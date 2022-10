Tohle je nejvíc prolhaná vláda, kterou jsme měli, míní Václav Cílek

reklama

Geolog Václav Cílek má za to, že žijeme v čase historického skoku. To znamená, že stačí i jen deset dní na to, aby lidé prožili nějakou důležitou změnu, která se v jiných obdobích neodehrála za deset let.

Jedním z takových přelomů může podle Cílka být nedávná mobilizace vyhlášená v Ruské federaci. Domnívá se, že to může vést k rozpadu Ruska, nebo také k porážce Ukrajiny. Už proto, že Rusů je hodně.

Dalším problémem je energetická krize.

„Střídají se pocity smíření s tím, že pak přijdu domů, a žena mi řekne: ‚Tak jsme měli zálohu na plyn 1800, a teď máme 5300.‘ A znám případ ze svého okolí, kdy stará paní žije sama, a má najednou zálohu na plyn 14 000 při penzi 18 000. Takže člověk znejistí. A základní můj pocit je následující, a doufám, že to řeknu srozumitelně: Když čtu komentáře mnoha lidí, nebo se bavím často s mladými lidmi, tak ti mají doopravdy občas pocit konce světa – jsou doopravdy zoufalí,“ prozradil Cílek v rozhovoru pro Svobodné universum.

„Jenom za posledních 30 let, a pak s covidem se to zase změnilo, jenom od sametové revoluce, či jak to máme nazvat, se minimálně třikrát nebo čtyřikrát změnila nálada ve společnosti. A koronavirem začíná to, čemu říkám ‚příchod skupiny čertů‘, protože čerti chodí ve skupinách, a je tady zase nová situace, a není vyloučeno, že za dva měsíce, nebo za dva roky, tady bude nějaká další. To znamená, že to jsou přelomové roky proměny společnosti, a problém je ten, že my máme nastaveno emoční vnímání světa, pocity tak, že nejsme schopni rychlé změny. To je dobře vidět, když se třeba rozvádějí manželé. Někdy se říká, že jak dlouho vztah buduješ, tak dlouho ho opouštíš. To znamená, že ještě po několika letech má většina manželů nějaký špatný pocit z toho, co se stalo – buď partnera nenávidí, nebo ho naopak ještě stále milují. To znamená, není to tak, že by si člověk řekl: ‚A je nový svět, zareaguji na to jinak.‘ Emoce mají, a je to evolučně podmíněno, delší dráhu,“ pokračoval Cílek.

Dotkl se i tématu jaderné války. Je přesvědčen, že k tomuto tématu je třeba přistupovat obezřetně a moc to nepřivolávat. Zvlášť když člověk nemá dost informací, nemá tolik spekulovat. Nevíme nic o náladách v Rusku. Ale kdyby k ní přece jen došlo, podle Cílkova názoru rakety nedopadnou na naše území.

Cílek vyjádřil také názor, že vláda Petra Fialy (ODS) padne.

„Já osobně čekám, že tahle vláda padne, protože, je to můj soukromý názor, je to nejvíc prolhaná vláda, kterou jsme měli, a zároveň zdědila dědictví dalších energeticky prolhaných vlád, které byly před ní. Ale předpokládám, že místo ní přijde nějaká další vláda, která bude celkově asi horší než tahle, a proto se na náměstí nehrnu. Ale nová vláda pravděpodobně bude muset udělat nějaké populistické kroky, to znamená lidem doopravdy něčím reálně pomoci. Pro mě tato situace, z hlediska velké politiky, je situací imperiálního Říma: Vlády přicházejí, odcházejí. Propuká dekadence. Bohatí lidé jsou zapleteni do drog, do děvek, do všeho možného. Lid je krmen chlebem a hrami. To znamená: ‚My vám přidáme 3000 nebo možná 5000, a máme pro vás bezvadné filmy, nebo si stáhněte nějakou novou hru na počítači.‘ Toto je pro mě situace císařského Říma na přelomu našeho letopočtu. Ale i v císařském Římě už tehdy vzniká reálná alternativa, a to bylo rané křesťanství, které bylo založeno na kamarádství, na kolegialitě, na vzájemné pomoci. Pak se s tím stalo všelicos,“ upozornil Cílek.

Stávající krize bude podle jeho názoru trvat asi tak 10 let. Přebudovat infrastrukturu pro získávání energií z jiných zdrojů může trvat 3 až 5 let.

