To ne! Kdyby Rusové na údajný výměnný obchod Hamáčka přistoupili... Generál Šándor se zhrozil

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čelí vážnému nařčení. Podle serveru Seznam Zprávy chtěl svou plánovanou cestou do Moskvy zamlčet kauzu Vrbětice. Z Ruska za to údajně chtěl výměnou přivézt milion dávek vakcíny Sputnik V. Pokud by se jeho výměnný obchod s Ruskem prokázal, šlo by podle opozičního uskupení SPOLU o vlastizradu. Sám Hamáček to označuje za lži a manipulace. „Pánové ministři by si měli uvědomit, že se nelže,“ komentuje pro Radio Impuls Hamáčkovo vyjádření bezpečnostní expert Andor Šándor. Podle něj by ruská strana nikdy na takový obchod nepřistoupila.

Bývalý šéf vojenské rozvědky Šándor uvedl, že to, co se nyní děje okolo plánované dubnové Hamáčkovy cesty do Moskvy, na něj působí až „strašidelně“. „Když pomineme fakt, že to není potvrzeno, tak ve vysvětlení Hamáčka zaznívají mnohá klišé. Hamáček mluví například o utajených informacích, za které se dá schovat cokoli, i jeho pochybení,“ uvádí generál.

„Pánové ministři by si měli uvědomit, že se nelže. Když začnete lhát, pak se do toho začnete zaplétat. Neberme to jako standard, že nám politici lžou. Lhát by neměli,“ říká důrazně.

Podotýká, že i kdyby se informace o zamýšleném výměnném obchodu potvrdily, Rusové by je ve výsledku odmítli. „Myslí si snad někdo, že by Rusové na výměnný obchod přistoupili? Tím by přeci potvrdili, že můžou za výbuchy ve Vrběticích, a to by nikdy neudělali,“ dodává bezpečnostní expert.

Za zcela nejhorší však pokládá, že pokud by se údajné svědectví, jež přinesla redakce Seznam Zpráv, zakládalo na pravdě, pak se ukazuje, že politici naší země mohou vstupovat do trestních kauz. „Ukázalo by se, že mohou zastavovat trestní kauzy, a že si policie nechá od politiků klidně zasahovat do trestních kauz. Je to příšerné zjištění, že to takto jde,“ hrozí se Šándor.

Naše politická kultura podle něj naprosto upadá. „Vidíme, kam se politika zvrtla, když ministr vnitra povolává českého velvyslance z Moskvy domů, když to není ani jeho pravomoc. Snaží se nám tu namluvit, že to není nenormální. Je to absolutně nenormální!“ konstatuje Šándor.

Je podle něj neuvěřitelné, že by vicepremiér Hamáček měl svůj výměnný obchod probírat mimo jiné i s policejním ředitelem Janem Švejdarem či s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem.

Podle Šándora by bylo divné, kdyby něco takového Hamáček plánoval zcela sám. „Mám pocit, že tady už je možné úplně vše. Neumím si představit, že by to Hamáček ani nekonzultoval a vstoupil by to trestní kauzy tak, že by ji ututlal, jel by do Ruska, a pak by řekl premiérovi, že přivezl vakcínu Sputnik a naději, že Biden a Putin budou restartovat své vztahy v Praze,“ přemítá.

„Přijde mi to jako směsice diletantismu, ale také nezodpovědnost politiků vůči lidem a této zemi,“ poznamenává.

Pravdu se podle Šándora zřejmě nikdy nedozvíme. „Nemělo by to jít do ztracena. Nikdy se nedozvíme skutečnou pravdu, nebude v zájmu odtajnit některé zprávy,“ míní. „Záležet bude na tom, co na dnešním jednání (Poslanecké sněmovny) řeknou šéf BIS, policejní prezident a nejvyšší státní zástupce,“ dodává Šándor s tím, že Parlament je nemůže zbavit mlčenlivosti, pouze jednotliví ministři.

„Obávám se, že teď tu bude velmi dlouhá nepříjemná pachová stopa,“ konstatuje závěrem Andor Šándor.

