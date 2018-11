To je síla. Okamura po boku Bělobrádka, Fialy, či Bartoše: Jdeme společně shodit Babišovu vládu

Předseda ODS Petr Fiala prohlásil, že vyšetření celé kauzy a otázky údajného únosu premiérova syna lze vyřešit jen za situace, kdy Andrej Babiš nebude premiérem. Poté zástupci všech opozičních stran deklarovali, že se zasadí o vyjádření nedůvěry vládě s tím, že budou hledat podporu i v řadách poslanců ČSSD či ANO, kteří nejsou spokojeni se stávající situací. Po boku běžně spolupracujících opozičních politiků stál tentokrát i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

„Dnes není čas na promýšlení nějakých strategií. To, že tady představitelé všech opozičních stran stojí sjednoceni, ukazuje, že je situace velmi vážná,“ zdůraznil Fiala. „Já bych chtěl deklarovat, že tu nestojí žádný Fialův blok, my jsme tady proto, že jsme v situaci, která by se v demokratické zemi neměla stávat, a my chceme, aby Česká republika byla demokratickou zemí. Toto je kauza, která ohrožuje mezinárodní pověst České republiky a její pověst jako státu,“ doplnil Bělobrádek.

„Tato situace je mimořádně vážná,“ doplňovali svorně předseda TOP 09 a místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„A proč po boku opozičních poslanců nestáli i komunisté? Podle Fialy prostě a krátce proto, že komunisté ve skutečnosti podporují tuto vládu. Kabinetu vyjádřili důvěru.

autor: mp