhého funkčního období byl Attal pověřen vedením ministerstva veřejných prací a veřejných účtů a poté se stal ministrem školství.

Jako předseda vlády byl Attal pověřen sestavením nové vlády. Vládu s jedenácti ministry a třemi náměstky představil ve čtvrtek 11. ledna, informoval francouzský deník Le Monde. Dnes ráno by se vláda měla poprvé sejít v Elysejském paláci.

34letý Attal se ale také stal prvním otevřeně homosexuálním předsedou francouzské vlády.

A na postu ministra zahraničí vystřídá Catherine Colonnovou Stéphane Séjourné. Osmatřicetiletý europoslanec, generální tajemník prezidentské strany Renesance a předseda liberální frakce Renew Europe v Evropském parlamentu. Ve své nové funkci bude zasedat v Radě pro zahraniční věci, která též přijímá rozhodnutí týkající se Ukrajiny a sankcí proti Rusku.

„Na návrh předsedy vlády jsem byl prezidentem republiky jmenován ministrem pro evropské a zahraniční věci. Uvědomuji si, jaká je to pro mě čest. Je to obrovská pocta. Bude mou povinností nést jedinečný hlas naší země do světa,“ sdílel ke svému jmenování ministrem na sociální síti.

Sur proposition du Premier ministre, j’ai été nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangeres par le président de la République.



Je mesure l’honneur qui m’est fait. Il est immense. J’aurai a cour de porter la voix singuliere de notre pays dans le monde. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 11, 2024

Server Politico též připomněl, že nový ministr zahraničí Séjourné je bývalým partnerem též nově jmenovaného předsedy vlády Attala. Jejich rozchod byl údajně ve veřejných kruzích politickým tajemstvím.

Gabriel Attal a Stéphane Séjourné, kteří byli po určitou dobu partnery, se údajně rozešli. Francouzský magazín Voici uvedl pro tuto skutečnost několik důkazů. Mezi nimi i to, že Gabriel Attal už od léta 2022 na svém levém prsteníčku nenosí prsten.

Že byli politici dlouholetými partneři přispívá i podle magazínu také to, že Stéphane Séjourné v roce 2019 v deklaraci o transparentnosti, kterou jsou povinováni vyplnit všichni francouzští veřejní činitelé, označil Attala za svého životního partnera. V roce 2023, kdy bylo prohlášení aktualizováno, již Attala nejmenoval, stejně jako premiér nejmenoval jeho.

I přesto Séjourné na sociálních sítích vyjádřil svůj střízlivý názor na jmenování Attala předsedou vlády. „Vítám jmenování Gabriela Attala. Jeho talent potřebujeme k plnění našich politických závazků,“ napsal na síť X.

Je salue la nomination de @GabrielAttal. Nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques.



Merci a @Elisabeth_Borne pour tout le travail accompli. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 9, 2024

