To vše pro záchranu Rakušana? Vidlák odpálil Dozimetr

U obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje projednávání kauzy Dozimetr. Podle informací ČTK má vypovídat např. podnikatel Pavel Kos, který již přiznal vinu. Soud projednává údajnou korupci v zakázkách spojených s hlavním městem.
„Asi toho nebylo ze začátku moc, protože první rok jsem nedostal například vůbec nic, nebo se to od Michala Redla k nám vůbec neposunulo. Jako prozaický důvod vidím to, že toho bylo málo a zůstalo to pro stranické potřeby,“ zamyslel se Augustín.
Hubené období mohlo souviset s tím, že peníze měly údajně plynout i do stranických pokladen, konkrétně pokladen STAN a TOP 09.
„Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho (přezdívka podnikatele Pavla Dovhomilji, který se rozhodl spolupracovat s policií), ale i z dalších městských podniků, kde měla vliv TOP 09,“ uvedl Augustín, jehož citoval server Odkryto.
Podnikatel Michal Redl, jedna z hlavních tváří celé kauzy, vinu odmítl. Server Kverulant.ORG upozornil, že právě Redlovi státní zastupitelství navrhuje trest deset let, který navíc může vyskočit až na 13 let, bude-li shledán viným z budování organizované korupční skupiny.
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk na sociální síti X napsal, že se startem hlavního líčení mají Starostové zaděláno na problém.
Starostové do čela? S oživenou kauzou Dozimetr spíš do někam jinam. U značky STAN bude znovu blikat kontrolka „korupce“, kterou se Vít Rakušan tři roky pokoušel vymontovat. Říci, že start hlavního líčení deset dní před volbami je pro STAN jen nepříjemnost, by bylo eufemismem,“ konstatoval Honzejk.
Předseda SPD Tomio Okamura konstatoval, že u soudu „zazněly další šílené informace“. „Podle mého názoru by měli okamžitě všichni poslanci STAN odstoupit,“ nebral si Okamura servítky. Stejně tvrdý byl vůči TOP 09 i celé vládě a zdůrazňoval, že je třeba „mafiánskou Fialovu vládu vyměnit“ a volit SPD. „SPD bude změna. Chceme uzákonit přímou osobní hmotnou a trestní odpovědnost politiků,“ zdůraznil Okamura.
Tomio Okamura
Podle předsedy hnutí STAČILO! Daniela Sterzika kauza Dozimetr jen ukázala, kdo je skutečným bezpečnostním rizikem po Česko. Sterzik takto vnímá hnutí STAN a lidi na něj napojené.
„Tohle je skutečný problém naší evropsky hodnotné liberální demokracie. Možná proto se ten jejich Josef Flek, tak strašně proti mně vymezoval v debatách a mlel o vlastizradě a bezpečnostním riziku. Potřeboval odvrátit pozornost od šéfa. Žádná politická otázka totiž nemůže být ani zdaleka takovým rizikem, jakým je mafie ve vládě. Žádná diskuse o NATO, EU či o našem zapojení do války na Ukrajině není nic v porovnání s tím, že si vyučený kuchař – číšník (s papíry na hlavu) pase ministra vnitra, dává mu šifrovaný telefon, je akcionářem STANu a zajišťuje pro hnutí příslušná procenta z úplatků,“ pokračoval předseda STAČILO! známý též jako Vidlák.
by Vidlák, 23. září 2025
