To se Piráti předvedli. Znovu. To až uvidí vláda. Už je zle

Za posledních 10 let v Česku klesl počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi o třetinu, tedy o 340 tisíc. To není špatná zpráva. ?? — Adam Zábranský (@adamzabransky) January 17, 2022

Mně přijde, jako by po mně, jakožto po ateistovi, někteří zde diskutující chtěli, abych byl z této zprávy smutný, a vůbec nechápu proč. Přijde mi úplně logické, že katolíci z toho smutní jsou, protože přicházejí o své souvěrce, ale já mezi ně nepatřím a v církvi nevidím to, co oni. — Adam Zábranský (@adamzabransky) January 17, 2022

Nesetkal se s příliš pozitivními ohlasy. „Radovat se z toho, že ubývá katolíků, mi přijde opravdu bizarní. Něco podobného naposledy dělali komunisté, když vyháněli sestry a mnichy z klášterů v 50. letech,“ odtušil Alexandr Bellu, bývalý starosta Prahy 3 za ODS.

Další pak navrhovali, aby Zábranský ve svém příspěvku nahradil římské katolíky židy či muslimy, aby se ukázalo, jak nesnášenlivý příspěvek opravdu je. A nechyběly ani připomínky, kolik ubylo Pirátů ve Sněmovně.

Radovat se z toho, že ubývá katolíků, mi přijde opravdu bizarní. Něco podobného naposledy dělali komunisté, když vyháněli sestry a mnichy z klášterů v 50. letech. https://t.co/bbomyQ0kRm — Alexander Bellu (@bellualex) January 19, 2022

K Zábranskému se pak připojil i bývalý poslanec a místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. „Adam Zábranský – pražský radní vyvolal kontroverze tím, že vyjádřil pozitivní emoci nad poklesem počtu křesťanů podle sčítání lidu, domů a bytů. Tak bych ho chtěl podpořit a vyjádřit pozitivní pocity nad poklesem věřících obecně. Věřím, že až nebudou v novinách horoskopy, s odvoláním na boží slovo vypalovány olivové háje a většina občanů státu s největší armádou věřit na anděly, bude lépe,“ napsal na facebooku a v diskusi pak naznačil, že příspěvek nemyslel zcela vážně.

I tak ale svého vyjádření záhy litoval. „Omlouvám se všem věřícím bez rozdílu, kterých se to dotklo. Omlouvám se také za tento svůj podíl na současném zlu, místo abych se věnoval užitečným a reálně důležitým záležitostem.“

Tématu už si ovšem všiml senátor Zdeněk Hraba ze STAN. Ačkoliv Piráti a STAN kandidovali společně ve volbách a sedí spolu ve vládě, Hraba Piráty kritizoval už několikrát a jeho názory se s pirátskými rozcházejí v mnoha ohledech. Nejinak tomu bylo u vegana a fanouška uhlíkové neutrality Zábranského.

„Představitelé Pirátů se na sítích předhánějí ve vyjádření radosti z úbytku věřících v Česku. Nejlepší na tom ale je to do očí bijící pokrytectví. Kde je ta tolerance, kterou tak rádi hlásají? A kdyby šlo o jiné náboženství než o křesťanství, to by bylo povyku…“ vyčetl Zábranskému a Pikalovi.

Z pirátské strany se pak k Hrabovi přidal i Ondřej Dostál. „Úbytek věřících je ztráta pro společnost. Kde chybí víra, nastupuje pověra...“ míní. A zodpověděl i otázku, proč je v pirátské straně, když jeho názory zapadají spíše do stran jiných.

Úbytek věřících je ztráta pro společnost. Kde chybí víra, nastupuje pověra... — Ondřej Dostál (@dostalondrej) January 19, 2022

„PirSTAN na konci 2020, kdy jsem do toho šel, byla tolerantní, svobodomyslná, silná koalice, cílící na lepší veřejnou správu. To mi dávalo smysl, s tím jsem šel do vládního týmu. Tady v Plzni to u Pirátů platí pořád, jinde to... podlehlo vývoji, no,“ popsal své rozhodování a dodal, že jsou mu Svobodní sympatičtí.

PirSTAN na konci 2020, kdy jsem do toho šel, byla tolerantní, svobodomyslná, silná koalice, cílící na lepší veřejnou správu. To mi dávalo smysl, s tím jsem šel do vládního týmu. Tady v Plzni to u Pirátů platí pořád, jinde to... podlehlo vývoji, no. Svobodní jsou mi sympatičtí. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) January 19, 2022

