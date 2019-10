Topolánek se vrátil. Ostře zajel do „pitomce“ Babiše

Expremiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Mirek Topolánek se po delší době vrací zpátky se svou Topol show vysílanou na serveru Info.cz. A to zcela v novém formátu a prostředí. Slibuje, že v jeho komentování současného dění nebude nouze o ostřejší výroky, které tentokrát neminuly například prezidenta Zemana nebo premiéra Babiše.

„Z baru mě přemístili do callbanky. Takže jinde, jinam, jinak a jinudy,“ uvedl Topolánek ke své Topol show v novém kabátě.

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 35% Ne 65% hlasovalo: 3828 lidí

A rovnou se přesunul k prvnímu tématu – Ústavní soud podle očekávání zrušil zdanění církevních restitucí. „To je dobrá zpráva. A mám tu vzkaz pro bolševiky všech barev: Jste jedničky,“ ušklíbl se expremiér a ukázal zdvižený prostředníček na kameru. Doplnil, že soudruzi se teď kvůli rozhodnutí obrátí na Evropský soud pro lidská práva. „Škoda že tu možnost neměli ti, které mučili, zavírali a šikanovali,“ nebrali si servítky, načež se na obrazovce objevil nápis „lidská práva po venezuelsku“ a pro změnu je doplnily Topolánkovy dva prsty ukazující gesto, tzv. véčko neboli peace.

Další zprávu k okomentování Topolánek uvedl se slovy, že v Sovětském svazu se podařilo „rozdojit kozla“. „V OSN pak učinili kozla zahradníkem. Jak jinak si máme vysvětlit, že do Rady pro lidská práva byly zvoleny Venezuela, Lybie, nebo třeba Súdán?“ podivoval se dál někdejší premiér a ironicky doplnil: „Na druhou stranu, kdo jiný by byl lépe kvalifikován k rozpoznání porušování lidských práv než ti, kteří to dělají denně.“

Na řadu pak přišel i prezident Miloš Zeman a jeho dopis, který napsal čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, v němž píše, že nemá žádné pochopení pro konání pražských komunálních politiků. „Čínský prezident chce drtit kosti separatistů a náš prezident Zeman mu posílá poníženou supliku, aby Česko netrestal za vzpurnou Prahu!“ glosuje situaci Topolánek. „Vím, že Praha není Česko. Vím, že jsi, Miloši, zdráv. Ale tohle je těžká diagnóza,“ vzkázal Topolánek hlavě státu.

Na přetřes přišli i Piráti a jejich „vlastní medicína“. „Bukanýři, flibustýři, u nás zvaní Piráti, dostali ránu bičem transparentnosti, který si na sebe sami upletli,“ předeslal Topolánek. Tentokrát podle jeho slov poznali, jaké to je, když někdo nabonzuje je samotné.

Konkrétně poukázal na dnes už bývalou šéfku pirátského klubu na magistrátu Krausovou. „Nechat se známým lobbistou vozit až před dveře a s úsměvem mu mávat – to je přece normální, ne? A rezignovat na funkci, když jsem nic neprovedl, také, že jo?“ smál se Topolánek. „Tak jsme je na ně pustili a učí se rychle,“ narážel na heslo Pirátů z jejich předvolební kampaně v roce 2017.

Závěrem přišla nová rubrika „pitomec na konec“, v níž Topolánek bude každý týden oceňovat laureáty, jimž se za minulý týden povedla ta největší bota. Premiérovým vítězem je tentokrát premiér Andrej Babiš. A to za výrok, v němž vynadal generálům, proč neposlali naše vojáky do Sýrie. „No protože si je tam po schválení vládou a Sněmovnou neposlal ty, Andreji!“ vysmál se předsedovi vlády s poznámkou, že u nás zatím „nevládne chunta, která by si posílala vojáky, kam se jí zamane“. „Ale jen ty a tvý kumpáni,“ udeřil na Babiše.

„Mohl jsem za něco podobného dnes ocenit Trumpa, třeba za jeho dopis Erdoganovi, a dal jsem přednost tobě, protože na rozdíl od Trumpa ty jsi náš,“ dovysvětlil opět s velkou dávkou ironie Babišovi na závěr Topolánek.

