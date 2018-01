Tohle bude mít dopad. Voliči, pozor. Výstup Pavla Rychetského má vážnou dohru, pokud jde o Zemana

„Tak jestli někdo vypadá doopravdy blbě, tak tedy JUDr. Rychetský... Neříkal náhodou, že v polovině svého druhého mandátu odstoupí? Už od doby, kdy Ústavní soud bezprecedenčně ‚zařízl‘ kandidaturu Tomio Okamury na prezidenta, je zřejmé, že Ústavní soud rozhoduje politicky. Nyní JUDr. Rychetský svým ‚rozhovorem‘ potvrdil, že i rozhodnutí ÚS o tom, že kandidáti, kterým dalo vícero stejných senátorů svůj hlas, je legitimní, směřovalo především proti Zemanovi a nikoliv k právu...“ poznamenala Samková.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5231 lidí

„Jednu dobu se zdálo, že Pavel Rychetský bude schopen přestat být politikem a začne být právníkem. Nyní, k závěru jeho kariéry, se ukazuje, že tento náznak byl mylný. Vždy zůstal především politickým manipulátorem (což je rozdílná funkce než politik) – a až potom právníkem. Jaká škoda!“ dodala Samková.

„Skoro nepochybuji, že Rychetského rozhovor bude mít nemalý dopad na volby,“ poznamenal také Miroslav Motejlek.

„Voliči byli varováni. Zemanovi příznivci se dozvěděli (pokud poslouchají a čtou), že se s ním rozešel jeho bývalý přítel Rychetský. Pro ně to možná nic neznamená. Vnímat by to však měli mladí lidé, o jejichž budoucnost tu jde nejvíc. Zřetelněji už to předseda ÚS říci nemohl,“ okomentoval pak rozhovor komentátor Martin Fendrych na serveru Aktuálně.cz.

Původní text ZDE

Uzrál čas k omezení poslanecké imunity na výroky a skutky z doby mandátu, řekl mimo jiné předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro server iRozhlas.cz. V ostatních případech je pro vydání poslanců ke stíhání. V případě výroků za hranicí zákona daných na Twitter by podle Rychetského bylo na místě poslance vydat, protože nespadají do výkonu mandátu. Své pak Rychetský také řekl k hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi. A servítky si nebral. Rychetský svůj rozhovor poskytl v době, kdy bude Sněmovna znovu jednat o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Policie je chce obvinit kvůli padesátimilionové dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání. Sněmovna je v minulém funkčním období ke stíhání vydala, nyní o nové policejní žádosti rozhoduje znovu, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím imunitu v plném rozsahu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef